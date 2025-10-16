07:42, 16 - قازان 2025 | GMT +5
ەڭ «ۇزاق» ەسىم
استانا. قازاقپارات - ءوز ەسىمدەرىن بۇكىل الەمگە ايگىلەۋدى ويلاعاندار نە ىستەمەيدى؟ جاڭا زەلانديادا تۇراتىن لوۋرەنس ۋوتكينس ەسىمىن 2253 سوزگە دەيىن ۇزارتىپ، «Guinness World Records» كىتابىنا ەندى.
لوۋرەنس ارنايى ماشينكاعا جۇزدەگەن ەسىم جازدىرعان. اۋداندىق سوت ارىزىن ماقۇلداعانىمەن، تىركەۋ مەكەمەسى باستاپقىدا رۇقسات بەرمەگەن. ءبىراق ول توقتاماي، جوعارعى سوتقا دەيىن شاعىم ءتۇسىرىپ، اقىرى ءوز تالابىن ورىنداتىپتى. «ەندى بۇل رەكوردتى بىرەۋدىڭ قايتا جاڭارتۋى ەكىتالاي. الەمدەگى سەگىز ميلليارد ادامنىڭ ىشىندە ءدال مەنىكىندەي ەسىم يەسى جوق ەكەنىنە سەنىمدىمىن»، دەيدى ول.
بەكزات قۇلشار