11-سىنىپ وقۋشىسى Google-دان گرانت الىپ، ستارتاپىن الەمگە شىعاردى
استانا. KAZINFORM - پاۆلودار قالاسىنىڭ 11-سىنىپ وقۋشىسى يگور مارتىنيۋك ءۇشىن ستارتاپ جاساۋ جاي قىزىعۋشىلىق ەمەس، كۇندەلىكتى ومىردەگى ناقتى ماسەلەنى شەشۋدىڭ جولى بولدى.
بۇگىندە ونىڭ TabAI جوباسىن الەم بويىنشا شامامەن 20 مىڭ ادام قولدانادى. ستارتاپ 35 مىڭ دوللار ينۆەستيتسيا تارتىپ، حالىقارالىق باعدارلامالاردىڭ نازارىن اۋداردى.
ەڭ قىزىعى - بۇل جەتىستىك ۇلكەن كوماندادان نەمەسە ءىرى كومپانيادان ەمەس، ءبىر وقۋشىنىڭ ءوز تاجىريبەسىنەن باستالعان. يگور باعدارلامالاۋعا بالا كەزىنەن قىزىققان. العاشىندا ويىنداردىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن تۇسىنگىسى كەلگەن قاراپايىم اۋەستىك ۋاقىت وتە كەلە ناقتى باعىتقا اينالعان.
9 جاسىمدا ويىنداردىڭ قالاي جاسالاتىنىن بىلگىم كەلدى. العاشىندا ءبارى تۇسىنىكسىز بولدى. ءبىراق 14 جاسىمدا وسىنى شىنداپ قولعا الدىم. سول كەزدە بۇل مەنىڭ بولاشاعىم بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ءتۇسىندىم، - دەيدى ول.
الايدا نەگىزگى بەتبۇرىس مۇلدە باسقا جەردەن باستالادى. ءبىر ۋاقىتتا بىرنەشە جوبامەن اينالىسىپ، ءتۇرلى تاپسىرما، چاتتار اراسىندا ءجۇرۋ ونى قاتتى شارشاتادى.
ءبىر ساتتە مۇلدە شارشاپ كەتتىم. نە ىستەپ وتىرعانىمدى ءوزىم دە تۇسىنبەي قالدىم. سول كەزدە ماسەلە وزىمدە ەمەس، نازارىمدى دۇرىس باسقارماۋدا ەكەنىن ءتۇسىندىم، - دەيدى يگور.
ءبىر ايدا جاسالعان ءونىم
وسى قيىندىقتان كەيىن ول شەشىمدى ءوزى جاساۋعا بەل بۋادى. TabAI يدەياسى وسىلاي پايدا بولادى. جاز ايىندا يگور nFactorial Incubator باعدارلاماسىنا قاتىسىپ، ءۇش اي بويى تەك وسى جوبامەن اينالىسادى. ال العاشقى نۇسقاسىن نەبارى ءبىر ايعا جەتپەيتىن ۋاقىتتا جاساپ شىعارادى.
مەن ءمىنسىز ءونىم كۇتىپ وتىرمايمىن. الدىمەن ىسكە قوسامىن، كەيىن ادامداردىڭ پىكىرىنە قاراي دامىتامىن. ناتيجە سول كەزدە كەلەدى، - دەيدى ول.
TabAI: نازاردى ساقتايتىن اقىلدى كومەكشى
TabAI - ادامنىڭ ينتەرنەتتەگى ارەكەتىن تالدايتىن جانە جۇمىسقا كەدەرگى كەلتىرەتىن نارسەلەردى ازايتاتىن قۇرال. قوسىمشا قاجەتسىز سايتتاردى جاسىرادى جانە ماڭىزدى تاپسىرمالاردى ەسكە سالىپ وتىرادى. ياعني، ول تەك جوسپار قۇرمايدى، ناقتى ساتتە ادامعا قاي نارسەگە نازار اۋدارۋ كەرەك ەكەنىن «ايتىپ تۇرادى».
ءبىزدىڭ ماقسات - ادامدى ارتىق اقپاراتتان قورعاۋ. قازىر ءبارى نازار ءۇشىن كۇرەسەدى. ءبىز كەرىسىنشە، ونى ساقتاۋعا كومەكتەسەمىز، - دەيدى جاس ازىرلەۋشى.
تەك ستارتاپ ەمەس - ميسسيا
قىسقا ۋاقىت ىشىندە جوبا ۇلكەن ناتيجە كورسەتتى. TabAI- عا سۇرانىس ارتتى، ال ستارتاپقا ينۆەستورلار قىزىعۋشىلىق تانىتا باستادى. ناتيجەسىندە يگور 35 مىڭ دوللار ينۆەستيتسيا تارتا الدى. سونىمەن قاتار ول الەمدەگى ەڭ بەدەلدى اكسەلەراتورلاردىڭ ءبىرى - Y Combinator ۇيىمداستىراتىن YC Startup School باعدارلاماسىنا تولىق گرانت جەڭىپ الدى.
ەڭ ماڭىزدىسى - ول بۇل باعدارلاماعا قاتىسقان ورتالىق ازياداعى العاشقى مەكتەپ وقۋشىسى بولدى. جاس شەكتەۋى بولعانىنا قاراماستان، ۇيىمداستىرۋشىلار ونىڭ جوباسىن جوعارى باعالاپ، تولىق قولداۋ كورسەتكەن. بۇگىندە يگور تەك ءوز جوباسىن دامىتۋمەن شەكتەلىپ وتىرعان جوق. ول جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا دامىپ كەلە جاتقان Cursor كومپانياسىنىڭ رەسمي امباسسادورى اتاندى. بۇل رولدە ول قازاقستان مەن ورتالىق ازيادا IT قاۋىمداستىعىن دامىتۋعا، حاكاتوندار مەن ءبىلىم بەرۋ جوبالارىن ۇيىمداستىرۋعا اتسالىسۋدى كوزدەپ وتىر. ونىڭ كۇندەلىكتى ءومىرى دە ەرەكشە. تاڭەرتەڭ - مەكتەپ، تۇستەن كەيىن - ستارتاپ.
ەگەر ناقتى جوسپار بولماسا، ەشتەڭەگە ۇلگەرمەيسىڭ. مەن ءۇشىن ءتارتىپ - باستى قۇرال، - دەيدى ول.
يگوردىڭ جوسپارى - TabAI- دى تەك براۋزەردەگى قۇرال رەتىندە قالدىرماۋ. ول بولاشاقتا تەلەفون، كومپيۋتەر جانە باسقا قۇرىلعىلار اراسىندا جۇمىس ىستەيتىن تولىققاندى جۇيە جاساۋدى كوزدەيدى.
تەحنولوگيالار ءبىزدىڭ نازارىمىزدى ۇرلاماۋى كەرەك. كەرىسىنشە، ونى دۇرىس پايدالانۋعا كومەكتەسۋى ءتيىس. TabAI - وسى يدەيادان تۋعان جوبا، - دەيدى ول.
el.kz