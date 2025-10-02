ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    13:25, 02 - قازان 2025 | GMT +5

    ۇ ق ك قىركۇيەك ايىندا پارا الۋ مەن بەرۋگە قاتىستى 10 دەرەكتى انىقتادى

    استانا. KAZINFORM - قىركۇيەك ايىندا ۇ ق ك سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل قىزمەتى قىلمىستىق كودەكستىڭ كەلەسى باپتارى بويىنشا سارالاناتىن 13 قۇقىق بۇزۋشىلىقتى تىركەدى.

    жемқорлық
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان كادر

    فوتو: ۆيدەودان الىنعان كادر
    - 361-باپ (لاۋازىمدىق وكىلەتتىكتەردى تەرىس پايدالانۋ) - 1؛

    - 366-باپ (پارا الۋ) - 5؛

    - 367-باپ (پارا بەرۋ) - 5؛

    - 234-باپ (ەكونوميكالىق كونتراباندا) - 1؛

    - 287-باپ (قارۋدى، وق- دارىلەردى, جارىلعىش زاتتاردى جانە جارىلىس قۇرىلعىلارىن زاڭسىز يەمدەنۋ، بەرۋ، وتكىزۋ، ساقتاۋ، تاسىمالداۋ نەمەسە الىپ ءجۇرۋ) - 1.

    سوتقا كەلەسى 9 قىلمىستىق ءىس جىبەرىلدى:

    - 189-باپ (سەنىپ تاپسىرىلعان بوتەن مۇلىكتى يەمدەنىپ الۋ نەمەسە تالان- تاراجعا سالۋ) - 3؛

    - 190-باپ (الاياقتىق) - 1؛

    - 366-باپ - (پارا الۋ) - 3؛

    - 218-باپ (قىلمىستىق جولمەن الىنعان اقشانى جانە (نەمەسە) وزگە مۇلىكتى زاڭداستىرۋ (جىلىستاتۋ) - 1؛

    -385-باپ (جالعان قۇجاتتاردى، ءمورتابانداردى، مورلەردى, بلانكىلەردى، مەملەكەتتىك پوشتا تولەمى بەلگىلەرىن، مەملەكەتتىك ناگرادالاردى قولدان جاساۋ، دايىنداۋ نەمەسە وتكىزۋ) - 1،

    اتالعان باعىتتاعى جۇمىس جالعاسىپ جاتىر.

    ايتا كەتەلىك شەكارا قىزمەتى ءبىر ايدا 1,3 مىڭنان استام كونتراباندالىق ارەكەتتى انىقتاعان ەدى.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
