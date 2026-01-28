16-18-اقپاندا قىتايمەن شەكاراداعى اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتتەرى جۇمىس ىستەمەيدى
استانا. KAZINFORM – ق ح ر- دا كوكتەمدى مەرەكەلەۋگە بايلانىستى 16-18-اقپاندا قازاقستان-قىتاي شەكاراسىنداعى اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتەرى جۇمىس ىستەمەيدى.
مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە ق ح ر- دا كوكتەمدى مەرەكەلەۋگە بايلانىستى 2026-جىلعى 16-18-اقپاندا قازاقستان-قىتاي شەكاراسىنداعى اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتەرىندە تۇلعالاردىڭ، كولىك قۇرالدارى مەن جۇكتەردى وتكىزۋ جۇزەگە اسىرىلمايدى.
قازاقستان-قىتاي شەكاراسىنداعى تەمىرجول وتكىزۋ پۋنكتتەرى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىسىن جالعاستىرادى.
- تاسىمالداۋشىلاردان جانە بارلىق شەكارانى كەسىپ وتۋگە نيەت بىلدىرۋشىلەردى ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەردى ەسكەرە وتىرىپ، ءوز باعىتتارىن الدىن الا جوسپارلاۋدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك مەملەكەتتىك شەكارا بەلدەۋىندەگى 3 مىڭنان اسا تەلىم جەكەنىڭ قولىندا ەكەنىن جازعان ەدىك.