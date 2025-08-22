ە و مەن ا ق ش ساۋدا كەلىسىمى بويىنشا ءبىر مامىلەگە كەلدى
استانا. KAZINFORM - شىلدە ايىنىڭ سوڭىندا جاريالانعان ە و مەن ا ق ش اراسىنداعى كەدەندىك داۋعا بايلانىستى قاعيداتتىق كەلىسىم بىرنەشە اپتادان كەيىن جۇزەگە استى. ەندى ا ق ش-تىڭ ەۋرووداقتان يمپورتتالاتىن تاۋارلاردىڭ باسىم بولىگىنە سالاتىن جالپى كەدەندىك باج سالىعى بولاشاقتا 15 پايىزدى قۇرايتىن بولادى، دەپ جازدى DW.
ا ق ش ە و-دان اكەلىنەتىن اۆتوكولىكتەرگە سالىناتىن كەدەندىك باج سالىعىن 27,5 پايىزدان 15 پايىزعا دەيىن تومەندەتەدى، بۇل وزگەرىس 1-تامىزدان باستاپ كەرى كۇشپەن قولدانىلادى. بۇل تۋرالى 21 تامىز، بەيسەنبى كۇنى بريۋسسەلدە ە و-نىڭ ساۋدا جونىندەگى كوميسسارى ماروش شەفچوۆيچ ۆاشينگتون مەن بريۋسسەل اراسىنداعى ساۋدا كەلىسىمىنە بايلانىستى بىرلەسكەن مالىمدەمە بارىسىندا حابارلادى.
الايدا، كەلىسىمنىڭ تولىق كۇشىنە ەنۋى ءۇشىن ەۋروكوميسسيا ا ق ش-تان كەلەتىن ونەركاسىپتىك تاۋارلارعا سالىناتىن باج سالىعىن الىپ تاستاۋى قاجەت. شەفچوۆيچتىڭ ايتۋىنشا، ەۋرووداق بۇل ءۇشىن قاجەتتى شارتتاردى ورىندايدى.
وسىلايشا، شىلدە ايىنىڭ سوڭىندا جاريالانعان قاعيداتتىق كەلىسىم ءۇش اپتادان استام ۋاقىتتان كەيىن ناقتى كەلىسىمگە اينالدى. DPA اگەنتتىگى بۇل ۋاقىت ىشىندە «كوپتەگەن داۋلى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىرتالاستار جالعاسقانىن» جانە «ەكى تاراپتى دا قاناعاتتاندىراتىن تۇجىرىمدامالار تابىلعانىن» اتاپ ءوتتى.
DPA اگەنتتىگى ەسكە سالعانداي، دونالد ترامپ ا ق ش پرەزيدەنتى قىزمەتىنە كىرىسپەي تۇرىپ، ە و-دان اكەلىنەتىن اۆتوكولىكتەرگە سالىناتىن باج سالىعى بار بولعانى 2,5 پايىز بولعان.
نەمىس اۆتوموبيل ونەركاسىبى قاۋىمداستىعى (VDA) بۇل كەلىسىمدى قۇپتاپ، «جۇكتەمە ميللياردتاعان ەۋروعا جەتكەننەن كەيىن» وڭ باعالادى. الايدا قاۋىمداستىقتىڭ پرەزيدەنتى حيلدەگارد ميۋللەر ۇزاق مەرزىمدى ماقسات - «باج سالىعىن بۇرىنعى تومەن دەڭگەيگە قايتارۋ» ەكەنىن ايتتى.
ە و مەن ا ق ش اراسىنداعى كەلىسىم جۇمىسى جالعاسىپ جاتىر
ءوز كەزەگىندە ەۋروكوميسسيا ءتورايىمى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن بۇل بىرلەسكەن مالىمدەمە «ۇدەرىستىڭ سوڭى ەمەس» ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ە و «ا ق ش-پەن كەدەندىك باج سالىعىن ودان ءارى تومەندەتۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرادى»، دەپ حابارلايدى DPA.
