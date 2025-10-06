ق ز
    ەڭ سەنىمسىز 10 كولىك انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - بريتانيالىق WhatCar باسىلىمى جۇرگىزگەن زەرتتەۋ ناتيجەسى بويىنشا ەڭ سەنىمسىز اۆتوكولىكتەردىڭ ءتىزىمىن جاريالادى.

    Фото: Pixabay.com

    زەرتتەۋ قورىتىندىسىنا سايكەس، ۇلى بريتانياداعى ەڭ ماسەلەسى كوپ كولىك قازىرگى بۋىنداعى Nissan Juke كروسسوۆەرى بولىپ شىقتى. ونىڭ سەنىمدىلىك دەڭگەيى بار بولعانى %55,2 كورسەتكەن، بۇل - بيىل زەرتتەۋگە قاتىسقان كولىكتەر اراسىنداعى ەڭ تومەن كورسەتكىش. كوبىنە اقاۋلار 12 ۆولتتىق اككۋمۋلياتوردا، قوزعالتقىشتا جانە تەجەگىش جۇيەسىندە بايقالعان.

    ەكىنشى ورىندا - سوڭعى بۋىنداعى Volkswagen Tiguan. ونىڭ سەنىمدىلىگى %64,2 دەڭگەيىندە باعالانعان. بۇل مودەلدە كوبىنە اقپاراتتىق-ويىن-ساۋىق جۇيەسى، تەجەگىشتەر جانە ەلەكترونيكا جيى ىستەن شىعاتىنى انىقتالعان.

    ءۇشىنشى ورىندى الدىڭعى بۋىنداعى Kia Sportage يەلەندى – ونىڭ سەنىمدىلىك رەيتينگى %72,9. نەگىزگى ماسەلەلەر - قوزعالتقىشتىڭ بۇزىلۋى، بەرىلىس قورابىنىڭ ىستەن شىعۋى جانە تەجەگىش جۇيەسىنىڭ اقاۋلارى.

    تىزىمگە سونداي-اق Mazda CX-60 ،Mercedes-Benz C- Class ،Volvo S90 ،Audi Q7، Volkswagen ID.4 ،Hyundai Ioniq Electric جانە Renault Austral مودەلدەرى ەندى.

