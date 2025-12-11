11- جەلتوقساندا ەلدەگى قاي جولدار جابىق تۇر
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى بىرنەشە وڭىردە كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى.
جامبىل وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ «قورداي اسۋىنىڭ ەسكى اينالما جولى» 143- 214-شاقىرىمىندا، الماتى وبلىسى شەكاراسىنان قورداي اۋىلىنا دەيىنگى ۋچاسكەدە جۇك اۆتوكولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
الماتى وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 59- 143 شاقىرىمىندا، جاڭاقۇرىلىس اۋىلىنان جامبىل وبلىسى شەكاراسىنا دەيىنگى ۋچاسكەدە جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
جەتىسۋ وبلىسى
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 413-557 شاقىرىمىندا، سارقان قالاسىنان ءۇشارال قالاسىنا دەيىنگى ۋچاسكەدە؛
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - رف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 323-387-شاقىرىمىندا، قىزىلاعاش كەنتى - جانسۇگىروۆ كەنتى ۋچاسكەسىندە؛
• «ءۇشارال - دوستىق» اۆتوجولىنىڭ 10-164-شاقىرىمىندا، ءۇشارال ستانتسياسىنان دوستىق ستانتسياسىنا دەيىنگى ۋچاسكەدە بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
• «سارىوزەك - كوكتال» اۆتوجولىنىڭ 40-68-شاقىرىمىندا، التىنەمەل اسۋىندا جۇك جانە قوعامدىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەلدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسى
• «دوسسور - قۇلسارى - بەينەۋ - ساي- وتەس - شەتپە - جەتىباي - اقتاۋ» اۆتوجولىنىڭ 642-786-شاقىرىمىندا، شەتپە اۋىلىنان اقتاۋ قالاسىنا دەيىنگى ۋچاسكەدە؛
• «اقتاۋ - قۇرىق» اۆتوجولىنىڭ 13- 72-شاقىرىمىندا، اقتاۋ قالاسىنان قۇرىق اۋىلىنا دەيىنگى ۋچاسكەدە بارلىق كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 11- جەلتوقساندا ەلىمىزدىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە، سونداي-اق ورتالىق ايماقتارىندا كۇننىڭ كۇرت سۋىتاتىنىن بولجاعان ەدى.