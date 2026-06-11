1 گرام التىننىڭ باعاسى قانشا
استانا. KAZINFORM - اپتا ىشىندە التىن باعاسى ءبىرشاما ارزاندادى.
ەلىمىزدىڭ ۇلتتىق بانكى ۇسىنعان دەرەكتەرگە سايكەس، 11-ماۋسىمدا 1 گرام التىن باعاسى 68192,25 تەڭگە بولدى. ال وسىدان ءبىر اپتا بۇرىن باعالى مەتاللدىڭ 1 گرامى 71725,49 تەڭگە بولعان ەدى. وسىلايشا، اپتا ىشىندە التىن باعاسى 3533,24 تەڭگەگە ارزانداپ وتىر.
الەمدىك نارىقتاعى التىننىڭ سپوت باعاسى ءبىر ترويا ۋنتسياسى 4077,39 دوللاردى قۇرايدى.
ايتا كەتەيىك، تۋلەين ۋنيۆەرسيتەتى عالىمدارى التىننىڭ نەگە قارايمايتىنىن جانە عاسىرلار بويى ءوزىنىڭ جارقىراۋىن ساقتايتىنىن انىقتاعان بولاتىن.
بۇعان دەيىن التىننىڭ قارايماۋى ونىڭ وتتەگىمەن ءالسىز ارەكەتتەسۋىنە بايلانىستى دەپ ەسەپتەلىپ كەلگەن. الايدا جاڭا زەرتتەۋ مەتالل بەتىندەگى اتومداردىڭ وزدىگىنەن قايتا ورنالاسىپ، توتىعۋ ىقتيمالدىعىن كۇرت تومەندەتەتىن ەرەكشە قورعانىس قاباتىن تۇزەتىنىن كورسەتتى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، اتومداردىڭ مۇنداي قايتا قۇرىلۋى التىننىڭ وتتەگىمەن رەاكتسياعا ءتۇسۋىن ميللياردتاعان، ءتىپتى تريلليونداعان ەسە ازايتادى. ءدال وسى مەحانيزم التىن بۇيىمداردىڭ ونداعان، ءتىپتى جۇزدەگەن جىل بويى باستاپقى قالپىن ساقتاپ تۇرۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.