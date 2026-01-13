13- قاڭتاردا رەسپۋبليكا جولدارىنداعى احۋال قانداي
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى 13- قاڭتار ساعات 08:00 دەگى جاعداي بويىنشا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىق:
پاۆلودار وبلىسى
• « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 1135-1206-شاقىرىم ارالىعى (قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى - شىدەرتى ەلدى مەكەنى)؛
• «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» اۆتوجولىنىڭ 0-231-شاقىرىم (قالقامان ەلدى مەكەنى - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
• «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى (ۇرلىتوبە ءبوپ)» اۆتوجولىنىڭ 191-390-شاقىرىمى (ميچۋرينو اۋىلىنان ر ف شەكاراسىنا دەيىن)؛
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى (شارباقتى ب ءو پ)» اۆتوجولىنىڭ 0-152-شاقىرىمى (پاۆلودار قالاسىنان ر ف شەكاراسىنا دەيىن)؛
• «اتامەكەن - اقسۋ - كوكتوبە - كۋرچاتوۆ» اۆتوجولىنىڭ 25-220-شاقىرىمى (اتامەكەن ەلدى مەكەنى - اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
• «پاۆلودار - شارباقتى - ر ف شەكاراسى (شارباقتى ب ءو پ) » اۆتوجولىنىڭ 0-112-شاقىرىمى (پاۆلودار قالاسى - رف شەكاراسى)؛
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى (شارباقتى ب ءو پ) » اۆتوجولىنىڭ 200-431-شاقىرىمى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - اتامەكەن ەلدى مەكەنى)؛
• «اتامەكەن - ەرتىس - رۋسسكايا پوليانا» اۆتوجولىنىڭ 0-263-شاقىرىمى (اتامەكەن ەلدى مەكەنى - ر ف شەكاراسى)؛
• «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 427-587-شاقىرىمى (كەنجەكول ەلدى مەكەنى - اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
اباي وبلىسى
• «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 587-733-شاقىرىمى (پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى - سەمەي قالاسى)؛
• «وسكەمەن - سەمەي» اۆتوجولىنىڭ 103-198-شاقىرىمى (شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى - سەمەي قالاسى)؛
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - رف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 971-1013-شاقىرىمى (قالباتاۋ اۋىلى - شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
قاراعاندى وبلىسى
• « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 1067-1135-شاقىرىمى (مولودەجنىي ەلدى مەكەنى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
• «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» اۆتوجولىنىڭ 231-324-شاقىرىمى (پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى - بوتاقارا ەلدى مەكەنى).
اقمولا وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 16-200-شاقىرىمى (استانا قالاسى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• «وسكەمەن - ريددەر - رف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 15-105-شاقىرىمى (بەلوۋسوۆكا ەلدى مەكەنى - ريددەر قالاسى) ؛
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1104-1212-شاقىرىمى (گلۋبوكوە اۋىلى - ر ف شەكاراسى)؛
• «وسكەمەن - سەمەي» اۆتوجولىنىڭ 10-103-شاقىرىمى (گەراسيموۆكا اۋىلى - اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
• «وسكەمەن - التاي - ۇلكەن نارىن - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 166-249-شاقىرىمى (التاي قالاسى - ۇلكەن نارىن اۋىلى)؛
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1013-1062-شاقىرىمى (اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسى - «رۋبەج» بەكەتى).
جىلدامدىقتى شەكتەۋ
اقمولا وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار KAZ-02 «استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جول) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى) اۆتوجولىنىڭ 18-232-شاقىرىم ارالىعىندا جىلدامدىق 140 شاق/ساع- تان 90 شاق/ساع- قا دەيىن تومەندەتىلدى. شەكتەۋ كولىكتىڭ بارلىق تۇرىنە قاتىستى.
جابىق جولدار
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتو جولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
سونىمەن بىرگە «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازگيدرومەت سينوپتيكتەرى 14- قاڭتاردا سولتۇستىك، 15-قاڭتاردا شىعىس وڭىرلەردە تۇنگى ۋاقىتتا اۋا تەمپەراتۋراسى 30-38 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيتىنىن بولجاعان ەدى.