$180 ميلليون ينۆەستيتسيا: الاتاۋدا ءۇي جانۋارلارى ازىعىن وندىرەتىن جاڭا زاۋىت اشىلادى
ۆاشينگتون. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ Mars كومپانياسىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى پول ۆايراۋحتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مەن Mars كومپانياسى اراسىندا جالپى سوماسى 180 ميلليون دوللارعا جۋىقتايتىن ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمگە قول قويىلعانىن قۇپتادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، بۇل ۋاعدالاستىق ماڭىزدى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ باستاۋى سانالادى جانە قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ دەڭگەيى جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى.
جوبا اياسىندا Mars كومپانياسى الاتاۋ قالاسىندا ءۇي جانۋارلارىنا ارنالعان ازىق وندىرەتىن زاۋىت سالادى. ءوندىرىس ورنى اگروونەركاسىپ شيكىزاتىن تەرەڭ وڭدەۋگە جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى تاۋار وندىرۋگە سەپتىگىن تيگىزەدى.
پول ۆايراۋح ءوزارا ءتيىمدى ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمدى جۇزەگە اسىرۋعا قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتتى. ول اتالعان باستاما Mars كومپانياسىنىڭ وندىرىستىك الەۋەتىن كەڭەيتۋگە جانە ورتالىق ازيا مەن كورشىلەس ايماقتار نارىعىنا ءونىم شىعارۋ كولەمىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن جەتكىزدى.
بۇدان بۇرىن قازاقستان ا ق ش- پەن بىرلەسىپ ەلدە حالىقارالىق كلينيكا سالۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.