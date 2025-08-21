102 جاستاعى جاپون ازاماتى فۋدزي شىڭىنا شىعىپ، گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا ازاماتى كوكيتي اكۋدزاۆا 102 جاسىندا ەلدىڭ ەڭ بيىك نۇكتەسى - 3776 مەترلىك فۋدزي تاۋىنىڭ شىڭىنا شىعىپ، گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى. ول بۇل ەرلىگى ارقىلى فۋدزيگە شىققان ەڭ قارت ەر ادام اتاندى.
كوكيتي بۇعان دەيىن دە بىرنەشە رەت فۋدزي شىڭىن باعىندىرعان، سوڭعىسى - 96 جاسىندا بولعان.
گيننەستىڭ رەسمي مالىمەتى بويىنشا، 3-تامىز كۇنى تاڭەرتەڭ كوكيتي ەڭ وڭاي (ءبىراق سوندا دا جەڭىل ەمەس) سانالاتىن ەسيدا باعىتىمەن كوتەرىلە باستاعان. شىڭعا كوتەرىلۋ ادەتتە شامامەن 6 ساعاتقا سوزىلادى، ءبىراق كوكيتي جولدى جەڭىلدەتۋ ءۇشىن ونى ءۇش كۇنگە سوزىپ، ەكى رەت تاۋ باسپانالارىندا تۇنەگەن. جولدا ول سۋىق پەن قاتتى جەلگە توتەپ بەرىپ، اتموسفەرالىق قىسىم مەن وتتەگى دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋىن باستان وتكەردى - بۇل جاعدايلار ءتىپتى جاس ادامدار ءۇشىن دە اۋىر سىناق.
العاشقى ەكى كۇن ءساتتى ءوتتى، ءبىراق ءۇشىنشى كۇنى كوكيتي ءوزىن ناشار سەزىنىپ، توعىزىنشى ايالداما ماڭىندا جولدى جالعاستىرۋدان باس تارتقىسى كەلدى.
جولداستارى ونى توقتاتۋعا قارسى بولمادى، سەبەبى سوڭعى ءبىر جىلدا ول اۋىر كەزەڭدەردى باستان وتكەرگەن: قىستا تاۋعا شىققان كەزدە ءسۇرىنىپ قۇلاعان، كەيىن بەلدەۋلىك تەمىرەتكىمەن اۋىرعان، جۇرەك جەتكىلىكسىزدىگىن باستان وتكەرگەن. سوعان قاراماستان، كۇن سايىن تاڭەرتەڭ ەرتە تۇرىپ، ءبىر ساعات سەرۋەندەپ، اپتاسىنا بىرنەشە رەت تاۋعا شىققان.
ونى جالعاستىرۋعا كوندىرگەن جالعىز ادام - 70 جاستاعى قىزى بولدى. ول اكەسىنە: «ءبىر قادامنان باستايىق. جالعاستىرا بەر!» - دەپ جىگەر بەردى.
اقىرى 5 -تامىز كۇنى كوكيتي فۋدزي تاۋىنىڭ شىڭىنا امان- ەسەن جەتتى.
ودان تاعى دا تاۋعا شىعۋ ويى بار- جوعىن سۇراعاندا، ول ازىلمەن: - «ەندى ەشقاشان!» - دەپ جاۋاپ بەردى.
- كەلەسى جىلى سۇراساڭىز، مۇمكىن، ويىم وزگەرەر. قازىرشە وسى جەتىستىككە قۋانىشتىمىن، - دەدى ءبىراق ارتىنشا.