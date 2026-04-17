ەڭ تومەنگى جالاقى وسسە، موبيلدى اۋدارىمدارعا قويىلاتىن تالاپتار دا وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ەڭ تومەنگى جالاقىنى (ە ت ج) ارتتىرۋ ماسەلەسى تالقىلانىپ جاتىر. وسىعان بايلانىستى موبيلدى اۋدارىمدارعا قويىلاتىن كريتەريلەر قايتا قارالا ما دەگەن سۇراققا مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ ارنايى سالىق رەجيمدەرىن اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرقانات شىنبەرگەن جاۋاپ بەردى.
استانادا وتكەن سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋ ماسەلەلەرىنە ارنالعان كونفەرەنسيا كۋلۋارىندا ول موبيلدى اۋدارىمدارعا قاتىستى تالاپتاردىڭ ە ت ج- عا بايلانىستى ەكەنىن ايتتى.
بىزدە بايلانىس ە ت ج- عا قاراي جاسالعان. ەگەر ە ت ج وسەتىن بولسا، ارينە، ءبىز دە بۇل كورسەتكىشتەردى قايتا قارايمىز. كاسىپكەرلىك كودەكسكە سايكەس، ءتيىستى سومالار كەزەڭ-كەزەڭىمەن ۇلعايتىلاتىن بولادى، - دەيدى باسقارما باسشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، موبيلدى اۋدارىمدار بويىنشا مالىمەتتەر بانكتەر تاراپىنان ناقتى بەكىتىلگەن كريتەريلەرگە سايكەس مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنە ۇسىنىلادى. اقپاراتتى تاپسىرۋ مەرزىمى 15-ساۋىرگە بەلگىلەنگەن. قازىرگى تاڭدا دەرەكتەر قابىلدانىپ، تالداۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
كەيبىر بانكتەر مالىمەتتەردى قاعاز تۇرىندە جولدادى. سوندىقتان بارلىق اقپارات تولىق تۇسكەن جوق، سايكەسىنشە ونى تالداۋ بەلگىلى ءبىر ۋاقىتتى تالاپ ەتەدى، - دەدى ەرقانات شىنبەرگەن.
سالىق ورگاندارىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شارا ەڭ الدىمەن تىركەلمەگەن كاسىپكەرلەردى انىقتاۋعا باعىتتالعان. سونىمەن قاتار جەكە كارتالاردى كاسىپكەرلىك ماقساتتا پايدالاناتىن تۇلعالاردى انىقتاۋ كوزدەلىپ وتىر.
بۇگىندە موبيلدى اۋدارىمدارعا قاتىستى ءۇش نەگىزگى كريتەري بەلگىلەنگەن.
ءبىرىنشىسى - ءۇش اي قاتارىنان ءار ايدا جەكە شوتقا 100 ءتۇرلى ادامنان اۋدارىم ءتۇسۋى ءتيىس. بۇل جەردە اۋدارىم سانى ەمەس، ناقتى ءارتۇرلى تۇلعالار سانى ەسەپكە الىنادى.
ەكىنشىسى - بۇل تالاپ ءۇش اي بويى ۇزدىكسىز ساقتالۋى كەرەك. ەگەر وسى كەزەڭدەگى كەز كەلگەن ايدا كورسەتكىش تومەن بولسا، وندا مۇنداي جاعداي ەسەپكە الىنبايدى جانە مالىمەتتەر بەرىلمەيدى.
ءۇشىنشى كريتەري - ءۇش اي ىشىندەگى جالپى ءتۇسىم سوماسى 1 ميلليون 20 مىڭ تەڭگەدەن اسۋى قاجەت.
وسى ءۇش تالاپ ءبىر مەزگىلدە ورىندالعان جاعدايدا عانا بانكتەر ءتيىستى اقپاراتتى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنە جولدايدى.
ودان كەيىن ءبىز بۇل دەرەكتەردى تالدايمىز. الدىمەن جەكە تۇلعانىڭ كاسىپكەر رەتىندە تىركەلگەن- تىركەلمەگەنىن تەكسەرەمىز. ەكىنشىدەن، تىركەلگەن كاسىپكەرلەردىڭ تابىسىن تومەندەتۋ دەرەكتەرىن قارايمىز. مىسالى، كەيبىر جەكە كاسىپكەرلەر تابىستى فيسكاليزاتسيالاماي، اۋدارىمدار ارقىلى كىرىستەرىن جاسىرىپ، دەكلاراتسيادا از كورسەتۋى مۇمكىن، - دەيدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، انىقتالعان فاكتىلەر بويىنشا ءتيىستى شارالار قابىلدانادى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستاندا ەڭ تومەنگى جالاقى 150 مىڭ تەڭگەگە وسەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت كۋلۋارىندا ۇلتتىق ەكونوميكا ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى ازامات ءامرين مالىمدەدى.
سونداي-اق، قانداي موبيلدى اۋدارىمدار تەكسەرىلەتىنى ناقتى ايتىلدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتەگى بريفينگتە قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ ءتۇسىندىرىپ بەردى.