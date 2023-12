15-جەلتوقسان. قازاقپارات كۇنتىزبەسى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازاقپارات وقىرماندارعا 2018 -جىلعى 15- جەلتوقسانعا ارنالعان كۇنتىزبەنى ۇسىنادى.

ەستە قالار وقيعالار

1995 -جىلى جامبىل قالاسىندا قازاقستان، وزبەكستان، قىرعىزستان رەسپۋبليكا باسشىلارىنىڭ مەملەكەتارالىق كەڭەسى ءوتتى. كەڭەس ۇيعارىمىمەن قورعانىس مينيسترلەرى كەڭەسى تۋرالى ەرەجە بەكىتىلىپ، ول ايماقتىڭ قاۋىپسىزدىگى، اسكەري ىنتىماقتاستىق سالاسىنداعى بۇكىل ماسەلەلەردى قارايتىن بولىپ شەشىلدى.

1998 -جىلى «نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ ءبىلىم بەرۋ قورى» قوعامدىق قورى قۇرىلدى. ونىڭ ماقساتى قازاقستاننىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارىن ەنگىزۋ جانە تاراتۋ ارقىلى دامۋىنا ۇلەس قوسۋ. قور جوباسىنىڭ ەرەكشەلىگى باي ۇلتتىق مادەني جانە ءبىلىم بەرۋ ءداستۇرىن ساقتاۋ ارقىلى حالىقارالىق تاجىريبەگە جەتۋ قاتار ساباقتاسقان.

1999 -جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ستراتەگياسى بەكىتىلدى. 2001 -جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «ازاماتتىق اۆياتسيانى مەملەكەتتىك رەتتەۋ تۋرالى» زاڭى جارىق كوردى.

2004 -جىلى ەۋرازيا مەملەكەتتەرىنىڭ مەكەمەلەرى، ۇيىمدارى مەن مادەنيەت قايراتكەرلەرى اراسىندا مادەني ىنتىماقتاستىقتى ورناتۋعا، جاقسارتۋعا جانە كەڭەيتۋگە، ەۋرازيالىق حالىقتاردىڭ مادەني مۇراسى مەن داستۇرلەرىن ناسيحاتتاۋعا ىقپال ەتەتىن ەۋرازيالىق مادەنيەت قورى قۇرىلدى. ە م ق شتاب- پاتەرى مەن ديرەكتسياسى الماتىدا ورنالاسقان.

2007 -جىلى تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ استاناسى دۋشانبەدە تاجىك- اۋعان شەكاراسىندا قازا بولعان قازاقستاندىق جاۋىنگەرلەرگە ارنالعان مونۋمەنت اشىلدى. دۋشانبەنىڭ ورتالىعىندا ورنالاسقان مونۋمەنتتە 35 قازاقستاندىق جاۋىنگەردىڭ ەسىمى قاشالىپ جازىلعان.

2008 -جىلى اقتوبەدە ءابىلقايىر حان داڭعىلىندا تاۋەلسىزدىك مونۋمەنتى اشىلدى. بۇل - الماتىدا رەسپۋبليكا الاڭىندا ورنالاسقان ەسكەرتكىشتىڭ كىشىرەيتىلگەن كوشىرمەسى. ەسكەرتكىش مەشىت پەن «نۇرداۋلەت» ساۋدا ورتالىعىنىڭ جانىندا ورنالاستى. ەسكەرتكىشتىڭ بيىكتىگى 20 مەتردەن اسادى.

2011 -جىلى قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى ۋەفا تورەشىلەر كونۆەنتسياسىنىڭ تولىق قۇقىقتى مۇشەسى بولدى. 2012 -جىلى بولگاريا رەسپۋبليكاسىنىڭ استاناسى سوفيادا قازاقستان مەن بولگاريا اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قاتىناستاردىڭ ورناعانىنا 20 جىل تولۋىنا وراي بىرلەسكەن قازاقستاندىق جانە بولگارلىق كوركەم ماركالاردى شىعارۋ ءراسىمى ءوتتى. قازاقستاندىق ماركادا قازاقستان اۋماعىنان تابىلعان، ب. ز. د. ⅦI - Ⅶعاسىرلارعا جاتاتىن، قۇس ۇستاعان بۇعىلاردىڭ جۇپتاسقان پىشىندەرى تۇرىندەگى ايىلباس بەينەلەنگەن. بولگارلىق نۇسقاسىندا پاناگۋر قازىناسىنان تابىلعان بۇعىنىڭ باسى بار التىن ريتون بەينەلەنگەن.

