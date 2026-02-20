20-اقپاندا رەسپۋبليكا بويىنشا قاي جولداردا قوزعالىس شەكتەلدى
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار بىرنەشە اۆتوجولدا كولىك قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى:
اباي وبلىسى
• «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1002-1103-شاقىرىمى (بوعاس اۋىلىنىڭ بۇرىلىسى - ش ق و شەكاراسى).
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1103-1256-شاقىرىمى (اباي وبلىسى شەكاراسى - زايسان قالاسى)؛
• «وسكەمەن - التاي - ۇلكەن نارىن - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 7-166-شاقىرىمى (ۋشانوۆ اۋىلى - التاي قالاسى).
باتىس قازاقستان وبلىسى
• «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى (سىرىم بەكەتى)» اۆتوجولىنىڭ 195-246-شاقىرىمى (سىرىم بەكەتى - جول پوليتسياسى بەكەتى)؛
• «اقتوبە - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 189-375-شاقىرىمى (چاپايەۆ اۋىلى - اتىراۋ وبلىسى شەكاراسى)؛
• «اتىراۋ - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 375-492-شاقىرىمى (چاپايەۆ اۋىلى - ورال قالاسى)؛
• «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى (سىرىم بەكەتى)» اۆتوجولىنىڭ 273-526-شاقىرىمى (بارباستاۋ اۋىلى - اقتوبە وبلىسى شەكاراسى).
اقتوبە وبلىسى
• «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى (سىرىم بەكەتى)» اۆتوجولىنىڭ 526-610- شاقىرىمى (ب ق و شەكاراسى - قوبدا اۋىلى)؛
• «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى (سىرىم بەكەتى)» اۆتوجولىنىڭ 610-702- شاقىرىمى (قوبدا اۋىلى - مارجانبۇلاق اۋىلى)؛
• «ر ف شەكاراسى (جايسان بەكەتى) - اقتوبە - قىزىلوردا - شىمكەنت - الماتى - ق ح ر شەكاراسى (نۇر جولى بەكەتى) » اۆتوجولىنىڭ 0-77-شاقىرىمى (جايسان بەكەتى - «ەكو ويل» جانارماي قۇيۋ بەكەتى)؛
• «اقتوبە - ر ف شەكاراسى (الىمبەت بەكەتى)» اۆتوجولىنىڭ 39-136-شاقىرىمى (ش. قالداياقوۆ اۋىلى - الىمبەت شەكارا بەكەتى)؛
• «ر ف شەكاراسى (جايسان) - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - الماتى - قحر شەكاراسى (نۇر جولى) » اۆتوجولىنىڭ 776-965-شاقىرىمى (اقتوبە قالاسى - قارابۇتاق اۋىلى)؛
• وسى جولدىڭ 965-1240-شاقىرىمى (قارابۇتاق اۋىلى - قىزىلوردا وبلىسى شەكاراسى)؛
• «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى (قۇرمانعازى بەكەتى)» اۆتوجولىنىڭ 11-104-شاقىرىمى (اقتوبە قالاسى - قاندىاعاش)؛
• وسى جولدىڭ 104-337-شاقىرىمى (قاندىاعاش - اتىراۋ وبلىسى شەكاراسى).
اتىراۋ وبلىسى
• «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى (قۇرمانعازى بەكەتى)» اۆتوجولىنىڭ 337-346-شاقىرىمى (اقتوبە وبلىسى شەكاراسى - ساعىز اۋىلى)؛
• «اتىراۋ - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 178-189-شاقىرىمى (يندەر اۋىلى - ب ق و شەكاراسى).
قىزىلوردا وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى (جايسان) - اقتوبە - قىزىلوردا - شىمكەنت - الماتى - ق ح ر شەكاراسى (نۇر جولى)» اۆتوجولىنىڭ 1240-1362-شاقىرىمى (اقتوبە وبلىسى شەكاراسى - ارال قالاسى).
پاۆلودار وبلىسى
* «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلگەن.
سونىمەن قاتار وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
ەسكە سالايىق، سينوپتيكتەر 20-اقپاندا ەلدىڭ باسىم بولىگىندە بوران، قار، تۇمان جانە كوكتايعاققا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاساعان ەدى.