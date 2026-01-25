13 ءتۇرلى ازىق-تۇلىكتى تىكەلەي ەفيردە ساتۋعا تىيىم سالىنادى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
استانا. قازاقپارات - Kazinform ح ا ا شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.
وزبەكستاننىڭ ليمون ەكسپورتىنىڭ نەگىزگى الۋشىلارى قازاقستان مەن رەسەي – ءو ز ا
وزبەكستان 2025-جىلدىڭ قاڭتار-قاراشا ايلارىندا 11 شەت مەملەكەتكە جالپى قۇنى 5,4 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن 3,8 مىڭ توننا ليمون ەكسپورتتادى. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 764 تونناعا نەمەسە 25 پايىزعا ارتقان.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا «ءو ز ا» اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان كەزەڭدە وزبەكستان قازاقستانعا ەڭ كوپ جەتكىزگەن ليمون جەتكىزگەن (1827 توننا) ەل بولىپ وتىر. ەكىنشى ءىرى ساتىپ الۋشى رەتىندە رەسەي تىركەلگەن - 1740 توننا. وسىلايشا، ەكسپورتتىڭ نەگىزگى بولىگى ءدال وسى ەكى نارىقتىڭ ۇلەسىنە تيەسىلى بولدى.
سونىمەن قاتار، قىرعىزستانعا 236,5 توننا ليمون ەكسپورتتالعان. بەلارۋسكە - 4,7 توننا، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنە - 3,8 توننا، ال باسقا ەلدەرگە 3,9 توننا ليمون جەتكىزىلدى.
وزبەكستاندىق ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، وزبەكستان ليمون ەكسپورتىنىڭ گەوگرافياسىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن كەڭەيتىپ كەلە جاتقانىمەن، نەگىزگى ساتىپ الۋشىلار رەتىندە قازاقستان مەن رەسەي كوشباسشىلىق ورنىن ساقتاپ وتىر.
سونداي-اق وسى اپتادا «ءو ز ا» - دا «قازاقستان مەن وزبەكستان سىرداريا وزەنىندە اۆتوماتتاندىرىلعان گيدروبەكەت ورناتۋ جوباسىن باستاماق» دەگەن تاقىرىپتا اقپارات جاريالاندى.
وزبەكستاندىق باسىلىمنىڭ ق ر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، جوبا اياسىندا قازاقستان مەن وزبەكستان اۋماعىندا بەس-بەستەن نىسان سالىنادى.
گەرمانيانىڭ حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق قوعامىنىڭ (GIZ) قولداۋىمەن ازىرلەنگەن بۇل جوبا ترانسشەكارالىق سۋدى ءبولۋدىڭ اشىقتىعى مەن دالدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. قازىرگى ۋاقىتتا GIZ وسى جوبا بويىنشا تەحنيكالىق تاپسىرمانى ازىرلەۋدى اياقتاعان.
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆتىڭ ايتۋىنشا، بىلتىر ەكى مەملەكەت باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن ترانسشەكارالىق سۋ نىساندارىن بىرلەسىپ باسقارۋ جانە ۇتىمدى پايدالانۋ تۋرالى ۇكىمەتارالىق كەلىسىمگە قول قويىلعان. بۇل قۇجات كوپجىلدىق جۇمىستىڭ ناتيجەسى بولدى، سونىڭ ارقاسىندا ترانسشەكارالىق سۋدى باسقارۋدىڭ كەلىسىلگەن تاسىلدەرىن ازىرلەۋ مۇمكىن بولدى. سوندىقتان اتالعان كەلىسىمنىڭ قابىلدانۋى تاريحي ماڭىزعا يە وقيعا. كەلىسىم ورتالىق ازياداعى سۋ ديپلوماتياسىن دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسادى جانە بولاشاقتاعى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى باعىتتارىن ناقتى ايقىندايدى.
كوكتوعايدىڭ تۇرعىن اۋىلىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 50– گرادۋسقا جاقىندادى - CNR
18-قاڭتاردا قىتايدىڭ شىڭجاڭ ولكەسىندەگى التاي ايماعى، كوكتوعاي اۋدانىنا قاراستى تۇرعىن اۋىلىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 47,4- گرادۋسقا دەيىن تومەندەدى. بۇل كورسەتكىش - وڭىردە وسى قىس ماۋسىمىندا تىركەلگەن ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋرا، دەپ حابارلايدى قىتايدىڭ ورتالىق حالىق راديوسى.
