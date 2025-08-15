17-تامىزدا جەرگە جاقىن قاشىقتىقتان قاۋىپتى استەرويد ۇشىپ وتەدى
استانا. قازاقپارات - 2025 PM دەپ اتالاتىن ديامەترى 50 مەترلىك استەرويد 17-تامىزدا جەرگە شامامەن 384 مىڭ شاقىرىم قاشىقتىققا جاقىندايدى. بۇل تۋرالى رەسەيدىڭ كۇن استرونومياسى زەرتحاناسى (XRAS) حابارلادى.
جەرگە 1 ميلليون كيلومەتردەن از قاشىقتىقتا جاقىنداعان استەرويدتاردىڭ ىشىندە 2025 PM ەڭ ۇلكەندەرىنىڭ ءبىرى. كەلەسى ۇقساس جاعداي قىركۇيەك ايىندا بولادى دەپ كۇتىلۋدە.
2025-جىلدىڭ 1-تامىزىندا اشىلعان بۇل استەرويد جەر وربيتاسىن كەسىپ وتەتىن «اپوللون» توبىنا كىرەدى. ونىڭ كۇندى اينالىپ ءوتۋ كەزەڭى ەكى جىلدان ءسال اسادى.
بولجامدارعا سايكەس، نىسان كومەتا بەلگىلەرىنە يە ەمەس ۇلكەن تاستى دەنە بولۋى مۇمكىن.
استەرويدتىڭ جەردىڭ جانىنان ءوتۋى 17-تامىزدا استانا ۋاقىتىمەن 14:03 تە بولادى. ونىڭ تراەكتورياسى باسقا عارىش وبەكتىسىمەن سوقتىعىسقاندا عانا وزگەرۋى مۇمكىن. دەگەنمەن، مۇنىڭ ىقتيمالدىعى وتە تومەن. ونىڭ وربيتاسىن ناقتىلاۋ ءۇشىن باقىلاۋلار جالعاسىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، جەردە 8-تامىزدا ەڭ كۇشتى ماگنيتتىك داۋىل بولاتىنى جايلى جازعان ەدىك.