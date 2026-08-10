ا ق ش-تىڭ 18 جاستاعى ازاماتى تاريحتاعى ەڭ جاس پروفەسسور اتاندى
امەريكالىق ناتان توماس 18 جاسىندا كوللەدج ستۋدەنتتەرىنە ساباق بەرە باستاپ، گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەرلەر اراسىنداعى الەمدەگى ەڭ جاس پروفەسسور رەتىندە ەندى.
ول پروفەسسورلىق قىزمەتكە كىرىسكەن كەزدە نەبارى 18 جاس 346 كۇندە بولعان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz guinnessworldrecords.com عا سىلتەمە جاساپ.
ناتان 2023-جىلعى 21-تامىزدا ءوزى بۇرىن ءبىلىم العان مايامي-دەيد كوللەدجىنە وقىتۋشى بولىپ ورالىپ، ينجەنەرلەرگە ارنالعان باعدارلامالاۋ جانە ينفورماتيكا پاندەرىنەن ساباق بەرە باستاعان. ونىڭ اۋديتورياسىنداعى ستۋدەنتتەردىڭ كوبى وزىمەن جاستى، كەيبىرى ءتىپتى ودان ۇلكەن بولعان.
وسى جەتىستىگىمەن ول 306 جىل بويى جاڭارماعان رەكوردتى بۇزدى. بۇعان دەيىن ەرلەر اراسىنداعى ەڭ جاس پروفەسسور اتاعى شوتلاند ماتەماتيگى كولين ماكلورەنگە تيەسىلى ەدى. ول 1717-جىلى 19 جاسىندا پروفەسسور اتانعان. ناتان توماس بۇل مەجەنى 18 جاس 346 كۇنىندە جاڭارتتى.
ناتاننىڭ ءبىلىم جولى قاتارلاستارىنان الدەقايدا ەرتە باستالعان. ول نەبارى 10 جاسىندا مايامي-دەيد كوللەدجىندەگى وقۋ باعدارلاماسىنا قابىلدانىپ، 14 جاسىندا قاۋىمداستىرىلعان دارەجە العان. سول جىلى فلوريدا حالىقارالىق ۋنيۆەرسيتەتىنە اۋىستى. 16 جاسىندا ەلەكتروتەحنيكا بويىنشا باكالاۆر دارەجەسىن، ال 18 جاسىندا ماگيستر دارەجەسىن الدى. ەكى باعدارلامانى دا ۇزدىك ناتيجەمەن اياقتاعان.
ونىڭ تەحنيكالىق عىلىمدارعا قىزىعۋشىلىعىنا وتباسىنداعى ورتا دا اسەر ەتكەن. ناتاننىڭ اتا-اناسى ينجەنەر. ءوزىنىڭ ايتۋىنشا، كىشكەنتايىنان ەسەپتەردى قۇرىلىمداپ شەشۋگە جانە كۇردەلى ماسەلەنى بىرنەشە بولىككە ءبولىپ قاراستىرۋعا داعدىلانعان.
جاس پروفەسسور ءۇشىن ساباق بەرۋدىڭ ەڭ قىزىقتى ءساتى ستۋدەنتتىڭ كۇردەلى تاقىرىپتى كەنەت ءتۇسىنىپ كەتكەنىن كورۋ ەكەن.
«جاسىڭىز قانشا بولسا دا، اۋديتورياعا كەلگەندەردىڭ ماقساتى ءبىر، ول - ءبىلىم الۋ. سوندىقتان مەن جاس ايىرماشىلىعىنا ەمەس، ءوز جۇمىسىمدى دۇرىس ورىنداۋعا جانە ستۋدەنتتەرگە كومەكتەسۋگە كوڭىل بولەمىن»، دەيدى ناتان.
قازىر ناتان توماس 21 جاستا. ول ونلاين ساباق بەرۋدى جالعاستىرا وتىرىپ، مايامي ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زاڭ مەكتەبىندە ءبىلىم الىپ ءجۇر. 2028-جىلى زاڭگەرلىك وقۋىن اياقتاۋدى جوسپارلاعان. بولاشاقتا STEM سالاسىنداعى، ياعني عىلىم، تەحنولوگيا، ينجەنەريا جانە ماتەماتيكاعا قاتىستى زياتكەرلىك مەنشىك قۇقىعىمەن اينالىسقىسى كەلەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ينجەنەرلىك ءبىلىم زاڭ سالاسىندا دا كومەكتەسەدى. ويتكەنى ينجەنەريا كۇردەلى ماسەلەنى جۇيەلى تۇردە تالداپ، ونى شاعىن بولىكتەرگە جىكتەپ شەشۋگە ۇيرەتكەن.
وقۋى مەن جۇمىسىنان تىس ناتان قاتارلاستارى سەكىلدى سپورت پەن مۋزىكاعا قىزىعادى. باسكەتبول، تەننيس جانە گولف وينايدى، Boston Celtics پەن New England Patriots كوماندالارىنا جانكۇيەر. كلاسسيكالىق فورتەپيانودا وينايدى، ال بوس ۋاقىتىندا زاماناۋي مۋزىكا تىڭدايدى.
ءوزىنىڭ ەرەكشە ءبىلىم جولىنا قاراماستان، ناتان جاستارعا باسقالارمەن جارىسپاۋعا كەڭەس بەرەدى. ونىڭ پىكىرىنشە، ءار ادامنىڭ دامۋ قارقىنى ءارتۇرلى.
«ءوز جولىڭدى وزگەنىكىمەن سالىستىرۋ وڭاي. ءبىراق بۇل تەك العا جىلجۋعا كەدەرگى جاسايدى. وزىڭە قولايلى قارقىندى تاۋىپ، ناتيجەسى بىردەن كورىنبەسە دە، ەڭبەكتەنۋدى جالعاستىرۋ ماڭىزدى»، دەيدى ول.
ناتان توماستىڭ رەكوردى ءۇش جىل بۇرىن ورناتىلعانىمەن، Guinness World Records ونىڭ تاريحىن 2026-جىلعى شىلدەدە ارنايى جاريالادى. وسىلايشا 18 جاسىندا ستۋدەنتتەن پروفەسسورعا دەيىنگى جولدى ءجۇرىپ وتكەن امەريكالىقتىڭ جەتىستىگى الەم نازارىن قايتا اۋدارىپ وتىر.