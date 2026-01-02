2-قاڭتاردا ەلدەگى قاي جولداردا قوزعالىس ءتارتىبى وزگەردى
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2026-جىلعى 2-قاڭتار ساعات 09:00 دە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس – ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 159-238-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (كەنەن اۋىلىنان قاينار اۋىلىنا دەيىن) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلدى.
ال 08:00 دەگى جاعداي بويىنشا اۆتوكولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق رەجيمى 80 شاقىرىم ساعاتتان 110 شاقىرىم ساعاتقا وزگەرتىلگەن جول ۋچاسكەلەرى:
اقمولا وبلىسى
* رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار KAZ02 «استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جولىمەن) - پەتروپاۆل – ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى) » اۆتوجولىنىڭ 18-232-شاقىرىم ارالىعى؛
* KAZ01 «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 30-92-شاقىرىم ارالىعى، جىبەك جولى كەنتى - انار ستانتسياسى ۋچاسكەسى.
قاراعاندى وبلىسى
* رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار KAZ01 «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92- 164 شاقىرىم ارالىعى، انار ستانسياسى - تەمىرتاۋ قالاسى ۋچاسكەسى.
سونداي-اق تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
ال «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.
ەسكە سالايىق، سينوپتيكتەر 2-قاڭتاردا ەلدىڭ بارلىق اۋماعىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاساعان ەدى.