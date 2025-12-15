15-جەلتوقساندا ەلىمىزدەگى قاي جولدار جابىق تۇر
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپپانيانىڭ مالىمەتىنشە، اقمولا وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 18-232-شاقىرىم ارالىعىندا (استانا ق. - شۋچينسك ق.) جۇك جانە قوعامدىق كولىك تۇرلەرى ءۇشىن شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن جابىق جولدار
اقمولا وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - رف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 16-200-شاقىرىمى ارالىعى (استانا قالاسى - پاۆلودار وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن)؛
• «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي (اينالىپ ءوتۋ) - رف شەكاراسى (قايراق وتكىزۋ پۋنكتى) » 16-256-شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسى- اتباسار قالاسى)؛
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 30-92-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (جىبەك جولى اقى الۋ پۋنكتىنەن قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن).
پاۆلودار وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 200-415-شاقىرىمى ارالىعى (اقمولا وبلىسى شەكاراسىنان. - اتامەكەن ا. )؛
• « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 1135-1206-شاقىرىمى(قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى - شىدەرتى اۋىلى)؛
• «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» اۆتوجولىنىڭ 0-231-شاقىرىمى، (قالقامان اۋىلى - قاراعاندى وبلىسى شەكاراسى).
• «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان قالاسىن اينالىپ ءوتۋ - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - رف شەكاراسى (ۇرلىتوبە ءو/پ)، 191-390-شاقىرىم (ر ف شەكاراسىنان ميچۋرين اۋىلىنا دەيىن)؛
• "وسى اۆتوجولدىڭ 427-587-شاقىرىمى (كەنجەكول اۋىلىنان اباي وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن)؛
• «پاۆلودار - شارباقتى - ر ف شەكاراسى (شارباقتى ءو/پ )» ، 0-112-شاقىرىم (پاۆلودار قالاسىنان رف شەكاراسىنا دەيىن)؛
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - رف شەكاراسى»، 0-152-شاقىرىم (پاۆلودار قالاسىنان رف شەكاراسىنا دەيىن)؛
• «ەرتىس وزەنى كوپىرى ارقىلى پاۆلودار قالاسىنىڭ باتىس اينالما جولى»، 0-15-شاقىرىم، (كەنجەكول كەنتىنەن اقسۋ قالاسىنا دەيىن)؛
• «اتامەكەن - اقسۋ - كوكتوبە - ۇلكەن اقجار - كۋرچاتوۆ»، 0-220-شاقىرىم (اتامەكەن كەنتىنەن اباي وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن)
قاراعاندى وبلىسى
• « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 970-1067-شاقىرىم ارالىعى (قاراعاندى قالاسى - مولودەجنىي اۋىلى)؛
• وسى اۆتوجولدىڭ 1067-1135-شاقىرىمى (مولودەجنىي اۋىلى - پاۆلودار وبلىسى شەكاراسى)؛
• وسى اۆتوجولدىڭ 788-906 شاقىرىم ارالىعى ( ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان توپار ەلدى مەكەنىنە دەيىن)؛
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 592-750-شاقىرىم ارالىعى (بالقاش قالاسىنان جامبىل وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)؛
• وسى اۆتوجولدىڭ 92-164-شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان تەمىرتاۋ اقى الۋ پۋنكتىنە دەيىن)؛
• وسى اۆتوجولدىڭ 248-592-شاقىرىم ارالىعى (اتامەكەن ەلدى مەكەنىنەن بالقاش قالاسىنا دەيىن)؛
• «قاراعاندى - اياگوز - بوعاز» اۆتوجولىنىڭ 17-217-شاقىرىم ارالىعى (قاراعاندى قالاسى - قارقارالى اۋىلى)؛
• «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» اۆتوجولىنىڭ 231-324-شاقىرىمى (پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى - بوتاقارا اۋىلى)؛
اباي وبلىسى
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 971-1013-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (قالباتاۋ ا. - شقو شەكاراسى)؛
• «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - رف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 587-733-شاقىرىم ارالىعى (پاۆلودار وبلىسىڭ شەكاراسىنان سەمەي قالاسىنا دەيىن).
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1013-1062-شاقىرىم ارالىعى (اباي وبلىسى شەكاراسى - رۋبەج بەكەتى).
جامبىل وبلىسى
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 2005-2152-شاقىرىم ارالىعى (قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان بۇرىلبايتال اۋىلىنا دەيىن).
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى
• «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 795-856-شاقىرىم ارالىعى (چيستوپولە اۋىلى - اقمولا وبلىسى شەكاراسى).
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 15-جەلتوقسان، دۇيسەنبى كۇنى قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىندا جانە استانا قالاسىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالانعانىن جازعانبىز.