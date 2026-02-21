125 جىل بويى جانىپ تۇرعان شام تابىلدى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش-تىڭ ليۆەرمور قالاسىنداعى ءورت ءسوندىرۋ بولىمىندەگى شام 125 جىل بويى ۇزدىكسىز جانىپ تۇر. بۇل ەرەكشە شام Guinness World Records تىزىمىنە الەمدەگى ەڭ كونە جۇمىس ىستەپ تۇرعان ەلەكتر شامى رەتىندە ەندى، دەپ حابارلايدى Daily Mail.
شام 1901 -جىلدان بەرى ساناۋلى رەت قانا سوندىرىلگەن: بولىمشە كوشكەن كەزدە جانە گەنەراتور كەنەتتەن ىستەن شىققاندا. قازىر ول بۇرىنعىداي جارىق بەرمەسە دە، ءالى كۇنگە دەيىن جانىپ تۇر.
شامدى فرانتسۋز ينجەنەرى Adolphe Chaillet جاساپ، ونى Shelby كومپانياسى وندىرگەن. ول تىعىز تسەلليۋلوزادان جاسالىپ، كومىرتەككە جاقىن كۇيگە دەيىن وڭدەلگەن جىپشەسى قازىرگى شامدارعا قاراعاندا الدەقايدا قالىڭ. وسىنداي بەرىك قۇرىلىم ونىڭ ۇزاق قىزمەت ەتۋىنە سەبەپ بولعان.
باستاپقىدا شامنىڭ قۋاتى 60 ۆاتت بولعان، بۇگىندە شامامەن 3 ۆاتتقا دەيىن تومەندەگەن. دەگەنمەن ول سونبەي، ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ سيمۆولىنا اينالدى.
قازىر شامدى كورۋ ءۇشىن بولىمگە تۋريستەر ارنايى كەلەدى.