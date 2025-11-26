17 جىلدان كەيىنگى گونكونگتاعى ءىرى ءورت: زارداپ شەككەندەردىڭ سانى ارتىپ بارادى
استانا. KAZINFORM - گونكونگتاعى تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە تۇتانعان ورتپەن كۇرەسۋ ءۇشىن 767 ءورت ءسوندىرۋشى، 400 پوليتسيا قىزمەتكەرى، 128 ءورت تەحنيكاسى جانە 57 جەدەل جاردەم كولىگى جۇمىلدىرىلدى.
South China Morning Post گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قۇتقارۋشىلاردىڭ بارلىق ارەكەتىنە قاراماستان، ءورتتى ازىرگە اۋىزدىقتاۋ مۇمكىن بولماي وتىر، دەپ جازدى ت ا س س اگەنتتىگى.
سوڭعى مالىمەتكە سايكەس، ولاردىڭ ىشىندە ءبىر ءورت ءسوندىرۋشى بار، 13 ادام قازا تاۋىپ، 16 ادام اۋىر جاراقاتتار مەن كۇيىك العان. ءورت گونكونگتىڭ جاڭا تەرريتورياسىنداعى تاي پو اۋدانىندا ورنالاسقان «ۆان فۋك كورت» تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ سەگىز بيىك عيماراتىن شارپىدى. جالىن مۇنارانى ءسان ءۇشىن بەزەندىرگەن بامبۋك اعاشىنا دەيىن شارپىعانى بەلىگى بولدى. كەشەندە شامامەن 2 مىڭ پاتەر بار، وندا 4 مىڭعا جۋىق تۇرعىن تۇرادى.
بيلىك وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، كەشەن تۇرعىندارىنىڭ باسىم بولىگى قاۋىپسىز جەرگە شىعارىلعان. رەسمي دەرەككە سايكەس، 700 دەن استام ادام اۋداندا اشىلعان بەس ۋاقىتشا باسپانالارعا ورنالاستىرىلدى.
گونكونگتىڭ (شيانگاڭنىڭ) قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ارنايى اكىمشىلىك اۋدانى رەتىندەگى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى دجون لي ورتتەن زارداپ شەككەن تۇرعىندارعا كومەك كورسەتۋ ماسەلەسىنە ارنالعان شۇعىل ۆەدومستۆوارالىق كەڭەس وتكىزدى. اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، ىشكى ىستەر ۆەدومستۆوسى، اۋداندىق باسقارمالار جانە الەۋمەتتىك قامتاماسىز ەتۋ دەپارتامەنتى بىرلەسىپ ارنايى شتاب قۇرىپ، «مۇقتاج تۇرعىنداردى ۋاقىتشا باسپانالارعا كوشىرۋدى ۇيىمداستىردى، سونداي-اق قازا تاپقاندار مەن زارداپ شەككەندەردىڭ وتباسىلارىنا كومەك جانە پسيحولوگيالىق قولداۋ كورسەتتى».
ايتا كەتەيىك، گونكونگ تۇرعىن ءۇي كەشەنىندەگى ءورت باسقا عيماراتتارعا تارادى.