13جاستاعى وقۋشى كۇنىنە جارتى ساعات جۇمىس ىستەپ، 200 مىڭ تەڭگە تابىس تابادى
استانا. KAZINFORM - كوپشىلىك جاس وسپىرىمدەر جازعى دەمالىستى ويىن-ساۋىققا، دوستارىمەن سەرۋەندەۋگە نەمەسە الەۋمەتتىك جەلىدە ۋاقىت وتكىزۋگە ارنايدى.
ال پاۆلودار قالاسىنىڭ 13 جاستاعى تۇرعىنى ءامىرحان اسانوۆ الەۋمەتتىك جەلىنى تابىس كوزىنە اينالدىرىپ ۇلگەرگەن. نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ وقۋشىسى Threads پلاتفورماسىندا كونتەنت جاريالاۋ ارقىلى ايىنا شامامەن 200 مىڭ تەڭگە تابىس تابادى. ونىڭ ۇستىنە بۇل جۇمىسقا كۇنىنە نەبارى 30 مينۋت ۋاقىت جۇمسايدى.
ءامىرحاننىڭ كاسىپكەرلىككە قىزىعۋشىلىعى ەرتە جاستان باستالعان. ءوزىنىڭ ايتۋىنشا، كىشكەنتاي كەزىنەن-اق بىردەڭە ساتىپ، اقشا تابۋدىڭ جولدارىن ويلاپ جۇرەتىن. ءتىپتى ويىنشىقتارىن ساتۋعا تىرىسقان كەزدەرى دە بولعان. سول قىزىعۋشىلىق ۋاقىت وتە كەلە كونتەنت جاساۋمەن ۇشتاسىپ، بۇگىنگى ناتيجەگە الىپ كەلگەن. جاس ءوسپىرىم ءبىر جىل بۇرىن پاۆلودارداعى دايىندىق ورتالىعىندا وقىپ، كەيىن نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنە تۇسكەن. قارقىندى وقۋ باعدارلاماسىنا قاراماستان، ول ساباق پەن قوسىمشا جۇمىسىن قاتار الىپ جۇرۋگە مۇمكىندىك تاپقان.
ەڭ ماڭىزدىسى - ۋاقىتتى دۇرىس جوسپارلاۋ. ەگەر ءتارتىپ بولسا، بارىنە ۇلگەرۋگە بولادى، - دەيدى ول.
ءامىرحاننىڭ كونتەنت جاساۋعا كەلۋى دە كەزدەيسوق ەمەس. ن ي ش- كە تۇسۋگە دايىندالىپ جۇرگەندە ينتەرنەتتەن پايدالى ماتەريالدار ىزدەپ، وقۋشىلارعا ارنالعان ساپالى ءارى قىزىقتى كونتەنتتىڭ از ەكەنىن بايقايدى. ءبىر جاعىندا قۇرعاق تەوريا بولسا، ەكىنشى جاعىندا تەك كوڭىل كوتەرۋگە ارنالعان ۆيدەو كوپ ەكەنىن تۇسىنەدى. وسى ولقىلىقتى كورگەن ول ءبىلىم مەن ويىن-ساۋىقتى بىرىكتىرەتىن كونتەنت جاساۋعا بەل بۋادى. العاشىندا TikTok پەن YouTube پلاتفورمالارىنا وقۋشىلارعا ارنالعان قىسقا ۆيدەولار تۇسىرگەن. پايدالى رەسۋرستاردى تانىستىرىپ، وقۋ پروتسەسىن جەڭىلدەتەتىن كەڭەستەرمەن بولىسكەن. ونىڭ كونتەنتى كوپ ۇزاماي ميلليونداعان قارالىم جيناپ، اۋديتوريا قالىپتاستىرا باستايدى.
كەيىن قازاقستاندىق ielts.gg ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسى مەكتەپ وقۋشىلارى اراسىندا كونتەنت اۆتورلارىن ىزدەيتىن حابارلاما جاريالايدى. ءامىرحان بۇل ۇسىنىستى بىردەن قابىلداعان. جۇمىس جۇيەسى قاراپايىم. ول Threads جەلىسىندە IELTS ەمتيحانىنا دايىندىققا قاتىستى پايدالى اقپاراتتار مەن كەڭەستەر جاريالايدى. جازبالارعا پلاتفورمانىڭ قىزمەتى تابيعي تۇردە ەنگىزىلەدى. ەگەر وقىرمان ءامىرحاننىڭ جەكە سىلتەمەسى ارقىلى كۋرس ساتىپ السا، ول ءار ساتىلىمنان 11 پايىز كوميسسيا الادى.
