17 جىل بويى قاشىپ جۇرگەن: قىلمىستىق توپتىڭ باسشىسى بىشكەكتەن ەلگە جەتكىزىلدى
استانا. KAZINFORM – ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ 17 جىل جاسىرىنعان باسشىسى قىرعىزستاننان ەكستراديتسيالاندى.
ول ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپپەن ءىرى مولشەردە الاياقتىق جاساعان. تەرگەۋ مالىمەتىنشە، كۇدىكتى 2007-2008-جىلدارى الماتى قالاسىندا ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپقا جەتەكشىلىك ەتىپ، قايتارىلمايتىنى الدىن الا بەلگىلى نەسيە راسىمدەۋ ارقىلى قازاقستاندىق بانكتەردىڭ بىرىنەن 183 ميلليون تەڭگەدەن اسا قارجىنى جىمقىرعان.
بۇل اقشا توپ مۇشەلەرى اراسىندا ءبولىنىپ، جەكە ماقساتقا پايدالانىلعان. قىلمىس جاساعاننان كەيىن ۇ ق ت مۇشەسىنىڭ ءبىر بولىگى سوتتالعان، ال كۇدىكتى قىلمىستىق قۋدالاۋ ورگانىنان جاسىرىنعان.
«وسىعان بايلانىستى وعان حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالانعان. ول 2026-جىلعى اقپاندا بىشكەكتە ۇستالىپ، قازاقستاننىڭ باس پروكۋراتۋراسىنىڭ سۇراۋى بويىنشا ەلگە ەكستراديتسيالاندى. قازىر كۇدىكتى تەرگەۋ يزولياتورىنا قامالدى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.