ە و مالىمدەمەسىنە سايكەس، ەكى تاراپ «باج سالىعىنان بوساتىلعان ەكسپورت ۇعىمىن باسقا تاۋار ساناتتارىنا دا كەڭەيتۋ بويىنشا بەلسەندى جۇمىس جۇرگىزۋگە» ۋاعدالاسقان. قۇجاتقا سايكەس، 1-قىركۇيەكتەن باستاپ كەيبىر تاۋارلارعا باج سالىعى مۇلدە سالىنبايدى نەمەسە ەڭ تومەنگى دەڭگەيدە عانا بولادى. ولارعا ا ق ش-تا كەزدەسپەيتىن تابيعي رەسۋرستار، بارلىق ۇشاقتار مەن اۆياتسيا بولشەكتەرى، سونداي-اق حيميالىق شيكىزاتتار كىرەدى.
بريۋسسەل ە و زاڭناماسىنىڭ قولدانىسىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن ءبىرقاتار جەڭىلدىكتەرگە دە باردى. اتاپ ايتقاندا، ەۋروپا تاراپىنان ا ق ش وندىرۋشىلەرىنىڭ جەتكىزۋ تىزبەكتەرى تۋرالى زاڭ مەن ورمان جويىلۋىنا قارسى ديرەكتيۆاعا قاتىستى الاڭداۋشىلىقتارىن ەسكەرۋگە ۋادە بەرىلدى. سونىمەن قاتار، سو₂ شىعارىندىلارىنا سالىناتىن سالىق بويىنشا قوسىمشا يكەمدىلىك تانىتۋ، Netflix پەن Amazon سياقتى قىزمەتتەردەن جەلىنى پايدالانعانى ءۇشىن تولەم الماۋ تۋرالى كەلىسىمدەر جاسالدى.
ا ق ش پەن ە و اراسىنداعى الدىن الا ساۋدا كەلىسىمى
دونالد ترامپ پەن ۋرسۋلا فون دەر ليايەن 27-شىلدە كۇنى كەشكە ا ق ش پەن ە و اراسىنداعى ساۋدا كەلىسىمىنىڭ جاسالعانىن جاريالاعان بولاتىن. بۇل كەلىسىم ترامپتىڭ 2020 -جىلى ە و مەن باسقا دا ەكونوميكالىق سەرىكتەستەرگە قارسى باستاعان ساۋدا سوعىسىن توقتاتۋعا باعىتتالعان ەدى. كەلىسىم جاسالماعان جاعدايدا، 1-تامىزدان باستاپ ە و تاۋارلارىنا سالىناتىن باج سالىعى 30 پايىزعا دەيىن كوتەرىلۋى ءتيىس بولاتىن.
ترامپتىڭ ايتۋىنشا، كەلىسسوزدەردەن كەيىن ا ق ش ە و-دان كەلەتىن بارلىق تاۋارلارعا باج سالىعىن 15 پايىز دەڭگەيىندە ساقتاۋعا كەلىستى، تەك بولات پەن اليۋمينييگە عانا 50 پايىزدىق ستاۆكا قولدانىلادى. سونىمەن قاتار، فون دەر ليايەن ە و اتىنان ا ق ش ەكونوميكاسىنا 600 ميلليارد دوللار (510 ميلليارد ەۋرو) كولەمىندە قوسىمشا ينۆەستيتسيا سالۋعا ۋادە بەردى.
بۇدان بولەك، بريۋسسەل ساۋدا كەلىسىمى اياسىندا ا ق ش-تان ەنەرگوونىمدەردى 750 ميلليارد دوللارعا (638 ميلليارد ەۋرو) ساتىپ الاتىنىن مالىمدەدى. بۇل اقپاراتتى فون دەر ليايەن جۋرناليستەرگە ارنالعان جەكە بريفينگتە راستادى. الايدا، بۇل ينۆەستيتسيالار مەن ساتىپ الۋلار بويىنشا سوڭعى شەشىمدەردى ە و ەمەس، جەكە كومپانيالار قابىلدايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ا ق ش تامىزدىڭ 1 ىنە دەيىن، ياعني ترامپ بەلگىلەگەن تاريف ەنگىزۋ مەرزىمى الدىندا، ءبىرقاتار ەلدەرمەن ساۋدا كەلىسىمدەرىنە قول قويىپ، ءۇندىستان مەن برازيلياعا قارسى باج سالىعىن ەنگىزگەن بولاتىن.