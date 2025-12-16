ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:34, 16 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    16-جەلتوقساندا ەلىمىزدەگى قاي جولداردا قوزعالىس شەكتەلدى

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    فوتو: بالاعازيەۆ ەرناز / Kazinform

    ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 14-جەلتوقساننان باستاپ اقمولا وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالىپ ءوتۋ جولى) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولىنىڭ 18-230-شاقىرىمىندا (استانا قالاسى - شۋچينسك قالاسىنىڭ باقىلاۋ- وتكىزۋ پۋنكتى) اۆتوكولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەگى ساعاتىنا 80 شاقىرىمنان 60 شاقىرىمعا دەيىن تومەندەتىلدى.

    تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.

    كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جابىق جولدار

    پاۆلودار وبلىسى

    • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» كولىك ايرىعى ۋچاسكەسى (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس جانە استانا باعىتىنا شىعۋ).

    اقمولا وبلىسى

    • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 16-200-شاقىرىمى (استانا قالاسى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
    • وسى اۆتوجولدىڭ 200-254-شاقىرىمى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - شىدەرتى كەنتى)؛
    • «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 445-595-شاقىرىمى (دەرجاۆينسك قالاسى - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى

    • «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 595-671-شاقىرىمى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - توقسان بي كەنتى).

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 16-جەلتوقسان كۇنى استانادا جانە ەلىمىزدىڭ 17 وبلىسىنىڭ تۇرعىندارىنا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاساعان ەدى.

     

     

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
