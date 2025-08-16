18-تامىزدا زەلەنسكي ۆاشينگتوندا ترامپپەن كەزدەسەدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پۋتينمەن سامميتتەن كەيىن انكوريدجدەن قايتىپ كەلە جاتقاندا ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكيمەن سويلەستى، دەپ حابارلايدى CNN.
اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليۆيتتىڭ ايتۋىنشا، ترامپ التى ساعاتتىق رەيستىڭ كوپ بولىگىن تەلەفونمەن سويلەسۋمەن وتكىزگەن.
زەلەنسكيدىڭ كەڭسەسى ترامپپەن سويلەسۋ «ۇزاققا سوزىلعانىن» مالىمدەدى. پرەزيدەنتتەر الدىمەن وڭاشا ءسوز سويلەدى، سودان كەيىن ولارعا ەۋروپالىق كوشباسشىلار قوسىلدى.
زەلەنسكي Telegram ارناسىندا ترامپقا ۋكراينا-ا ق ش-رەسەي ءۇشجاقتى كونفەرەنتسياسىن وتكىزۋدى ۇسىنعانىن مالىمدەدى.
ۋكراينا باسشىسى ترامپپەن كەزدەسۋ ءۇشىن 18-تامىزدا ۆاشينگتونعا باراتىنىن راستادى.
ترامپ الياسكادا پۋتينمەن بولعان سامميتتەن كەيىن Fox News تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ءبارى ۆلاديمير زەلەنسكيگە بايلانىستى ەكەنىن ايتتى.
اق ءۇي باسشىسى سونداي-اق ۋكراينا جانە رەسەي پرەزيدەنتتەرىمەن وتەتىن ءۇشجاقتى كەزدەسۋگە قاتىسۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
- ەگەر ولار قالاسا، مەن وسى كەزدەسۋدە بولامىن. ەندىگى كەزەكتە زەلەنسكي مەن پۋتين اراسىنداعى جانە مەنىمەن كەزدەسۋدى ۇيىمداستىرماقشى، - دەدى ول.
ترامپ سونىمەن بىرگە Fox News-كە بەرگەن سۇحباتىندا الياسكادا پۋتينمەن كەزدەسۋىن جوعارى باعالاعادى.