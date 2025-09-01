بۇگىن 1-قىركۇيەك - ءبىلىم كۇنى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن - ءبىلىم كۇنى. بۇگىن 360 مىڭ بالا مەكتەپ تابالدىرىعىنان العاش رەت اتتايدى. وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى عاني بەيسەمبايەۆ 6-تامىزدا وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا وسىنداي مالىمەت كەلتىردى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، 2025-2026 وقۋ جىلىندا ەلدە 7859 مەكتەپ بالالارعا ءبىلىم بەرمەك. عاني بەيسەمبايەۆ ونىڭ ىشىندە 6387 مەكتەپتىڭ جاعدايى جاقسى ەكەنىن ايتقان ەدى.
مينيسترلىك بەرگەن كەيىنگى مالىمەت بويىنشا 1-قىركۇيەكتەن باستاپ ەلدەگى 8 مىڭنان استام مەكتەپتە 4,1 بالا ءبىلىم الادى. ونىڭ 360 مىڭنان استامى ءبىرىنشى سىنىپ وقۋشىلارى، 232 مىڭى 11-سىنىپ تۇلەكتەرى.
ال اكىمدىكتەر رەسپۋبليكا بويىنشا 1,7 ميلليون بالانىڭ مەكتەپتە ىستىق تاماقتى تەگىن ىشۋىنە قاجەتتى قاراجاتتى دەر كەزىندە بولگەن. بۇل بىلتىرعىدان 100 مىڭ بالاعا كوپ.
عاني بەيسەمبايەۆتىڭ سوزىنشە، بۇل وقۋ جىلىندا 510 مىڭ بالانىڭ مەكتەپكە دايىندىعىنا اكىمدىك ەسەبىنەن قولداۋ بولاتىنىن ايتقان.
ال مينيسترلىكتىڭ 29 تامىزداعى مالىمەتى بويىنشا، «جالپىعا بىردەي ءبىلىم بەرۋ قورى» اتا-انالار مەن زاڭدى وكىلدەردىڭ ەسەپشوتتارىنا مەكتەپ فورماسىن، اياق كيىم مەن وقۋ-قۇرالدارىن ساتىپ الۋعا 25,3 ميلليارد تەڭگە اۋدارىلعان. بۇل اكىمدىكتەردىڭ تىزىمىندەگى 500 مىڭنان استام وقۋشىعا كومەك كورسەتىلدى دەگەن ءسوز. بيىل ءبىر بالاعا بەرىلەتىن ەڭ تومەنگى تولەم مولشەرى 46228 تەڭگە بولىپ وتىر. ال جەرگىلىكتى ءماسليحاتتاردىڭ شەشىمىمەن الماتى قالاسىندا بۇل سوما 55 مىڭ تەڭگە، جامبىل وبلىسىندا 53117 تەڭگە، پاۆلودار وبلىسىندا - 53663 تەڭگە بولىپ بەلگىلەنگەن.
جاڭا وقۋ جىلىندا ەل مەكتەپتەرىندە ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىگى بار بالالارعا ارنالعان 1093 قولداۋ كابينەتى جۇمىس ىستەيدى. بۇل كابينەتتەردە پسيحولوگتار، ارنايى جانە الەۋمەتتىك پەداگوگتەر، پەداگوگ- اسسيستەنتتەر ەرەكشە بالالارعا قولايلى جاعداي جاساپ، ولاردى مەكتەپ ورتاسىنا بەيىمدەۋگە كومەكتەسەدى.جاڭا وقۋ جىلى باستالعانعا دەيىن 163 ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىندا جوندەۋ جۇمىستارى اياقتالىپ، 138 مىڭنان استام وقۋشى جاڭارتىلعان جانە تولىقتاي قايتا جابدىقتالعان مەكتەپتەردە ءبىلىم الادى دەپ جوسپارلانعان بولاتىن.
رەنوۆاتسيا باعدارلاماسى بويىنشا 127 مەكتەپ جاڭارتىلدى. وندا 99 مىڭعا جۋىق بالا ءبىلىم الادى. سونىمەن قاتار 1 مىڭعا جۋىق اۋىل مەكتەبىندە روبوتوتەحنيكا، حيميا، بيولوگيا، فيزيكا جانە STEM پاندەرى بويىنشا 1108 زاماناۋي كابينەت ورناتىلدى.
2025 -جىلى بالالاردى قوسىمشا ءبىلىم بەرۋمەن قامتۋ 3,2 ميلليون بالادان 3,4 ميلليونعا دەيىن ۇلعايدى. ولاردىڭ %62 ى تەگىن ۇيىرمەلەر مەن سەكتسيالارعا قاتىسادى. قازىر رەسپۋبليكا بويىنشا 380 ءتۇرلى باعىتتاعى ۇيىرمە بويىنشا قىزمەت كورسەتەتىن 2142 مەكتەپتەن تىس ۇيىم جۇمىس ىستەيدى.
بيىل ەلدىڭ 12 وڭىرىندە 22 وقۋشىلار سارايى سالىنىپ جاتىر. ازىرگە سولتۇستىك قازاقستان، پاۆلودار وبلىستارى مەن الماتى، شىمكەنت قالالارىندا نىساندار قولدانىسقا بەرىلدى.
بۇكىل ەل اۋماعىندا 267 مىڭ بالاعا ارنالعان 232 مەكتەپ سالىنىپ جاتىر. ونىڭ 83 مەكتەبى وقۋ جىلىنىڭ باسىندا، 111 مەكتەبى وقۋ جىلىنىڭ اياعىنا دەيىن سالىنىپ ءبىتۋ كەرەك.
«كەلەشەك مەكتەپتەرى» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا 460 مىڭ ورىنعا ارنالعان 217 جاڭا فورماتتاعى مەكتەپ سالىنىپ جاتىر. قازىر سونىڭ 130 ى اشىلدى، ولاردىڭ %44 ى اۋىلدا سالىنعان.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي