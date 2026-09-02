19 ادام تەرروريزم ءۇشىن سوتتالدى – ۇ ق ك
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ ماۋسىم-شىلدە ايلارىندا ۇ ق ك تەرگەگەن قىلمىستىق ىستەر بويىنشا تەرروريستىك جانە ەكسترەميستىك قىلمىستار جاساعانى ءۇشىن 19 ادام ءتۇرلى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
سولاردىڭ ءبىرى، الماتى قالاسىنىڭ تۋماسى 2017-جىلدان باستاپ حالىقارالىق تەرروريستىك ۇيىمدارىنىنىڭ ءىس-ارەكەتىنە قاتىسقانى ءۇشىن ىزدەۋدە جۇرگەن. تۇركيادا تابىلعان بولاتىن. ول جاقتان 2025-جىلى ەلگە دەپورتاتسيالانىپ، قىلمىستىق ءىس اياسىندا قاماۋعا الىنعان. سوت شەشىمىمەن 8 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
ودان باسقاسى، شىمكەنت قالاسىنىڭ تۇرعىنى قوعامدىق جەلىلەردە تەرروريزم يدەولوگياسىن ناسيحاتتاپ، تانىستاردى زورلىق-زومبىلىق اكتسيالارعا شاقىرعان. ول 9 جىلعا سوتتالدى.
وسى كەزەڭ ارالىعىندا استانا، الماتى، شىمكەنت قالالارىندا، اقمولا، اقتوبە، الماتى، جامبىل، مانعىستاۋ جانە تۇركىستان وبلىستارىندا جەدەل-ىزدەسترىرۋ شارالارى ناتيجەسىندە 28 تۇلعا ۇستالدى.
ولار تەرروريزمدى ناسيحاتتاعان، ءدىني ارازدىقتى قوزدىرعان، ينتەرنەتتە جانە وزدەرىنىڭ اينالاسىندا تىيىم سالىنعان ماتەريالداردى تاراتقان جانە ەكسترەميستتىك ۇيىمىنا قاتىسقان دەگەن كۇدىككە ءىلىندى.
قىلمىستىق كودەكستىڭ ءتيىستى باپتارى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنىڭ 1-بولىمىنە سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتىلمەيدى.
ايتا كەتەلىك شەكارا قىزمەتى تامىزدا 63 قىلمىستىق ءىس قوزعاعان ەدى.