التاي ايماقتىق مەتەورولوگيالىق ستانتسيانىڭ مالىمەتىنشە، ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋرا 18-قاڭتار كۇنى تاڭەرتەڭ تىركەلگەن. الايدا 47,4- گرادۋس اۋىل ءۇشىن تاريحي رەكورد ەمەس. ەڭ تومەنگى كورسەتكىش 2024-جىلعى 18-اقپاندا 52,3- گرادۋس بولعان. بۇل 52,3- گرادۋس شىڭجاڭدا تىركەلگەن ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋرا رەكوردىن جاڭارتقان.
ايتا كەتەيىك، اتالعان جاعدايعا بايلانىستى جەرگىلىكتى بيلىك توتەنشە شارالار قابىلداپ، جىلۋمەن قامتۋ، جول قاۋىپسىزدىگى جانە اۋىل شارۋاشىلىعىن قورعاۋ جۇمىستارىن كۇشەيتكەن.
13 ءتۇرلى ازىق-تۇلىكتى تىكەلەي ەفيردە ساتۋعا تىيىم سالىنادى - Harajorga
قىتايدا تىكەلەي ەفير ارقىلى ساتۋعا (live-commerce) 13 ءتۇرلى ازىق-تۇلىككە تىيىم سالىندى. بۇل تۋرالى 16-قاڭتاردا «تىكەلەي ەفيردە ساۋدامەن اينالىساتىن سۋبەكتىلەردىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىنە جاۋاپكەرشىلىگىن باقىلاۋ تۋرالى ەرەجە» جاريالاندى. قۇجات 20-ناۋرىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى، دەپ حابارلايدى Harajorga باسىلىمى.
باقىلاۋ ورگاندارىنىڭ مالىمەتىنشە، تەكسەرىس بارىسىندا تۇتىنۋشىلار تاراپىنان ەڭ كوپ شاعىم تۇسكەن نەگىزگى ماسەلەلەر - جارامسىز جانە مەرزىمى وتكەن ونىمدەردىڭ ساتىلۋى، جالعان جارناما مەن اسىرا ماقتاۋ، سونداي-اق ءونىم تۋرالى جالعان نەمەسە شاتاستىراتىن اقپاراتتىڭ بەرىلۋى.
قىتايلىق باق- تىڭ حابارلاۋىنشا، 13 ءتۇرلى ازىق-تۇلىكتى تىكەلەي ەفير ارقىلى ساتۋعا تىيىم سالىنادى. جاڭا ەرەجەگە سايكەس، تىكەلەي ەفيردە ۋلى جانە زياندى زاتتار قوسىلعان، ميكروبتار مەن اۋىر مەتالدار مولشەرى نورمادان اسقان، مەرزىمى وتكەن نەمەسە بۇزىلعان ازىق-تۇلىكتەردىڭ ساۋداسىن جاساۋعا بولمايدى. سونىمەن قاتار اۋرۋ نەمەسە كارانتين تالاپتارىنا ساي كەلمەيتىن مال مەن قۇس ەتىن، سونداي- اق تاڭبالانباعان جانە زاڭمەن تىيىم سالىنعان ونىمدەردى ساتۋعا قاتاڭ تىيىم سالىنادى.
- بيلىك بۇل شارالار حالىقتىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى، دەپ تۇيىندەيدى Harajorga.
قازاقستاننىڭ ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇراسى بەيجىڭدە تانىستىرىلدى - «حالىق گازەتى»
2026-جىلعى 10-قاڭتار كۇنى «Qazaq-Oner ۇلتتىق قاۋىمداستىعى» قازاقستاننىڭ قىتايداعى ەلشىلىگىنىڭ جانە قازاقستاننىڭ بەيجىڭدەگى مادەنيەت ورتالىعىنىڭ قولداۋىمەن ماتەريالدىق ەمەس مادەني مۇرانى ساقتاۋ، ناسيحاتتاۋ جانە مادەنيەتارالىق كوممۋنيكاتسيانى دامىتۋ ماسەلەلەرىنە ارنالعان حالىقارالىق سەمينار ۇيىمداستىردى. بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگى جازدى، دەپ حابارلايدى «حالىق گازەتى».
