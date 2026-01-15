ەڭ ىقپالدى ءتولقۇجاتتار تىزىمىندە قازاقستان نەشىنشى ورىندا
استانا. KAZINFORM - بريتانيالىق Henley جانە Partners كونسالتينگتىك كومپانياسى 2026 -جىلعا ارنالعان الەمدەگى ەڭ ىقپالدى ءتولقۇجاتتار رەيتينگىن جاريالادى.
كومپانيانىڭ مالىمەتى بويىنشا، 2026 -جىلى ەڭ ءتيىمدى ءتولقۇجاتتار سينگاپۋر، جاپونيا جانە وڭتۇستىك كورەيا ازاماتتارىنا تيەسىلى. مىسالى، سينگاپۋر ازاماتتارى 227 ەل مەن اۋماقتىڭ 192-سىنە ۆيزاسىز كىرە الادى. جاپونيا مەن وڭتۇستىك كورەيا ازاماتتارى 188 ەلگە ۆيزاسىز بارۋ مۇمكىندىگىنە يە.
ءۇشىنشى ورىنعا بەس ەۋروپالىق ەل - دانيا، ليۋكسەمبۋرگ، يسپانيا، شۆەتسيا جانە شۆەيتساريا بىردەي دەڭگەيدە يە بولدى. بۇل ەلدەردىڭ ازاماتتارى 186 مەملەكەت پەن اۋماققا ۆيزاسىز بارا الادى.
قازاقستاننىڭ ءتولقۇجاتى دا حالىقارالىق رەيتينگىدە پوزيتسياسىن جاقسارتتى. بيىل ءتورت ساتىعا كوتەرىلىپ، 61-ورىنعا تۇراقتادى. قازاقستان ازاماتتارى 78 ەلگە ۆيزاسىز بارا الادى. بۇل كورسەتكىش بويىنشا ەلىمىز بوليۆيا مەن سۋريناممەن قاتار تۇر.
رەيتينگىنىڭ 20 جىلدىق تاريحىندا ەڭ ۇلكەن ءوسۋ كورسەتكىشى بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنە تيەسىلى. 2006 -جىلدان بەرى بۇل ەل 57 ساتىعا كوتەرىلىپ، 149 مەملەكەتپەن ۆيزاسىز قاتىناس ورناتتى. اتالعان جەتىستىك امىرلىكتەردىڭ سىرتقى ساياساتىنىڭ بەلسەندىلىگى مەن ۆيزالىق تالاپتاردى جەڭىلدەتۋىنىڭ ناتيجەسى رەتىندە باعالاندى.
2025 -جىلى ەڭ كوپ ورىن جوعالتقان ەل - ۇلى بريتانيا. ءبىر جىل ىشىندە ولار 8 مەملەكەتپەن ۆيزاسىز قاتىناستان ايىرىلدى.
