ەڭ قۋاتتى سۋپەركومپيۋتەر
تاقىرىپتى وقىپ، بۇل الدەبىر ەرەكشە قۋاتتى تەمىر تەحنولوگيا تۋرالى دەپ ويلاعان شىعارسىز. الايدا الەمدەگى ەڭ قۋاتتى دەرەكقور - ادام.
عالىمدار ادامنىڭ ءبىر عانا جاسۋشاسىنداعى د ن ق- دا ساقتالعان اقپارات كولەمىن ەسەپتەگەندە، تاڭعالارلىق ناتيجە العان. ەگەر وسى گەنەتيكالىق مالىمەتتى تولىق كۇيىندە سيفرلىق فورماتقا كوشىرسە، ونى ساقتاۋ ءۇشىن ميلليونداعان سەرۆەر قاجەت بولار ەدى. زاماناۋي زەرتتەۋلەر بويىنشا ادام اعزاسىنداعى بۇكىل د ن ق- نىڭ اقپاراتتىق الەۋەتى ءتورت ميلليونعا جۋىق «Google» سەرۆەرىنە تەڭ. ياعني ءار ادام - بيولوگيالىق تۇرعىدا الىپ سۋپەركومپيۋتەر. تابيعات جاساعان ەڭ كۇردەلى «جۇيە» ءبىز ءوزىمىز.
ايتولعان ءجۇنىسحان