2016 -جىلى استانادا قر ۇلتتىق مۋزەيىندە «بولاشاققا حات» كاپسۋلالارى ساقتاۋعا بەرىلدى. وندا قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ 25 جىلدىعىنا وراي جاستاردىڭ جازعان 25 حاتى ساقتاۋلى تۇر. ونىڭ 16 سى رەسپۋبليكانىڭ 16 وڭىرىنەن جىبەرىلسە، 9 ىن ءتۇرلى رەسپۋبليكالىق جاستار ۇيىمى جازعان. كاپسۋلا قازىرگى جاستاردان ەلىمىز تاۋەلسىزدىگىنىڭ 50 جىلدىعىنا سىيلىق بولىپ تابىلادى. وعان دەيىن كاپسۋلا ق ر ۇلتتىق مۋزەيىندە ساقتالادى.

2016 -جىلى استانادا ق تاۋەلسىزدىگىنىڭ 25 جىلدىعى اياسىندا «ماڭگىلىك ەل» ماركاسىنىڭ سالتاناتتى تانىستىرىلىمى ءوتتى. شىعارىلعان ماركالاردىڭ جالپى تارالىمى 7,5 مىڭ دانا. ءبىر ماركانىڭ باعاسى 100 تەڭگەنى قۇرايدى. پەرفوراتسياسى - جوتالى، جيىرما ماركادان قۇرالعان تاڭبالى قاعاز تۇرىندەگى 4 بوياۋلى وفسەتتى قاعازدان جاسالعان. سۋرەتشىسى - كسەنيا پلۋجنيكوۆا.

2017 -جىلى «سيفرلىق قازاقستان» مەملەكەتتىك باعدارلاماسى بەكىتىلدى، ونىڭ باستى ماقساتى - سيفرلىق تەحنولوگيالاردى پايدالانۋ جانە دامىتۋ ارقىلى تۇرعىنداردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن جاقسارتۋ جانە ەل ەكونوميكاسىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ.

2017 -جىلى باكۋدە «قازاقپارات» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى مەن «Trend» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى اقپارات الماسۋ سالاسىنداعى كاسىبي ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋدى كوزدەيتىن ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. قۇجاتتىڭ ماقساتى - «قازاقپارات» جانە «Trend» اقپارات اگەنتتىكتەرى اراسىندا دوستىق قارىم- قاتىناس ورناتۋ جانە جەمىستى ىنتىماقتاستىق قالىپتاستىرۋ.

2018 -جىلدان لورد- مەر ۆەستمينستەردىڭ شەشىمىمەن قازاقستاننىڭ لوندونداعى ەلشىلىگىنىڭ عيماراتى رەسمي تۇردە Kazakhstan House دەپ اتالادى. بارلىق رەسمي قۇجاتتاردا وسىلاي جازىلادى. تولىق مەكەنجاي مىناداي: Embassy of the Republic of Kazakhstan Kazakhstan House 125 Pall Mall, London SW1Y 5EA. ديپميسسيا عيماراتىنا رەسمي تۇردە ءوز ەلىنىڭ اتاۋىن لوندونداعى كەيبىر شەتەلدىك ەلشىلىكتەر عانا بەرە العان. ادەتتە ولار بىرىككەن كورولدىكپەن ەرەكشە قارىم- قاتىناسى بار مەملەكەتتەردىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرى.

2019 -جىلى ەلوردادا «دەنيستىڭ دوستارى» اتتى مۇز شوۋى ءوتتى. ءتۇرلى ەلدەردەن كەلگەن تانىمال مانەرلەپ سىرعاناۋشىلار قازاقستاندا مانەرلەپ سىرعاناۋدى ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا مۇزدا بىرنەشە رەت كونسەرت وتكىزگەن سوچي وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى دەنيس تەندى ەسكە الدى.

2019 -جىلى نۇر- سۇلتان قالاسىندا اباي كوشەسىندە كورنەكتى جازۋشىلار ساكەن سەيفۋللين، بەيىمبەت مايلين، ءىلياس جانسۇگىروۆتىڭ 125 جىلدىعىنا وراي «ءۇش ارىس» ەسكەرتكىشى اشىلدى. «بۇل ءبىزدىڭ اتا- بابالارىمىزعا دەگەن قۇرمەت قانا ەمەس، بۇكىل قازاق ادەبيەتىنە، ەلىمىزدىڭ بارلىق جازۋشىلارىنا دەگەن قۇرمەت» ، - دەدى جازۋشىلاردىڭ تۋىستارى مەن جاقىندارى.