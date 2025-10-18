18-قازان كۇنگى اۋا رايى بولجامى: قازاقستاننىڭ ەكى وبلىسىندا ۇسىك ءجۇرۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» رمك 18-قازانعا جاسالعان سينوپتيكالىق جاعداي مەن قاۋىپتى مەتەورولوگيالىق قۇبىلىستارعا قاتىستى اۋا رايى بولجامىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن- شاشىنسىز اۋا رايى كۇتىلەدى. تەك ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك، ورتالىق جانە شىعىس وڭىرلەرىندە اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەردىڭ وتۋىنە بايلانىستى جاڭبىر مەن قار جاۋادى. كەي جەرلەردە تۇمان ءتۇسىپ، جەل كۇشەيۋى مۇمكىن.
قوستاناي جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا تۇندە -1-3 گرادۋس ۇسىك ءجۇرۋى ىقتيمال.
ال ەلىمىزدىڭ وزگە ايماقتارىندا اۋا رايى تۇراقتى بولادى دەپ بولجانىپ وتىر.
«قازگيدرومەت» ر م ك- ءنىڭ 18-قازانعا ارنالعان داۋىلدى ەسكەرتۋلەرىنە كەڭىرەك توقتالساق.
18-24-قازان ارالىعىندا الماتى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جەتىسۋ وبلىسىندا وڭتۇستىك-شىعىستان جەل سوعادى، الاكول كولدەرى اۋدانىندا ەكپىنى 15-20، كەي ۋاقىتتاردا 23-28 م/س.
جامبىل وبلىسىندا سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇركىستان وبلىسىندا سولتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ تاۋ اسۋلارىندا كۇشى 15-20 م/س. وبلىستا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
شىمكەنت قالاسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە 2 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى. توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا تۇمان كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى، وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا، وڭتۇستىك-شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان. سولتۇستىك-باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك-باتىسقا اۋىسادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك-باتىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س كۇتىلەدى.
اباي وبلىسىندا جەل شىعىستان، وڭتۇستىك- شىعىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ ورتالىعىندا ەكپىنى 15-20 م/س. وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا جەل شىعىستان، وڭتۇستىك- شىعىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن قاراشا ايىندا قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە كوبىنەسە قار تۇرىندەگى جاۋىن-شاشىن بولاتىنىن حابارلاعانبىز. وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-باتىس ايماقتاردا قار ارالاس جاڭبىر جاۋۋى مۇمكىن.