بۇگىندە ونىڭ كۇندەلىكتى جۇمىسى ناقتى جۇيەگە قۇرىلعان. الدىمەن Threads-تەگى ترەندتەردى زەرتتەپ، اۋديتوريانىڭ قىزىعۋشىلىعىن تالدايدى. كەيىن جازبالاردى دايىنداپ، بەلگىلى ءبىر ۋاقىت ارالىعىندا جاريالايدى. ءبىر پوست جازۋعا ورتا ەسەپپەن ءۇش-ءتورت مينۋت كەتەدى. جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن دا كومەكشى رەتىندە پايدالانادى. ماسەلەن، Claude ۆيزۋالدى يدەيالار ۇسىنسا، Gemini سۋرەتتەرگە ارنالعان تاپسىرمالار دايىنداۋعا كومەكتەسەدى. ال ChatGPT ارقىلى ترەندتەردى زەرتتەيدى. دەگەنمەن ماتىندەردىڭ بارلىعىن ءوزى جازادى.
جاقسى ناتيجە بەرگەن پوستتاردىڭ ءبارى ءوزىمنىڭ جۇمىسىم. Threads الگوريتمدەرى جاساندى ينتەللەكت جازعان ماتىندەردى انىقتايدى جانە ولاردىڭ تارالۋىن شەكتەيدى، - دەيدى ءامىرحان.
العاشقى ايلاردا ول كۇنىنە بىرنەشە جازبا جاريالاپ، قانداي كونتەنتتىڭ جاقسى ناتيجە بەرەتىنىن زەرتتەگەن. ءبىر ايدىڭ ىشىندە 128 پوست جاريالاپ، العاشقى 250 مىڭ تەڭگە تابىسىن تاپقان. قازىر ونىڭ ايلىق تابىسى تۇراقتى تۇردە 200 مىڭ تەڭگە شاماسىندا ساقتالىپ وتىر. بۇل ناتيجە ءامىرحانعا ielts.gg پلاتفورماسىنداعى ەڭ ءتيىمدى اۆتورلاردىڭ قاتارىنا كىرۋگە مۇمكىندىك بەرگەن. ول جۇزدەگەن اۆتوردىڭ اراسىنان توپ-5 قاتارىنان كورىنگەن.
ءبىر قىزىعى، ونىڭ تابىس تاۋىپ جۇرگەنىن مەكتەپتەگى كوپتەگەن مۇعالىمدەرى مەن سىنىپتاستارى بىلمەيدى. بىلگەندەرىنىڭ ءوزى العاشىندا سەنىمسىزدىك تانىتقان.
كوپ ادام سمارتفون ارقىلى وسىنداي تابىس تابۋعا بولاتىنىنا سەنبەيدى. ءبىراق مەن بىرەۋگە بىردەڭە دالەلدەۋگە تىرىسپايمىن، - دەيدى ول.
الايدا ءامىرحاننىڭ جوسپارى مۇنىمەن شەكتەلمەيدى. قازىر ول دوسىمەن بىرگە nisonline.asia اتتى ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسىن ازىرلەپ جاتىر. جوبا مەكتەپ وقۋشىلارىن ەمتيحاندارعا جانە مامانداندىرىلعان ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا تۇسۋگە دايىنداۋعا باعىتتالعان. كوماندا تاپسىرمالار بازاسىن ازىرلەپ، وقۋ ءتارتىبىن قالىپتاستىرۋعا كومەكتەسەتىن فۋنكتسيالاردى ەنگىزىپ قويعان. جاس كاسىپكەردىڭ ايتۋىنشا، نەگىزگى ماقسات - وقۋشىلارعا دايىندىق پروتسەسىن جەڭىلدەتەتىن ءارى زاماناۋي قۇرال ۇسىنۋ.
ءامىرحاننىڭ كاسىپكەرلىك كوزقاراسىنىڭ قالىپتاسۋىنا وتباسى دا ىقپال ەتكەن. اعالارىنىڭ ءبىرى IT سالاسىندا جۇمىس ىستەسە، ەكىنشىسى ا ق ش- تا ءبىلىم العان. سولارعا قاراپ وسكەن جاس ءوسپىرىم بولاشاقتا حالىقارالىق دەڭگەيدەگى جوبالار جاساۋدى ارماندايدى.