14 جاستان باستاپ جۇمىس ىستەۋگە بولادى: جاس ءوسپىرىم نەنى ءبىلۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - جاز مەزگىلى كوپتەگەن وقۋشى ءۇشىن دەمالىس قانا ەمەس، العاشقى تابىس تاباتىن كەزەڭگە اينالىپ وتىر. الايدا ەڭبەكپەن بىرگە جاۋاپكەرشىلىك، قاۋىپ قاتار جۇرەدى. سوندىقتان ماماندار جاسوسپىرىمدەرگە جۇمىس تاڭداۋدا ەڭ الدىمەن زاڭ تالاپتارىن ءبىلۋ ماڭىزدى ەكەنىن ەسكەرتەدى.
زاڭ قانداي شەكتەۋ قويادى؟
ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى مۇحتار تولەۋدىڭ ايتۋىنشا، Enbek.kz پورتالىنداعى «مەنىڭ جازعى كانيكۋلىم» ءبولىمى ارقىلى وقۋشىلارعا ارنالعان بوس جۇمىس ورىندارىن تابۋعا بولادى. ولارعا تەاتر، كينو، سيرك سياقتى شىعارماشىلىق سالالاردا جۇمىستار ۇسىنىلادى. سونداي-اق ساۋدا، تاماقتانۋ جانە SMM، ماركەتينگ سەكىلدى digital باعىتتار بار.
- 14 جاستان باستاپ تەك جەڭىل ەڭبەك تۇرلەرىنە، وقۋ ۋاقىتىنان بوس كەزدە جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات ەتىلەدى. زاڭدا كورسەتىلگەن تالاپقا سايكەس، 14-16 جاس ارالىعىنداعى وقۋشىلار اپتاسىنا 24 ساعات جۇمىس ىستەي الادى. ياعني كۇنىنە 4,5 ساعاتتان اسپاۋى كەرەك. ال 16-18 جاس ارالىعىنداعى جاسوسپىرىمدەردىڭ اپتاسىنا 36 ساعات جۇمىس ىستەۋىنە رۇقسات بەرىلگەن، - دەيدى سپيكەر.
سونداي-اق 14 جاستا ەڭبەك شارتىنا جاس ءوسپىرىمنىڭ ءوزى عانا ەمەس، ونىڭ زاڭدى وكىلى - اتا-اناسى نەمەسە قامقورشىسى دا قول قويۋى مىندەتتى. 15 جاستا نەگىزگى ورتا ءبىلىم العان جاسوسپىرىمدەر رەسمي جۇمىس ىستەي الادى. 16 جاستان باستاپ ەڭبەك شارتىن ءوز بەتىنشە جاساۋعا قۇقىق بەرىلەدى. دەگەنمەن، زاڭ بويىنشا جاسوسپىرىمدەردى اۋىر فيزيكالىق ەڭبەككە، زياندى ءارى قاۋىپتى جۇمىسقا، سونداي-اق تۇنگى اۋىسىمعا تارتۋعا تىيىم سالىنعان. ماتەريالدىق جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەتىن قىزمەتتەرگە دە قابىلداۋعا بولمايدى.
بۇگىندە اۋىزشا كەلىسىمگە سەنەتىن ۋاقىت وتكەن. رەسمي جۇمىستىڭ باستى كەپىلى - ەڭبەك شارتتارىن ەسەپكە الۋدىڭ ءبىرىڭعاي جۇيەسىندە تىركەلگەن كەلىسىمشارت. ونى eGov.kz پورتالىنداعى «ەڭبەك قىزمەتى تۋرالى مالىمەتتەر» بولىمىنەن تەكسەرۋگە بولادى. ەگەر شارت جۇيەدە تىركەلسە، جاس ءوسپىرىمنىڭ ەڭبەك ءوتىلى رەسمي ەسەپتەلىپ، قۇقىعى زاڭمەن قورعالادى.
- جالاقى ناقتى جۇمىس ىستەگەن ساعاتقا پروپورتسيونالدى تۇردە تولەنەدى. قوعامدىق جۇمىستارعا 24 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتەن تومەن ەمەس، ياعني ول 100 مىڭنىڭ كولەمىندە، - دەپ ناقتىلادى مۇحتار تولەۋ.
مينيسترلىك دەرەگىنشە، بىلتىر قازاقستاندا 14-18 جاس ارالىعىنداعى 15 مىڭنان استام جاس ءوسپىرىم رەسمي تۇردە ەڭبەك ەتكەن. قازىر ەڭبەك شارتتارىن ەسەپكە الۋدىڭ ءبىرىڭعاي جۇيەسىندە 6294 ەلەكتروندى ەڭبەك شارتى تىركەلگەن. بۇل ءالى دە بەيرەسمي ەڭبەك نارىعىندا جۇرگەن جاسوسپىرىمدەردىڭ بارىن كورسەتەدى.
