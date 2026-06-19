19-ماۋسىم كۇنى شۆەيتساريادا جوسپارلانعان ا ق ش- يران كەلىسسوزدەرى كەيىنگە قالدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن يران اراسىنداعى 19-ماۋسىمعا جوسپارلانعان ءوزارا تۇسىنىستىك مەموراندۋمىنىڭ تەحنيكالىق پارامەترلەرىن تالقىلاۋ بويىنشا شۆەيتساريادا جوسپارلانعان كەلىسسوزدەر كەيىنگە قالدىرىلدى، دەپ حابارلايدى Al Jazeera.
شۆەيتساريا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بۇل جاڭالىقتى راستادى. مينيسترلىك شۆەيتساريانىڭ بۇل كەلىسسوزدەردى جەڭىلدەتۋگە دايىن ەكەنىن جانە بيۋرگەنستوكتاعى دايىندىق جۇمىستارىنىڭ جالعاسىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
يران يزرايلدىڭ ليۆانداعى اسكەري ناۋقانىنا بايلانىستى سارسەنبى كۇنى ەلەكتروندى تۇردە ەكى ەل قول قويعان اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قاتىستى تەحنيكالىق ماسەلەلەردى تالقىلاۋ ءۇشىن ءوز دەلەگاتسياسىن جىبەرۋدى كەيىنگە قالدىرعانى تۋرالى حابارلاندى. يزرايلدىڭ ليۆانعا شابۋىلدارىن توقتاتۋ كەلىسسوزدەردەگى تەگەراننىڭ نەگىزگى تالاپتارىنىڭ ءبىرى بولدى.
جۇما كۇنى كەشكە يزرايل شابۋىلدارى سالدارىنان ليۆاننىڭ وڭتۇستىگىندە كەم دەگەندە 18 ادام قازا تاپتى. جاعدايمەن تانىس ەكى دەرەككوز Reuters اگەنتتىگىنە ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس بەيسەنبى كۇنى كەلىسسوزدەرگە قاتىسۋ جوسپارىن توقتاتقانىن ايتتى.
كەلىسىمنىڭ تۇراقتىلىعىنا قاتىستى الاڭداۋشىلىق پاكىستان، ساۋد ارابياسى جانە تۇركيانى قوسا العاندا، دەلدالدار جەكسەنبى كۇنى مىسىردىڭ ەل-الامەين قالاسىندا كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ ءۇشىن كەزدەسۋگە كەلىستى.
كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى ءراسىم شۆەيتساريا الپىلەرىندەگى بيۋرگەنستوك كۋرورتىندا وتەدى دەپ جوسپارلانعان ەدى.
ايتا كەتەيىك، 15-ماۋسىم ءتۇنى يران، پاكىستان جانە ا ق ش ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى بەيبىتشىلىك تۋرالى كەلىسىمگە كەلگەنىن جاريالادى. تاراپتار ليۆاندى قوسا العاندا، بارلىق ايماقتاردا سوعىس قيمىلدارىن دەرەۋ جانە ءبىرجولا توقتاتۋعا كەلىستى.