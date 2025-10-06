ەڭ سەنىمسىز 10 كولىك انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - بريتانيالىق WhatCar باسىلىمى جۇرگىزگەن زەرتتەۋ ناتيجەسى بويىنشا ەڭ سەنىمسىز اۆتوكولىكتەردىڭ ءتىزىمىن جاريالادى.
زەرتتەۋ قورىتىندىسىنا سايكەس، ۇلى بريتانياداعى ەڭ ماسەلەسى كوپ كولىك قازىرگى بۋىنداعى Nissan Juke كروسسوۆەرى بولىپ شىقتى. ونىڭ سەنىمدىلىك دەڭگەيى بار بولعانى %55,2 كورسەتكەن، بۇل - بيىل زەرتتەۋگە قاتىسقان كولىكتەر اراسىنداعى ەڭ تومەن كورسەتكىش. كوبىنە اقاۋلار 12 ۆولتتىق اككۋمۋلياتوردا، قوزعالتقىشتا جانە تەجەگىش جۇيەسىندە بايقالعان.
ەكىنشى ورىندا - سوڭعى بۋىنداعى Volkswagen Tiguan. ونىڭ سەنىمدىلىگى %64,2 دەڭگەيىندە باعالانعان. بۇل مودەلدە كوبىنە اقپاراتتىق-ويىن-ساۋىق جۇيەسى، تەجەگىشتەر جانە ەلەكترونيكا جيى ىستەن شىعاتىنى انىقتالعان.
ءۇشىنشى ورىندى الدىڭعى بۋىنداعى Kia Sportage يەلەندى – ونىڭ سەنىمدىلىك رەيتينگى %72,9. نەگىزگى ماسەلەلەر - قوزعالتقىشتىڭ بۇزىلۋى، بەرىلىس قورابىنىڭ ىستەن شىعۋى جانە تەجەگىش جۇيەسىنىڭ اقاۋلارى.
تىزىمگە سونداي-اق Mazda CX-60 ،Mercedes-Benz C- Class ،Volvo S90 ،Audi Q7، Volkswagen ID.4 ،Hyundai Ioniq Electric جانە Renault Austral مودەلدەرى ەندى.