1993-1998-جىلدارى تۋعان ادامداردىڭ بايىپ كەتۋ مۇمكىندىگى جوعارىراق - Fortune
استانا. قازاقپارات - بۇگىندە ەڭبەك نارىعىندا ەڭ ءتيىمدى جاعدايدا تۇرعان بۋىنداردىڭ ءبىرى زيللەنيالدار بولۋى مۇمكىن. Fortune جۋرنالى 1993-1998 -جىلدار ارالىعىندا تۋعان ادامداردى قازىرگى جۇمىس كۇشىندەگى «ەڭ جولى بولعان ميكروبۋىن» دەپ سيپاتتادى.
باسىلىمنىڭ پىكىرىنشە، بۇل بۋىن سيفرلىق تەحنولوگيالاردىڭ بىرنەشە كەزەڭىن قاتار كورىپ، جاڭا ەڭبەك نارىعىنا تەز بەيىمدەلە العان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
زيللەنيالدار ميللەنيالدار مەن Z بۋىنىنىڭ اراسىنداعى وتپەلى توپ سانالادى. ولار بالالىق شاعىندا ينتەرنەتتىڭ العاشقى كەزەڭىن، كومپيۋتەر مەن وفلاين قارىم-قاتىناستى كوردى. كەيىن سمارتفون، الەۋمەتتىك جەلى، پلاتفورمالىق ەكونوميكا جانە جاساندى ينتەللەكت داۋىرىنە دە جاس ءارى بەيىمدەلگىش كەزەڭىندە كىردى. Fortune بۇل ەرەكشەلىكتى «ەكى تەحنولوگيالىق تىلدە ويلاي الۋ» قابىلەتىمەن بايلانىستىرادى.
باسىلىمنىڭ پايىمىنشا، ءدال وسى قابىلەت زيللەنيالدارعا ەڭبەك نارىعىندا ارتىقشىلىق بەرەدى. ولار تەحنولوگيانى تەك تۇتىنۋشى رەتىندە عانا ەمەس، ونى سالىستىرىپ، باعالاپ، جۇمىسقا ءتيىمدى قولدانا الاتىن بۋىن رەتىندە قالىپتاستى. بۇل اسىرەسە جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارى كەڭ تاراعان قازىرگى كەزەڭدە ماڭىزدى بولىپ وتىر.
Fortune ماقالاسىندا PwC دەرەگى دە كەلتىرىلگەن. وندا جاساندى ينتەللەكت داعدىلارى بار قىزمەتكەرلەر الەم بويىنشا ءوز سالاسىنداعى ارىپتەستەرىنە قاراعاندا ورتا ەسەپپەن 62 پايىزعا جوعارى جالاقى الاتىنى ايتىلعان. 2024-جىلى بۇل ايىرماشىلىق 25 پايىز بولعان. ياعني AI قۇرالدارىن ءتۇسىنۋ جانە ولارمەن جۇمىس ىستەي ءبىلۋ تابىسقا تىكەلەي اسەر ەتەتىن فاكتورعا اينالىپ كەلەدى.
زيللەنيالداردىڭ تاعى ءبىر ارتىقشىلىعى، ولاردىڭ ەڭبەك نارىعىنا كىرۋ ۋاقىتىمەن بايلانىستى. Fortune جازۋىنشا، بۇل بۋىن 2008-جىلعى قارجى داعدارىسىنا تولىق ىلىنگەن نەگىزگى ميللەنيالداردان كەيىن، ال پاندەميا كەزىندە ەڭبەك جولىن ەندى باستاعان جاس Z بۋىنىنان بۇرىن جۇمىسقا ورنالاسىپ ۇلگەردى. ياعني ولاردىڭ ءبىر بولىگى COVID-19 داعدارىسىنا دەيىن كاسىبي ورتادا العاشقى ورنىن قالىپتاستىرىپ العان.
ەكونوميستەر مۇنداي فاكتوردى ەڭبەك نارىعىنا كىرۋ ۋاقىتىنىڭ اسەرى دەپ تۇسىندىرەدى. ەگەر ادام مانسابىن داعدارىس كەزىندە باستاسا، ونىڭ جالاقىسى مەن كاسىبي وسۋىنە ۇزاق مەرزىمدى تەرىس ىقپال بولۋى مۇمكىن. Fortune وسى تۇرعىدان زيللەنيالدار ەكى جاعىنان دا ۇتىمدى كەزەڭگە تاپ كەلدى دەپ ەسەپتەيدى: ولار تەحنولوگيالىق وزگەرىستەردى تەز قابىلدادى جانە ەڭبەك نارىعىنا سالىستىرمالى تۇردە قولايلى ۋاقىتتا كىردى.
سونىمەن قاتار بۇل بۋىن قازىر 20 جاستىڭ سوڭى مەن 30 جاستىڭ باسىندا. بۇل مانساپتا جىلدام ءوسۋ، تابىس ارتتىرۋ، جاڭا داعدىلاردى يگەرۋ جانە كاسىبي بەدەل قالىپتاستىرۋ ءۇشىن ماڭىزدى كەزەڭ سانالادى. جاساندى ينتەللەكت، دەرەكتەرمەن جۇمىس، سيفرلىق كوممۋنيكاتسيا جانە يكەمدى ەڭبەك مودەلدەرى زيللەنيالداردىڭ تابيعي جۇمىس ورتاسىنا اينالدى.
دەگەنمەن Fortune بۇل تۇجىرىمدى ءابسوليۋتتى عىلىمي دالەل رەتىندە ەمەس، ەڭبەك نارىعىنداعى بايقالىپ وتىرعان ءۇردىس رەتىندە ۇسىنادى. باسىلىمنىڭ ءوزى دە زيللەنيالداردىڭ باسقا بۋىنداردان جۇيەلى تۇردە كوپ تابىس تاباتىنىن دالەلدەيتىن جەكە زەرتتەۋ ازىرگە جوق ەكەنىن ەسكەرتەدى. ياعني ماسەلە ناقتى جاس توبىنىڭ مىندەتتى تۇردە بارىنەن باي بولۋىندا ەمەس، ولاردىڭ قازىرگى ەكونوميكالىق جانە تەحنولوگيالىق جاعدايدا ەرەكشە ارتىقشىلىققا يە بولۋ ىقتيمالدىعىندا.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل قۇبىلىس بولاشاقتا جاساندى ينتەللەكت داۋىرىنە دايىندالىپ جاتقان جاڭا بۋىندار ءۇشىن دە ماڭىزدى ساباق بولۋى مۇمكىن. ەڭ باعالى داعدى تەك جاڭا تەحنولوگيانى پايدالانۋ ەمەس، ونىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن ءتۇسىنۋ، ناتيجەسىن تەكسەرۋ جانە ادام تاجىريبەسىمەن ۇشتاستىرا ءبىلۋ بولماق.
قورىتا ايتقاندا، Fortune زيللەنيالداردى قازىرگى ەڭبەك نارىعىنداعى ەڭ يكەمدى جانە تابىسى وسۋگە بەيىم توپتاردىڭ ءبىرى رەتىندە سيپاتتايدى. ولاردىڭ باستى ارتىقشىلىعى، ەكى ءداۋىردى قاتار كورگەنىندە: ينتەرنەتكە دەيىنگى ويلاۋ ءتاسىلىن دە بىلەدى، ال جاساندى ينتەللەكت پەن تسيفرلىق ەكونوميكا قۇرالدارىن دا تەز مەڭگەرە الادى.