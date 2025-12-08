15 جاسار بەلگيالىق ەكىنشى دوكتورلىق دارەجەسىن الىپ، ۇشىنشىسىنە دايىندالىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 15 جاستاعى لوران سيمونس ەكىنشى دوكتورلىق دارەجەسىن قورعادى جانە مەديتسينا مەن جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى زەرتتەۋلەردى بىرىكتىرەتىن ءۇشىنشى دوكتورلىق دارەجەسىمەن جۇمىس ىستەپ جاتىر.
Bild مالىمەتىنشە، بەلگيالىق لوران سيمونس ەكىنشى دوكتورلىق دارەجەسىن 15 جاسىندا العان. ول العاشقى دوكتورلىق دارەجەسىن 12 جاسىندا قورعادى. لوران مەكتەپ اتتەستاتىن سەگىز جاسىندا العان، 11 جاسىندا ماگيستر دارەجەسىنە يە بولدى، ال قازىرگى ۋاقىتتا ميۋنحەندەگى گەلمگولتس ورتالىعىندا مەديتسينا مەن جاساندى ينتەللەكت ۇيلەسىمىن زەرتتەپ، ءۇشىنشى دوكتورلىق دارەجەسىن الۋعا دايىندالىپ جاتىر.
— مەن مايكل دجوردان سياقتى سەكىرىپ، وليمپياداشىلار سياقتى جۇگىرەتىن سۋپەرادامداردى جاراتقىم كەلەدى، - دەپ باياندادى لوران.
جاس ءوسپىرىمنىڭ سوڭعى ديسسەرتاتسياسى تەوريالىق كۆانتتىق فيزيكاعا ارنالعان. ول بۇرىن ەكسپەريمەنتتىك فيزيكا بويىنشا ديسسەرتاتسيا قورعاعان.
لوراننىڭ ايتۋىنشا، وعان ءوزىنىڭ فوتوگرافيالىق جادى مەن كۇردەلى قۇبىلىستار اراسىنداعى بايلانىستى تەز تابا ءبىلۋ قابىلەتى كومەكتەسىپ وتىر.
لوراننىڭ اتا-اناسى ونىڭ ەرەكشە قابىلەتتەرى ەرتە جاستان بايقالعانىن اتاپ ءوتتى. ول مەكتەپكە ءتورت جاسىندا باردى، ال التى جاسىندا جەكە وقىتاتىن گيمنازياعا ءتۇستى. سەگىز جاسىندا ەمتيحاندار تاپسىردى، ال توعىز جاسىندا ۋنيۆەرسيتەتكە ءتۇستى، ال 12 جاسىندا ماكس پلانك ينستيتۋتى تاريحىنداعى ەڭ جاس دوكتورانتتاردىڭ ءبىرى بولدى.
بۇدان بۇرىن قىتايدا العاش رەت روبوت دوكتورانتۋراعا قابىلدانعانى بەلگىلى بولدى.