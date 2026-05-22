قازاقستان ۇستىندە 1994-جىلى بەلگىسىز نىسان بايقالعان: پەنتاگوننىڭ قۇپيا ارحيۆتەرىندەگى دەرەك قانشالىقتى راس
پەنتاگوننىڭ قۇپيا ارحيۆتەرىنەن 1994-جىلعى ديپلوماتيالىق جەدەلحات تابىلدى. وندا امەريكالىق ۇشقىشتار قازاقستان اسپانىندا بەلگىسىز نىساندى بايقاعانىن مالىمدەگەن.
قورعانىس مينيسترلىگى مەن قازاقستاندىق استروفيزيكتەر وسىعان بايلانىستى پىكىر ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى Tengri Life پورتالى حابارلايدى.
قۇجاتتا Boeing 747 ۇشاعىنىڭ ەكيپاجى قازاقستان اسپانىندا بەلگىسىز نىساندى كورگەنى ايتىلعان. وندا 1994-جىلعى 27-قاڭتاردا تاجىكستاننان ۇشقان پيلوت پەن ءۇش امەريكالىق قازاقستان اۋماعى ۇستىنەن ۇلكەن جىلدامدىقپەن قوزعالعان، باعىتىن كۇرت وزگەرتكەن جانە 90 گرادۋسقا بۇرىلعان جارقىراعان نىساندى بايقاعان.
فەسەنكوۆ اتىنداعى استروفيزيكا ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارى ولاردىڭ تەلەسكوپتارى الدەقايدا الىستاعى نىسانداردى باقىلايتىنىن العا تارتتى. الايدا بۇل اقپاراتتى جوققا شىعاردى.
«استروفيزيكا ينستيتۋتىنىڭ تەلەسكوپتارىنىڭ كورۋ ايماعىنا مۇنداي نىساندار تۇسكەن جوق. ءبىز الدەقايدا الىستاعى وبەكتىلەردى باقىلايمىز. عارىشتىق تەلەسكوپتاردان دا بىزگە مۇنداي باقىلاۋلار تۋرالى اقپارات تۇسكەن ەمەس»، - دەدى ينستيتۋت قىزمەتكەرى سۆەتلانا موشكينا.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ينستيتۋتتىڭ جابدىقتارى 100 شاقىرىمنان جوعارى بيىكتىكتەگى عارىش نىساندارىن زەرتتەۋگە ارنالعان. ال ودان تومەن ورنالاسقان دۇنيەلەر ولاردىڭ باقىلاۋ ايماعىنا كىرمەيدى.
سونىمەن قاتار استروفيزيك ۇشقىشتار سيپاتتاعان قۇبىلىس تەوريالىق تۇرعىدا سيرەك كەزدەسەتىن اتموسفەرالىق فەنومەنمەن، مىسالى، شار ءتارىزدى نايزاعايمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
قازاقستان قورعانىس مينيسترلىگى ەل اۋە كەڭىستىگىندە نلو بايقالدى دەگەن اقپاراتتى راستامايتىنىن مالىمدەدى. مينيسترلىك جاۋابىندا مۇنداي دەرەكتى دالەلدەيتىن ەشقانداي ايعاق نەمەسە رەسمي قورىتىندى جوق ەكەنى ايتىلعان. ياعني، قازاقستان اۋماعىندا جەردەن تىس نىسانداردىڭ تىركەلگەنى تۋرالى ناقتى اقپارات تىركەلمەگەن.
«قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرىنىڭ اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس كۇشتەرى كورسەتىلگەن كەزەڭدە بەلگىسىز ۇشاتىن نىسانداردى انىقتاۋ نەمەسە باقىلاۋعا الۋ فاكتىلەرىن تىركەمەگەن»، - دەپ مالىمدەدى ۆەدومستۆو.
بۇدان بولەك، مينيسترلىك قازاقستان جاريالانعان ارحيۆتىك ماتەريالداردى دايىنداۋعا قاتىسپاعانىن اتاپ ءوتتى.
«قورعانىس مينيسترلىگىندە مۇنداي حابارلامالاردىڭ شىنايىلىعىن راستايتىن دەرەكتەر جوق. ۆەدومستۆو بۇل ماتەريالداردى دايىنداۋعا قاتىسقان جوق جانە ونداعى بولجامدار مەن تۇسىندىرمەلەردى راستامايدى»، - دەپ ءتۇسىندىردى مينيسترلىك.
مينيسترلىك مۇنداي جاريالانىمداردى بەلگىسىز ۇشاتىن نىساننىڭ بار ەكەنىنە دالەل رەتىندە قابىلداۋعا بولمايدى دەپ سانايدى.
«قاراستىرىلىپ وتىرعان مالىمەتتەر تەك شەتەلدىك ارحيۆتىك دەرەككوزدەردەگى جەكەلەگەن ادامداردىڭ سۋبەكتيۆتى كورسەتۋلەرى عانا. ولار ناقتى فاكتىلەرمەن راستالماعان»، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆو.
سونداي-اق مينيسترلىك ارحيۆتەرىندە قازاقستان اۋە كەڭىستىگىندە وسىنداي انومالدى قۇبىلىستاردىڭ تىركەلگەن باسقا دا راستالعان جاعدايلارى جوق ەكەنىن حابارلادى.
«قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ ارحيۆتەرىندە ەل اۋە كەڭىستىگىندەگى وسىنداي انومالدى قۇبىلىستاردى تىركەۋگە قاتىستى قۇجاتتالعان كۋالىكتەر، ەسەپتەر نەمەسە باسقا ماتەريالدار تىركەلمەگەن»، - دەپ قورىتىندىلادى مينيسترلىك.