1,7 ميلليون تەڭگەگە دەيىنگى گرانت: ءوتىنىمدى قاشان جانە قايدا تاپسىرۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال ساناتتارى اراسىندا كاسىپكەرلىك باستامالاردى قولداۋ ماقساتىندا 2026-جىلعى 24-ماۋسىم مەن 8-شىلدە ارالىعىندا Business.enbek.kz پورتالىندا جاڭا بيزنەس-يدەيالاردى ىسكە اسىرۋعا ارنالعان مەملەكەتتىك گرانتتاردى الۋعا ءوتىنىم قابىلداۋ جۇرگىزىلەدى.
بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
گرانت مولشەرى 400 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتى نەمەسە 1730000 تەڭگەنى قۇرايدى. مەملەكەتتىك قولداۋ قايتارىمسىز نەگىزدە كورسەتىلىپ، كاسىپكەرلىكتى دامىتۋعا، جاڭا تابىس كوزدەرىن قالىپتاستىرۋعا جانە ازاماتتاردىڭ ەكونوميكالىق بەلسەندىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
گرانت ءبىر رەت قانا بەرىلەدى جانە ونى ءار ازامات تەك ءبىر مارتە الا الادى.
كونكۋرسقا جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلگەن ازاماتتار، سونداي-اق مەملەكەتتىك تىركەۋدەن وتكەنىنە ءبىر جىلدان اسپاعان جەكە كاسىپكەرلەر قاتىسا الادى.
- بۇل رەتتە ۇمىتكەرلەر كەلەسى الەۋمەتتىك ساناتتاردىڭ بىرىنە جاتۋى ءتيىس: مۇگەدەكتىگى بار ادامدار؛ قولدانىستاعى «قانداس» مارتەبەسى بار ازاماتتار؛ ءوڭىرارالىق قونىس اۋدارۋشىلار؛ مەملەكەتتىك اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك الۋشىلار؛ كوپبالالى وتباسىلارعا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك جاردەماقىنى الۋشىلار جانە (نەمەسە) ولاردىڭ جۇبايلارى؛ مۇگەدەكتىگى بار بالانى تاربيەلەپ وتىرعان تۇلعالار جانە (نەمەسە) ولاردىڭ جۇبايلارى؛ اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ بويىنشا جاردەماقى الۋشىلار، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كونكۋرسقا قاتىسۋدىڭ مىندەتتى تالاپتارىنىڭ ءبىرى - ءوتىنىم بەرگەن كۇنگە دەيىنگى سوڭعى ءۇش جىل ىشىندە الىنعان «باستاۋ بيزنەس» جوباسى بويىنشا كاسىپكەرلىك نەگىزدەرىنە وقىتۋ سەرتيفيكاتىنىڭ بولۋى.
ۇمىتكەرلەردى ىرىكتەۋدى ۇسىنىلعان بيزنەس-جوبالار نەگىزىندە كونكۋرستىق كوميسسيالار جۇزەگە اسىرادى. وتىنىمدەردى قاراۋ بارىسىندا بيزنەس-يدەيانىڭ ومىرشەڭدىگى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆاسى، جوبانىڭ قارجىلىق نەگىزدىلىگى جانە جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ الەۋەتى باعالانادى.
ءوتىنىم بەرۋ تولىقتاي ەلەكتروندىق فورماتتا Business.enbek.kz پورتالى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. قاتىسۋ ءۇشىن پورتالعا تىركەلىپ، ءوتىنىم نىسانىن تولتىرۋ، بيزنەس-جوسپاردى جۇكتەۋ جانە قۇجاتتارعا ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبا ارقىلى قول قويۋ قاجەت.
ءوتىنىم بەرۋ ءتارتىبى بويىنشا تولىق نۇسقاۋلىقپەن مىنا سىلتەمە ارقىلى تانىسۋعا بولادى:
ءوتىنىم قابىلداۋ 2026-جىلعى 8-شىلدەنى قوسا العانعا دەيىن جالعاسادى.
ءبىرىنشى لەك اياسىندا اقتوبە جانە قىزىلوردا وبلىستارىنان باسقا بارلىق وڭىرلەردە 3764 گرانت بەرۋ جوسپارلانعان. جالپى 2026 -جىلى حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارىنا 9 مىڭ گرانت بەرۋ كوزدەلىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، گرانت قاراجاتى ماقساتتى تۇردە بەرىلەدى جانە ونى قۇرال- سايماندار، ەڭبەك قۇرالدارى، تەحنولوگيالىق جابدىقتار، اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارى، مال مەن قۇس، سونداي-اق كوشەتتەر، بۇتالار، تۇقىمدار مەن كوشەت ماتەريالدارىن ساتىپ الۋعا جۇمساۋعا بولادى.
سونىمەن قاتار كاسىپكەرلىك قىزمەتتى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قاجەتتى ءۇي-جايلاردى جالعا الۋ شىعىندارىن تولەۋگە دە گرانت قاراجاتىن پايدالانۋعا رۇقسات ەتىلەدى.
بۇل رەتتە گرانت قاراجاتىن تۇتىنۋشىلىق ماقساتتارعا پايدالانۋعا جول بەرىلمەيدى. اتاپ ايتقاندا، گرانت ەسەبىنەن نەسيەلەر مەن قارىزداردى وتەۋگە، تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا نەمەسە سالۋعا، جەر تەلىمدەرىن الۋعا، شەتەل ۆاليۋتاسىن، باعالى قاعازداردى جانە سيفرلىق اكتيۆتەردى ساتىپ الۋعا، سونداي-اق اكتسيزدەلەتىن ءونىم وندىرۋگە جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىندا تىيىم سالىنعان وزگە دە قىزمەت تۇرلەرىن جۇزەگە اسىرۋعا بولمايدى.
مەملەكەتتىك گرانتتار - كاسىپكەرلىك جولىن ەندى باستاعان ازاماتتاردى قولداۋدىڭ ءتيىمدى قۇرالدارىنىڭ ءبىرى. ول ازاماتتارعا ءوز بيزنەس-يدەيالارىن جۇزەگە اسىرۋعا، تۇراقتى تابىس كوزىن قالىپتاستىرۋعا جانە ءوڭىر ەكونوميكاسىنىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.