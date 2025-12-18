ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:23, 18 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    18-جەلتوقساندا ەلدەگى قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Балагазиев Ерназ / Kazinform

    2025 -جىلعى 18- جەلتوقسان ساعات 08:00 دە ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وڭىرىندەگى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلدى.

    اقتوبە وبلىسى

    • «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 526-705-شاقىرىم ارالىعى (باتىس قازاقستان وبلىسى شەكاراسىنان مارجانبۇلاق اۋىلىنا دەيىن)؛

    • «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - قحر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 22-99-شاقىرىمى (ەكوويل جقس - جايسان وتكىزى پۋنكتىنە دەيىن)؛

    • «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 965-1240-شاقىرىم ارالىعى (قارابۇتاق اۋىلى - قىزىلوردا وبلىسى شەكاراسى).

    باتىس قازاقستان وبلىسى

    • «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 273-526-شاقىرىم ارىلىعى (بارباستاۋ اۋىلىنان اقتوبە وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن)؛

    • «اتىراۋ - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 189-492-شاقىرىم ارىلىعى (اتىراۋ وبلىسى شەكاراسىنان ورال قالاسىنا دەيىن).

    اتىراۋ وبلىسى

    • «اتىراۋ - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 178-189-شاقىرىم ارىلىعى (يندەر اۋىلىنان باتىس قازاقستان وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن).

    قىزىلوردا وبلىسى

    • «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1240-1362-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان ارال قالاسىنا دەيىن).

    جابىق جولدار

    اقتوبە وبلىسى

    • «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 104-337-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (قاندىاعاش قالاسىنان اتىراۋ وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن) جۇك جانە قوعامدىق كولىك تۇرىنە قوزعالىسى شەكتەلدى.

    • «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح  ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 776-1240-شاقىرىم ارالىعى (ەكو ويل جانارماي ستانساسى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)؛

    اتىراۋ وبلىسى

    • «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 337-346-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (اقتوبە وبلىسى شەكاراسىنان ساعىز اۋىلىنا دەيىن) جۇك جانە قوعامدىق كولىك تۇرلەرىنە قوزعالىس شەكتەلدى.

    باتىس قازاقستان وبلىسى

    • «اتىراۋ - ورال - ر ف شەك. » 189-492-شاقىرىم ارالىعى (اتىراۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان ورال قالاسىنا دەيىن) جۇك جانە قوعامدىق كولىك ءۇشىن قوزعالىس شەكتەلدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر اۋا رايىنا بايلانىستى ەلىمىزدىڭ 14 وڭىرىندە ەسكەرتۋ جاريالاعان ەدى.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار