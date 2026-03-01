ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:11, 01 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ە و س ءى م باسشىلارى يرانعا قاتىستى شۇعىل ۆيدەوكونفەرەنتسيا وتكىزەدى

    استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداقتىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى شۇعىل ۆيدەوكونفەرەنسيا فورماتىندا باس قوسادى.

    Главы МИД Евросоюза проведут экстренную конференцию
    Фото: ТАСС

    بۇل تۋرالى ە و- نىڭ سىرتقى ىستەر جانە قاۋىپسىزدىك ساياساتى جونىندەگى جوعارعى وكىلى كايا كاللاس مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بريۋسسەلدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    27 مۇشە مەملەكەتتىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى قاتىساتىن كەڭەس بۇگىن ەۋروپا ۋاقىتىمەن ساعات 17:00 دە باستالادى.

    كۇن تارتىبىندە - يران توڭىرەگىندەگى جاعداي جانە اتالعان داعدارىسقا قاتىستى ەۋروپالىق ۇستانىمدى قالىپتاستىرۋ ماسەلەسى.

    ەسكە سالايىق، دۇيسەنبى كۇنى ەۋروپالىق كوميسسيا پرەزيدەنتى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن قاۋىپسىزدىك القاسىنىڭ شۇعىل وتىرىسىن وتكىزەدى. جيىنعا 27 ەۋروكوميسسار قاتىسادى.

    بۇعان دەيىن يزرايل تەگەران قالاسىنا اۋە سوققىلارىنىڭ جاڭا تولقىنىن جاساعانى حابارلانعان ەدى.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار