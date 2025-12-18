18-جەلتوقساندا ەلدەگى قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
2025 -جىلعى 18- جەلتوقسان ساعات 08:00 دە ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وڭىرىندەگى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلدى.
اقتوبە وبلىسى
• «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 526-705-شاقىرىم ارالىعى (باتىس قازاقستان وبلىسى شەكاراسىنان مارجانبۇلاق اۋىلىنا دەيىن)؛
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - قحر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 22-99-شاقىرىمى (ەكوويل جقس - جايسان وتكىزى پۋنكتىنە دەيىن)؛
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 965-1240-شاقىرىم ارالىعى (قارابۇتاق اۋىلى - قىزىلوردا وبلىسى شەكاراسى).
باتىس قازاقستان وبلىسى
• «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 273-526-شاقىرىم ارىلىعى (بارباستاۋ اۋىلىنان اقتوبە وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن)؛
• «اتىراۋ - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 189-492-شاقىرىم ارىلىعى (اتىراۋ وبلىسى شەكاراسىنان ورال قالاسىنا دەيىن).
اتىراۋ وبلىسى
• «اتىراۋ - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 178-189-شاقىرىم ارىلىعى (يندەر اۋىلىنان باتىس قازاقستان وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن).
قىزىلوردا وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1240-1362-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان ارال قالاسىنا دەيىن).
جابىق جولدار
اقتوبە وبلىسى
• «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 104-337-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (قاندىاعاش قالاسىنان اتىراۋ وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن) جۇك جانە قوعامدىق كولىك تۇرىنە قوزعالىسى شەكتەلدى.
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 776-1240-شاقىرىم ارالىعى (ەكو ويل جانارماي ستانساسى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)؛
اتىراۋ وبلىسى
• «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 337-346-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (اقتوبە وبلىسى شەكاراسىنان ساعىز اۋىلىنا دەيىن) جۇك جانە قوعامدىق كولىك تۇرلەرىنە قوزعالىس شەكتەلدى.
باتىس قازاقستان وبلىسى
• «اتىراۋ - ورال - ر ف شەك. » 189-492-شاقىرىم ارالىعى (اتىراۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان ورال قالاسىنا دەيىن) جۇك جانە قوعامدىق كولىك ءۇشىن قوزعالىس شەكتەلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر اۋا رايىنا بايلانىستى ەلىمىزدىڭ 14 وڭىرىندە ەسكەرتۋ جاريالاعان ەدى.