اتالعان ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، قازاق تاراپىنان سەمينارعا «Qazaq-Oner ۇلتتىق قاۋىمداستىعىنىڭ» پرەزيدەنتى، قازاقستانداعى «ىOV World» وكىلى ايگۇل جانسەرىكوۆا، ق ر حالىق ءارتىسى ايگۇل قۇسانوۆا، ونەر جانە مادەنيەت قايراتكەرلەرى، ءداستۇرلى مۋزىكا جانە ساندىك-قولدانبالى ونەر سالاسىنداعى ماماندار قاتىسقان.
سونىمەن قاتار، سەمينار بارىسىندا قازاق حالقىنىڭ مۋزىكالىق مۇراسىنا، ورىنداۋشىلىق ونەردىڭ ءداستۇرلى تۇرلەرىنە، سونداي-اق مادەني داستۇرلەردى ساقتاۋ مەن تاپسىرۋدىڭ زاماناۋي تاسىلدەرىنە ارنالعان باياندامالار مەن پرەزەنتاتسيالار ۇسىنىلدى.
سونداي-اق وسى اپتادا «حالىق گازەتى» باسىلىمىندا «قىتاي الەمدەگى ەڭ ءىرى ەلەكتر كولىكتەرىن زاريادتاۋ جەلىسىن قۇردى» دەگەن اقپارات جارىق كوردى.
قىتايلىق ب ا ق- تىڭ مالىمەتىنشە، 2026-جىلى 21-قاڭتار كۇنى ۇلتتىق ەنەرگەتيكا باسقارماسى قىتاي ەلى الەمدەگى ەڭ ءىرى ەلەكتر كولىكتەرىن زاريادتاۋ جەلىسىن قۇرعانىن، ونىڭ 40 ميلليوننان استام جاڭا ەنەرگيا كولىكتەرىنىڭ زاريادتالۋىن قاناعاتتاندىرا الاتىنىن جاريالاعان.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، 2025-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن بۇكىل ەل بويىنشا زاريادتاۋ ينفراقۇرىلىمىنىڭ جالپى سانى 20,092 ميلليوندى قۇراعان. ءبىر قوعامدىق زاريادتاۋ تىرەگىنىڭ ورتاشا قۋاتى 46,5 كيلوۆاتتقا جەتىپ، سايكەس مەزگىلمەن سالىستىرعاندا 33 پايىزعا ارتقان.
ايتا كەتەيىك، بۇكىل ەل بويىنشا تاسجول قىزمەت كورسەتۋ ايماقتارىندا بارلىعى 71500 زاريادتاۋ ستانتسياسى سالىنىپ، قامتۋ دەڭگەيى 98 پايىزدان استى. ال زاريادتاۋ قوندىرعىلارى 19 ولكەلىك اكىمشىلىك ايماقتاعى اۋىل-قالاشىقتاردى تولىعىمەن قامتىعان.
يراننىڭ ەۋرازيامەن ساۋداسى ءوسىپ، قىتايدىڭ ەكسپورتى رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتتى - ParsToday
يراننىڭ ەۋرازيا ەكونوميكالىق وداعىمەن ساۋداسى وسى جىلدىڭ العاشقى سەگىز ايىندا 16 پايىزعا ءوستى، ال ەركىن ساۋدا تۋرالى كەلىسىمنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىمەن ەكى تاراپتىڭ ساۋداسىنىڭ باسىم بولىگى نولدىك تاريفتەرمەن جاسالدى، دەپ جازدى ParsToday اقپارات اگەنتتىگى.
يراندىق ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، يراننىڭ ساۋدانى دامىتۋ ۇيىمىنىڭ باسشىسى مۇحامماد ءالي دەحگان دەحناۆي ەۋرازيا ەكونوميكالىق وداعىمەن جانە حالىقارالىق ەۋرازيا كورمەسىمەن ساۋدا ۇيلەستىرۋ وتىرىسىندا يراننىڭ ەۋرازيا ەكونوميكالىق وداعىنا مۇشە ەلدەرمەن ساۋدا كولەمى وسى جىلدىڭ (1404) العاشقى سەگىز ايىندا 16 پايىزعا وسكەنىن مالىمدەدى.