كۇماندى ۆاكانسيادان قالاي ساقتانۋ قاجەت؟
سوندىقتان ماماندار كۇماندى ۆاكانسيالاردان ساق بولۋعا شاقىرادى. سەبەبى كەي جاعدايدا جۇمىس بەرۋشىلەر جالاقى تولەمەي نەمەسە رەسمي راسىمدەۋدەن باس تارتۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدا ەڭبەك ينسپەكسياسىنا نەمەسە «ە- ءوتىنىش» جۇيەسىنە جۇگىنۋ قاجەت.
وسىعان وراي جۇمىس ىزدەۋگە ارنالعان پلاتفورمالار قاۋىپسىزدىك تەتىكتەرىن كۇشەيتكەن. ماسەلەن، hh.kz سايتىندا جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان ارنايى سۇزگى قاراستىرىلعان.
- HeadHunter پلاتفورماسىندا «14 جاستان باستاپ قولجەتىمدى» سۇزگىسى بار. ول كامەلەتكە تولماعاندارعا زاڭدى ۆاكانسيالاردى بىردەن تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جۇمىس بەرۋشىلەر ج س ن/ب س ن ارقىلى تەكسەرىلەدى، ال ۆاكانسيادا جۇمىس كەستەسى مەن شارتتارى تولىق كورسەتىلەدى. ەگەر كۇماندى حابارلاندىرۋ كەزدەسسە، قولدانۋشىلار «كومەك» ءبولىمى ارقىلى شاعىم قالدىرا الادى، - دەيدى HeadHunter ورتالىق ازيا كومپانياسىنىڭ ماركەتينگ جانە PR مەنەدجەرى مۇحامەد باعدات ۇلى.
سوڭعى جىلدارى جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان جۇمىس تۇرلەرى وزگەرگەن. بۇرىن وقۋشىلار كوبىنە حابارلاندىرۋ تاراتۋ نەمەسە كىتاپحاناعا كومەكتەسۋ سياقتى جۇمىستاردى تاڭداسا، قازىر digital باعىتقا سۇرانىس ارتقان.
- قازىر كافە مەن دۇكەندەگى كومەكشىلىك، قاپتاۋ، مەرچەندايزينگ، كۋرەرلىك قىزمەت، الەۋمەتتىك جەلى مودەراتورى، ونلاين-كومەكشى جانە پروموۋتەر سەكىلدى جۇمىستار ترەندتە، - دەيدى مامان.
«جاسىل ەلدىڭ» مۇمكىندىگى
جاسوسپىرىمدەردى جۇمىسپەن قامتۋدىڭ تاعى ءبىر باعىتى - مەملەكەتتىك باعدارلامالار. سونىڭ ءبىرى - «جاسىل ەل» جاستار ەڭبەك جاساعى. جاقىندا جوبانىڭ XXII ەڭبەك ماۋسىمى اشىلدى. دەرەك بويىنشا، بيىل 34 مىڭنان استام جاستى جۇمىسپەن قامتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
جاستار ەڭبەك جاساقتارى رەسپۋبليكالىق شتابىنىڭ باسشىسى نۇراسىل بەكماتوۆتىڭ ايتۋىنشا، جوبا جاستاردى ەڭبەككە باۋلىپ قانا قويماي، ەكولوگيالىق باستامالار مەن ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىككە ۇندەيدى.
- باعدارلاما ارقىلى 14-35 جاس ارالىعىنداعى جاستار ۋاقىتشا جۇمىسپەن قامتىلادى. ولار قۇرىلىس نىساندارىندا، «جاسىل بەلدەۋدە»، الەۋمەتتىك جانە ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى اۋماعىندا، ساياباقتار مەن كوگالداندىرۋ جۇمىستارىنا تارتىلادى. وقۋشىلار مەكتەپ اۋماعىندا ەڭبەك ەتە الادى، - دەيدى ول.
ەڭبەك كودەكسىنە سايكەس، كامەلەتكە تولماعاندار كۇنىنە 4 ساعاتتان، اپتاسىنا 5 كۇن جۇمىس ىستەي الادى. وقۋشىلارعا شامامەن 85 مىڭ تەڭگە كولەمىندە جالاقى تولەنىپ، ارنايى فورما بەرىلەدى. ال 16-35 جاس ارالىعىنداعى جاستاردىڭ جالاقىسى وڭىرگە بايلانىستى 127500 تەڭگەگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
«جاسىل ەل» جاساعىنا قاتىسۋ ءۇشىن ونلاين-ءوتىنىش، جەكە كۋالىك نەمەسە تۋۋ تۋرالى كۋالىك كوشىرمەسى، اتا-انانىڭ رۇقسات حاتى جانە مەديسينالىق انىقتاما قاجەت.
