ە و س ءى م باسشىلارى يرانعا قاتىستى شۇعىل ۆيدەوكونفەرەنتسيا وتكىزەدى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق وداقتىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى شۇعىل ۆيدەوكونفەرەنسيا فورماتىندا باس قوسادى.
بۇل تۋرالى ە و- نىڭ سىرتقى ىستەر جانە قاۋىپسىزدىك ساياساتى جونىندەگى جوعارعى وكىلى كايا كاللاس مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بريۋسسەلدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
27 مۇشە مەملەكەتتىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى قاتىساتىن كەڭەس بۇگىن ەۋروپا ۋاقىتىمەن ساعات 17:00 دە باستالادى.
كۇن تارتىبىندە - يران توڭىرەگىندەگى جاعداي جانە اتالعان داعدارىسقا قاتىستى ەۋروپالىق ۇستانىمدى قالىپتاستىرۋ ماسەلەسى.
ەسكە سالايىق، دۇيسەنبى كۇنى ەۋروپالىق كوميسسيا پرەزيدەنتى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن قاۋىپسىزدىك القاسىنىڭ شۇعىل وتىرىسىن وتكىزەدى. جيىنعا 27 ەۋروكوميسسار قاتىسادى.
بۇعان دەيىن يزرايل تەگەران قالاسىنا اۋە سوققىلارىنىڭ جاڭا تولقىنىن جاساعانى حابارلانعان ەدى.