ۇ ق ك قىركۇيەك ايىندا پارا الۋ مەن بەرۋگە قاتىستى 10 دەرەكتى انىقتادى
استانا. KAZINFORM - قىركۇيەك ايىندا ۇ ق ك سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل قىزمەتى قىلمىستىق كودەكستىڭ كەلەسى باپتارى بويىنشا سارالاناتىن 13 قۇقىق بۇزۋشىلىقتى تىركەدى.
فوتو: ۆيدەودان الىنعان كادر
- 361-باپ (لاۋازىمدىق وكىلەتتىكتەردى تەرىس پايدالانۋ) - 1؛
- 366-باپ (پارا الۋ) - 5؛
- 367-باپ (پارا بەرۋ) - 5؛
- 234-باپ (ەكونوميكالىق كونتراباندا) - 1؛
- 287-باپ (قارۋدى، وق- دارىلەردى, جارىلعىش زاتتاردى جانە جارىلىس قۇرىلعىلارىن زاڭسىز يەمدەنۋ، بەرۋ، وتكىزۋ، ساقتاۋ، تاسىمالداۋ نەمەسە الىپ ءجۇرۋ) - 1.
سوتقا كەلەسى 9 قىلمىستىق ءىس جىبەرىلدى:
- 189-باپ (سەنىپ تاپسىرىلعان بوتەن مۇلىكتى يەمدەنىپ الۋ نەمەسە تالان- تاراجعا سالۋ) - 3؛
- 190-باپ (الاياقتىق) - 1؛
- 366-باپ - (پارا الۋ) - 3؛
- 218-باپ (قىلمىستىق جولمەن الىنعان اقشانى جانە (نەمەسە) وزگە مۇلىكتى زاڭداستىرۋ (جىلىستاتۋ) - 1؛
-385-باپ (جالعان قۇجاتتاردى، ءمورتابانداردى، مورلەردى, بلانكىلەردى، مەملەكەتتىك پوشتا تولەمى بەلگىلەرىن، مەملەكەتتىك ناگرادالاردى قولدان جاساۋ، دايىنداۋ نەمەسە وتكىزۋ) - 1،
اتالعان باعىتتاعى جۇمىس جالعاسىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك شەكارا قىزمەتى ءبىر ايدا 1,3 مىڭنان استام كونتراباندالىق ارەكەتتى انىقتاعان ەدى.