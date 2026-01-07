10:41, 07 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ەڭ قىمبات جارناما
استانا. قازاقپارات - 2004 -جىلى «Chanel» پارفيۋم يندۋسترياسىنداعى ەڭ قىمبات جارنامانى تۇسىرگەن. كومپانيا 3 مينۋتقا 33 ميلليون دوللار جۇمساعان.
ول كەزدە جارنامالار ادەتتە 30-60 سەكۋندتان اسپايتىن. ال «Chanel» العاش رەت ءيىس سۋ جايىندا 3 مينۋتتىق قىسقامەترلى كوركەم تۋىندى تۇسىرەدى. ەڭ قىزىعى بۇل جارناما ساتىلىمدى كوبەيتۋدى كوزدەمەگەن. وندا كومپانيا برەندتىڭ فيلوسوفيالىق ءمانىن اشۋعا تىرىسادى. جارناماعا سول كەزدەگى ەڭ تانىمال، سۇرانىسقا يە اكتيرسا نيكول كيدمان تاڭدالعان، ءبىراق وندا ول جارقىراعان تۇلعا رەتىندە ەمەس، اتاق- داڭقتان، كوپشىلىكتەن شارشاعان، شىنايى سەزىم ىزدەگەن ادام وبرازىندا كورىنەدى. وسى ارقىلى ادامدارعا «Chanel» ءدى ۇمىتپاستاي اسەر قالدىرادى.
ايتولعان ءجۇنىسحان
egemen.kz