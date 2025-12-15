ق ز
    10:53, 15 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    15-جەلتوقساندا ەلىمىزدەگى قاي جولدار جابىق تۇر

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    ۇلتتىق كومپپانيانىڭ مالىمەتىنشە، اقمولا وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 18-232-شاقىرىم ارالىعىندا (استانا ق. - شۋچينسك ق.) جۇك جانە قوعامدىق كولىك تۇرلەرى ءۇشىن شەكتەۋ ەنگىزىلدى.

    بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن جابىق جولدار

    اقمولا وبلىسى

    • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - رف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 16-200-شاقىرىمى ارالىعى (استانا قالاسى - پاۆلودار وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن)؛

    • «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي (اينالىپ ءوتۋ) - رف شەكاراسى (قايراق وتكىزۋ پۋنكتى) » 16-256-شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسى- اتباسار قالاسى)؛

    • «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 30-92-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (جىبەك جولى اقى الۋ پۋنكتىنەن قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن).

    پاۆلودار وبلىسى

    • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 200-415-شاقىرىمى ارالىعى (اقمولا وبلىسى شەكاراسىنان. - اتامەكەن ا. )؛

    • « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 1135-1206-شاقىرىمى(قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى - شىدەرتى اۋىلى)؛

    • «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» اۆتوجولىنىڭ 0-231-شاقىرىمى، (قالقامان اۋىلى - قاراعاندى وبلىسى شەكاراسى).

    • «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان قالاسىن اينالىپ ءوتۋ - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - رف شەكاراسى (ۇرلىتوبە ءو/پ)، 191-390-شاقىرىم (ر ف شەكاراسىنان ميچۋرين اۋىلىنا دەيىن)؛

    • "وسى اۆتوجولدىڭ 427-587-شاقىرىمى (كەنجەكول اۋىلىنان اباي وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن)؛

    • «پاۆلودار - شارباقتى - ر ف شەكاراسى (شارباقتى ءو/پ )» ، 0-112-شاقىرىم (پاۆلودار قالاسىنان رف شەكاراسىنا دەيىن)؛

    • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - رف شەكاراسى»، 0-152-شاقىرىم (پاۆلودار قالاسىنان رف شەكاراسىنا دەيىن)؛

    • «ەرتىس وزەنى كوپىرى ارقىلى پاۆلودار قالاسىنىڭ باتىس اينالما جولى»، 0-15-شاقىرىم، (كەنجەكول كەنتىنەن اقسۋ قالاسىنا دەيىن)؛

    • «اتامەكەن - اقسۋ - كوكتوبە - ۇلكەن اقجار - كۋرچاتوۆ»، 0-220-شاقىرىم (اتامەكەن كەنتىنەن اباي وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن)

    قاراعاندى وبلىسى

    • « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 970-1067-شاقىرىم ارالىعى (قاراعاندى قالاسى - مولودەجنىي اۋىلى)؛

    • وسى اۆتوجولدىڭ 1067-1135-شاقىرىمى (مولودەجنىي اۋىلى - پاۆلودار وبلىسى شەكاراسى)؛

    • وسى اۆتوجولدىڭ 788-906 شاقىرىم ارالىعى ( ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان توپار ەلدى مەكەنىنە دەيىن)؛

    • «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 592-750-شاقىرىم ارالىعى (بالقاش قالاسىنان جامبىل وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)؛

    • وسى اۆتوجولدىڭ 92-164-شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان تەمىرتاۋ اقى الۋ پۋنكتىنە دەيىن)؛

    • وسى اۆتوجولدىڭ 248-592-شاقىرىم ارالىعى (اتامەكەن ەلدى مەكەنىنەن بالقاش قالاسىنا دەيىن)؛

    • «قاراعاندى - اياگوز - بوعاز» اۆتوجولىنىڭ 17-217-شاقىرىم ارالىعى (قاراعاندى قالاسى - قارقارالى اۋىلى)؛

    • «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» اۆتوجولىنىڭ 231-324-شاقىرىمى (پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى - بوتاقارا اۋىلى)؛

    اباي وبلىسى

    • «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 971-1013-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (قالباتاۋ ا. - شقو شەكاراسى)؛

    • «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - رف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 587-733-شاقىرىم ارالىعى (پاۆلودار وبلىسىڭ شەكاراسىنان سەمەي قالاسىنا دەيىن).

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    • «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1013-1062-شاقىرىم ارالىعى (اباي وبلىسى شەكاراسى - رۋبەج بەكەتى).

    جامبىل وبلىسى

    • «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 2005-2152-شاقىرىم ارالىعى (قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان بۇرىلبايتال اۋىلىنا دەيىن).

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى

    • «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 795-856-شاقىرىم ارالىعى (چيستوپولە اۋىلى - اقمولا وبلىسى شەكاراسى).

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 15-جەلتوقسان، دۇيسەنبى كۇنى قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىندا جانە استانا قالاسىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالانعانىن جازعانبىز.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
