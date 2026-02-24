ە و ا ق ش- پەن ساۋدا كەلىسىمىن راتيفيكاتسيالاۋدى ۋاقىتشا توقتاتۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - European Union ا ق ش- پەن جاسالعان ساۋدا كەلىسىمىن راتيفيكاتسيالاۋدى ۋاقىتشا توقتاتۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى Bloomberg دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
شەشىمگە ۆاشينگتوننىڭ جاڭا تاريفتىك ساياساتىنا قاتىستى بەلگىسىزدىك سەبەپ بولىپ وتىر.
ەۋرووداقتاعى ءىرى ساياسي توپتار كەلىسىمدى بەكىتۋ پروتسەسىن كىدىرتۋگە نيەتتى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، United States تاراپىنان ەنگىزىلگەن نەمەسە جوسپارلانعان جاڭا كەدەندىك باجدار ترانساتلانتيكالىق ساۋدا شارتتارىنا تىكەلەي اسەر ەتۋى مۇمكىن.
بۇل شەشىم جاڭا كەدەندىك باجداردان تۋىنداعان بەلگىسىزدىكتەن كەيىن قابىلدانۋى مۇمكىن.
ە و وكىلدەرى مەن ەۋروپارلامەنتتىڭ ءىرى ساياسي توپتارى كەلىسىمدى ماقۇلداۋدى كەيىنگە قالدىرۋعا ءۇمىت ارتىپ وتىر. ولار اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ەنگىزگەن جاڭا تاريفتىك باعدارلاماسى كەلىسىمنىڭ شارتتارى مەن ترانساتلانتيكالىق ساۋدا جاعدايىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن دەپ قاۋىپتەنەدى.
اتاپ ايتقاندا، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جاريالاعان تاريفتىك باستامالار ەۋروپادا الاڭداۋشىلىق تۋعىزعان. بۇعان دەيىن US Supreme Court كەيبىر تاريفتىك شەشىمدەردىڭ زاڭدىلىعىنا قاتىستى ۇستانىم بىلدىرگەننەن كەيىن، ۆاشينگتون باج سالىعىن باسقا قۇقىقتىق نەگىزدە قايتا ەنگىزگەن.
ەۋروپارلامەنتتەگى جەتەكشى فراكتسيالار اقش- تىڭ ساۋدا ساياساتى بويىنشا ناقتى ءارى رەسمي تۇسىندىرمە بەرىلمەيىنشە قۇجاتتى ماقۇلداۋعا اسىقپايدى. European Parliament كەلىسىمدى بەكىتۋ پروتسەدۋراسىن ۋاقىتشا توقتاتا تۇرۋى مۇمكىن.
Bloomberg مالىمەتىنشە، بۇل قادام ە و- نىڭ ساۋدا سەرىكتەسىمەن قاتىناستا قۇقىقتىق ايقىندىق پەن تۇراقتىلىقتى تالاپ ەتەتىنىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، ەۋروپالىق وداق ميگرانتتاردى قايتا ورنالاستىرۋ مەحانيزمىن جاسايدى.