120 بالل دا گرانتقا كەپىلدىك بەرمەيدى، 100 بالل جيناعان تالاپكەر قالاي ءتۇسىپ كەتتى
ستانا. KAZINFORM – ۇ ب ت- دان جوعارى بالل جيناۋ ءبىلىم بەرۋ گرانتىن يەلەنۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، الايدا ونىڭ ءوزى گرانت الۋعا كەپىلدىك بەرمەيدى.
سەبەبى مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى تالاپكەردىڭ جيناعان بالىنا ەمەس، ناقتى ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى بويىنشا قالىپتاسقان كونكۋرس ناتيجەسىنە قاراي بولىنەدى، دەپ حابارلايدى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى.
گرانت كونكۋرسىنىڭ ناتيجەسىنە تالاپكەر تاڭداعان ءبىلىم بەرۋ باعىتى، سول باعىتقا بولىنگەن گرانتتار سانى، ۇمىتكەرلەر سانى، باسەكەلەستىك دەڭگەيى جانە جەكەلەگەن ساناتتارعا قاراستىرىلعان كۆوتالار اسەر ەتەدى.
- مىسالى، 120 بالل جيناعان تالاپكەر جوعارى باسەكەلەستىك بار ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن تاڭداسا، گرانت سانىنا قاراعاندا تالاپكەرلەر سانى ايتارلىقتاي كوپ بولعان جاعدايدا گرانت يەگەرى بولماۋى مۇمكىن. ال 100 بالل جيناعان تالاپكەر باسەكەلەستىگى تومەن باعىت بويىنشا گرانتقا يە بولۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ماماندار شەكتى بالل مەن گرانتقا ءوتۋ بالىنىڭ ايىرماشىلىعىنا دا نازار اۋدارتادى. شەكتى بالل تالاپكەرگە كونكۋرسقا قاتىسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، ءبىراق گرانت يەلەنەتىنىنە كەپىلدىك بەرمەيدى. ال گرانتقا ءوتۋ بالى كونكۋرس اياقتالعاننان كەيىن تالاپكەرلەردىڭ ناتيجەلەرىنە قاراي قالىپتاسادى.
سوندىقتان ماماندىق پەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن تاڭداۋ كەزىندە ۇ ب ت ناتيجەسىمەن قاتار، سول باعىتقا قانشا گرانت بولىنگەنىن جانە تالاپكەرلەر اراسىنداعى باسەكەلەستىك دەڭگەيىن ەسكەرگەن ءجون.
- گرانت - بۇل جوعارى بالدىڭ عانا ەمەس، ناقتى كونكۋرس ناتيجەسىنىڭ قورىتىندىسى،- دەپ ءتۇسىندىردى مينيسترلىكتەن.