دەحگان دەحناۆيدىڭ ايتۋىنشا، 15 مامىردا كۇشىنە ەنۋگە دايىن بولعان ەركىن ساۋدا تۋرالى كەلىسىم يران مەن ەۋرازيا اراسىنداعى ساۋدانىڭ 87 پايىزىن نولدىك تاريفتەرگە جاتقىزدى. وسى وداقپەن ساۋداداعى بوس قۋاتتارعا توقتالا وتىرىپ، ول تەك رەسەيمەن ساۋدادا 12 ميلليارد دوللار پايدالانىلماعان قۋات بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن بۇل جازبادا قىتايدىڭ ەكسپورتى تۋرالى دا توقتالعان. كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، قىتايدىڭ ەكسپورتى 2025-جىلى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە جەتكەن.
يراندىق ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، قىتايدىڭ كەدەندىك دەرەكتەرى ترامپ ۇكىمەتى ەنگىزگەن تاريفتەرگە قاراماستان، ەلدىڭ 2025-جىلى سىرتقى ساۋدادا جاڭا رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتكەنىن كورسەتتى. قىتايدىڭ ەكسپورتى جەلتوقساندا وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 6,6 پايىزعا، ال يمپورت 5,7 پايىزعا وسكەن. قىتايدىڭ امەريكا قۇراما شتاتتارىنا ەكسپورتى 2025 -جىلى 20 پايىزعا تومەندەدى، ءبىراق افريكاعا ەكسپورت 25,8 پايىزعا، اسەان ەلدەرىنە ەكسپورت 13,4 پايىزعا ءوستى. ەۋروپالىق وداققا ەكسپورت تا 8,4 پايىزعا وسكەن.
TRT- مەن بىرلەسىپ تۇسىرىلگەن فيلم «وسكار» تىزىمىنە ەندى - TRT
TRT- مەن بىرلەسىپ تۇسىرىلگەن «Palestine 36» («پالەستينا 36») فيلمى 98-اكادەميا سىيلىعىندا «ەڭ ۇزدىك حالىقارالىق تولىقمەتراجدى فيلم» نوميناتسياسىنىڭ قىسقا تىزىمىنە ەندى. بۇل - پالەستينالىق كينو جانە ايماقتىق كينووندىرىس ءۇشىن ماڭىزدى جەتىستىك، دەپ حابارلادى تۇركيا راديو تەلەۆيزيا پورتالى.
- TRT باس ديرەكتورى زاحيد سوبادجى «X» جەلىسىندە بۇل جاڭالىقتى حابارلاپ، «كينونىڭ كۇشى ارقىلى پالەستينا تاريحىن اشىپ كورسەتەتىن وقيعانى الەمگە جەتكىزىپ وتىرعانىمىزدى ماقتان تۇتامىز»، - دەپ جازعان.
«TRT» - نىڭ دەرەگىنشە، پالەستينالىق رەجيسسەر اننەماري جاسير تۇسىرگەن «پالەستينا 36» فيلمى 1936-جىلى بريتاندىق باسقارۋعا قارسى بولعان اراب كوتەرىلىسىن قايتا بەينەلەيدى. كارتينا جەرىنەن ايىرىلۋدىڭ العاشقى بەلگىلەرى اياسىندا پالەستينالىق جۇمىسشىلار مەن كوتەرىلىسشىلەردىڭ ءومىرىن باياندايدى.
- بريتان- ليۆاندىق پروديۋسەر ساۋسسان اسفاري تۇسىرگەن بۇل تاريحي دراما كەڭ كولەمدى زەرتتەۋلەر مەن مۇراعات ماتەريالدارىنا نەگىزدەلگەن. فيلم بۇگىن يزرايل وككۋپاتسياسىندا تۇرعان اۋماقتاردا ءبىر كەزدەرى بولعان پالەستينالىق ۋنيۆەرسيتەتتەردى، مەكەمەلەردى جانە قاۋىمداستىقتارعا نازار اۋدارادى، - دەپ جازدى تۇركيالىق ب ا ق.
اۆتور بەيسەن سۇلتان