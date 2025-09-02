ەڭ تومەنگى جالاقى كوتەرۋ اۋىرتپالىعى جەكە كاسىپكەرلەرگە تۇسەدى - ءماجىلىس دەپۋتاتى
استانا. KAZINFORM - ەڭ تومەنگى جالاقى كوتەرۋ اۋىرتپالىعى جەكە كاسىپكەرلەرگە تۇسەدى. مۇنداي پىكىردى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «ۋادە» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ ءبىلدىردى.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، وسى كۇنگە دەيىن ەڭ تومەنگى جالاقى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا وراي ۇكىمەت قاۋلىسىمەن رەتتەلىپ كەلدى. ەندىگى ۋاقىتتا ارنايى ازىرلەنگەن ءادىسناما اياسىندا ۇكىمەت بەلگىلەنگەن مەجەگە قول جەتكىزىلگەن جاعدايدا كەلەسى جىلدان باستاپ ەڭ تومەنگى جالاقىنى كوتەرۋگە مۇددەلى بولادى.
ەلنۇر بەيسەنبايەۆ Amanat پارتياسىنىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسىندا ەڭ تومەنگى جالاقىنى جىل سايىن كوتەرۋ تۋرالى ۋادەسى بولعانىن دا جاسىرمادى.
- 2 جىلدىڭ ىشىندە 2 ەسەگە كوتەرىلدى. ءبىز تاعى دا سونداي ۇسىنىس بەرەمىز. وسى جولى دا جولداۋعا ۇسىنىسىمىزدى بەردىك. مەملەكەت باسشىسى قولداسا جاقسى بولار ەدى. جالپى، ەڭ تومەنگى جالاقىنىڭ ءوسۋى ۇكىمەتكە، پارلامەنتكە ەشقانداي اۋىرلىق تيگىزبەيدى. مەملەكەتتىك قىزمەتتە نە بولماسا مەملەكەتتىك بيۋجەتتەن جالاقى الاتىن قىزمەتكەرلەردىڭ اراسىندا ەڭ تومەنگى جالاقى الاتىن ماماندار جوق دەۋگە بولادى. 100-120 مىڭ تەڭگە كولەمىندە جالاقى الاتىندار بار. 85 مىڭ تەڭگە جالاقى الاتىنداردىڭ كوپشىلىگى - جەكە شارۋاشىلىقتا جۇرگەن ازاماتتار. سولاردىڭ ەكونوميكالىق جاعدايىنا، تولەمدەرىنە اۋىرتپالىق ءتۇسىرۋى مۇمكىن. سول ءۇشىن ۇكىمەت ساراپتاما جاسايدى. ماڭىزدى اۋىرتپالىق جەكە كاسىپكەرگە تۇسەدى. سوندىقتان ۇكىمەت بايىپتى شەشىم قابىلداۋى ءتيىس، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى.
بۇعان دەيىن ەلنۇر بەيسەنبايەۆ ەل تۇرعىندارى قانداي ماسەلەلەردى جيى كوتەرەتىنىن ايتقان ەدى.