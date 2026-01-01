1-قاڭتاردا ەلدەگى قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2026-جىلعى 1-قاڭتار كۇنى ساعات 08:00 دەگى جاعداي بويىنشا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلدى:
پاۆلودار وبلىسى
• رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «اتامەكەن - ەرتىس – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-263-شاقىرىم ارالىعى (اتامەكەن اۋىلى – ر ف شەكاراسى).
باتىس قازاقستان وبلىسى
• «اقتوبە - ورال – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 189-492-شاقىرىم ارالىعى (اتىراۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ورال قالاسى)؛
• «اقتوبە - ورال – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 273-526-شاقىرىم ارالىعى (بارباستاۋ اۋىلى - اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
اقتوبە وبلىسى
• «اقتوبە - ورال – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 526-610-شاقىرىم ارالىعى (باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى - قوبدا اۋىلى).
اتىراۋ وبلىسى
• «اقتوبە - ورال – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 179-189-شاقىرىم ارالىعى (يندەر اۋىلى – ب ق و شەكاراسى).
اقمولا وبلىسى
• رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 30-92-شاقىرىم ارالىعى (جىبەك جولى وتكىزۋ بەكەتى - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
قاراعاندى وبلىسى
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164-شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - تەمىرتاۋ وتكىزۋ بەكەتى).
جامبىل وبلىسى
• رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس – ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 159-238-شاقىرىم ارالىعى، قورداي اسۋىنىڭ جاڭا اينالما جولى (كەنەن اۋىلى - قاينار اۋىلى).
جابىق جولدار
اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجولداردا بارلىق كولىك تۇرلەرى ءۇشىن قوزعالىس ۋاقىتشا توقتاتىلدى:
جەتىسۋ وبلىسى
• «ءۇشارال - دوستىق» اۆتوجولىنىڭ 84-164-شاقىرىم ارالىعى (كوكتۋما اۋىلى - دوستىق ستانتسياسى).
پاۆلودار وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.
سونداي-اق تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن رەسپۋبليكانىڭ 16 وبلىسىندا، سونداي-اق استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا بەيسەنبى، 1-قاڭتارعا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالانعان ەدى.