    20:21, 28 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    16-18-اقپاندا قىتايمەن شەكاراداعى اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتتەرى جۇمىس ىستەمەيدى

    استانا. KAZINFORM – ق ح ر- دا كوكتەمدى مەرەكەلەۋگە بايلانىستى 16-18-اقپاندا قازاقستان-قىتاي شەكاراسىنداعى اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتەرى جۇمىس ىستەمەيدى.

    ا
    Фото: Видеодан алынған скрин

    مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە ق ح ر- دا كوكتەمدى مەرەكەلەۋگە بايلانىستى 2026-جىلعى 16-18-اقپاندا قازاقستان-قىتاي شەكاراسىنداعى اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتەرىندە تۇلعالاردىڭ، كولىك قۇرالدارى مەن جۇكتەردى وتكىزۋ جۇزەگە اسىرىلمايدى.

    قازاقستان-قىتاي شەكاراسىنداعى تەمىرجول وتكىزۋ پۋنكتتەرى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىسىن جالعاستىرادى.

    - تاسىمالداۋشىلاردان جانە بارلىق شەكارانى كەسىپ وتۋگە نيەت بىلدىرۋشىلەردى ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەردى ەسكەرە وتىرىپ، ءوز باعىتتارىن الدىن الا جوسپارلاۋدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەلىك مەملەكەتتىك شەكارا بەلدەۋىندەگى 3 مىڭنان اسا تەلىم جەكەنىڭ قولىندا ەكەنىن جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
