قازاقستاندىق اۆتورلار التى جىلدا يۋتۋبتەن تەن 15 ميلليون دوللار تاپقان

استانا. قازاقپارات - YouTube پروديۋسەر، Expert Media Group نەگىزىن قالاۋشى الەكساندر مەلەنتيەۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندىق اۆتورلار 6 جىلدا You Tube-تەن 15 ميلليون دوللار تاپقان دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

بۇل تۋرالى ول Astana Media Week فورۋمىندا ايتتى.

«قازاقستان You Tube- ءىنىڭ پروبلەماسى نەدە؟ بۇل سلايدتا بىلتىرعى جىلدىڭ ستاتيستيكاسى بويىنشا ەسەپ جۇرگىزىلگەن. اقپان ايىندا جاڭا ناتيجەلەر شىقتى. بۇل - 14 ميلليون ادام. ونىڭ ىشىندە 6 ميلليون ادام كۇن سايىن كىرەدى. مەنىڭ كوزقاراسىم بويىنشا، قازىر TikTok-پەن قىزۋ باسەكە ءجۇرىپ جاتىر. بىلمەيتىندەر بولسا ايتايىن، You Tube قىسقا فورماتتاعى ۆيدەولاردىڭ سانى بويىنشا TikTok-تان وزىپ كەتتى. بۇل - كۇنىنە 4 ميللياردتان استام. ونداي ۆيدەولاردى ءۇندىستاندا ىسكە قوسۋدىڭ ەسەبىنەن وسىلاي بولدى. ويتكەنى ءۇندىستاندا TikTok-قا تىيىم سالىنعان»، - دەگەن پروديۋسەر قازاقستاندىقتاردىڭ ءالى دە You Tube-كەتىم كوپ ۋاقىت جۇمسايتىنىن ەسكە سالدى.

«بۇل ۇلكەن ترافيك بولعانمەن، وكىنىشكە قاراي، ول الاڭدا قازاقستاندىق اۆتورلار، قازاق ءتىلدى كونتەنت ءالى دە بولسا از. دەي تۇرعانمەن قازاقستاندىقتار كۇنىنە 1,5 ساعاتىن You Tube-كە جۇمسايدى. ءبىز الەمدە You Tube قاراۋدان ءۇشىنشى ورىن الامىز.

التى جىلدىڭ ىشىندە نارىق You Tube اۆتورلارىنا 15 ميلليون دوللاردان استام اقشا تولەگەن. ءبىراق بۇل ءبارىبىر تەلەديدار سياقتى ىلگەرىلەتۋدىڭ وزگە كوزدەرىنە جۇمساعان اقشانىڭ قاسىندا وتە از. ازىرگە بىزدە You Tube ەندى- ەندى عانا قارقىن الىپ كەلەدى»، - دەيدى مامان.

سونداي- اق، ول You Tube- ءتىڭ رەسەيگە قاتىستى ساياساتى قازاقستاندىق اۆتورلارعا كەسىرىن تيگىزىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

«رەسەيدە قالىپتاسقان جاعدايدى ءبارىڭىز بىلەسىزدەر. You Tube رەسەيدە ۆيدەونى ىلگەرىلەتۋ مەن مونەتيزاتسيانى تولىقتاي توقتاتىپ تاستادى. ءتىپتى رەسەيدەگى You Tube- ءتىڭ كەڭسەسى جابىلىپ قالدى. بىلۋىمىزشە، قازىر ول دۋبايدا. وسىلايشا You Tube- ءتىڭ ورىس تىلىندەگى قولداۋ قىزمەتى بارىنشا شەكتەلگەن. ال قازاق تىلىندەگى قولداۋ قىزمەتى بۇرىننان بولعان جوق. ارينە، بۇل دا ماسەلە.

ىشكى نارىقتىڭ مونەتيزاتسيا بويىنشا 1 ميلليون قارالىمعا 300-400 دوللار تولەنەدى. مۇنداي اينالىمدى You Tubeتەگى تەلەارنالار عانا جاساي الادى»، - دەگەن الەكساندر مەلەنتيەۆ جەرگىلىكتى جارناما اگەنتتىكتەرى You Tube اۆتورلارىنا جارناما بەرۋگەسونشالىق قۇلىقتى ەمەستىگىن ءمالىم ەتتى.

«جارناما اگەنتتىكتەرىنە دە You Tube سونشالىق ءتيىمدى ەمەس. ويتكەنى اگەنتتىكتەر قانداي دا ءبىر جەڭىلدىكتەر العىسى كەلەدى. You Tube وعان بارمايدى. سوندىقتان بىزدە وسىنداي كورىنىس قالىپتاسىپ وتىر.

ال تىكەلەي جارناما تۋرالى ايتساق، جارناما ينتەگراتسيالاعانى ءۇشىن 500 مىڭ تەڭگە تولەۋى مۇمكىن. ءبىراق بۇل ول شىعارىلىمنىڭ شىعىنىن اقتامايدى. كاسىبي، ساپالى شىعارىلىم جاساۋ ءۇشىن كەمىندە2-3 مىڭ دوللار كەرەك»، - دەدى YouTube پروديۋسەر.