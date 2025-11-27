ۇ ق ش ۇ- نىڭ كەلەسى سامميتى 2026-جىلى رەسەيدە وتەدى
استانا. KAZINFORM – ۇ ق ش ۇ كەڭەسىنىڭ كەلەسى كەزەكتى سەسسياسى 2026-جىلدىڭ ءتورتىنشى توقسانىندا رەسەي فەدەراتسياسىندا وتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- ۇ ق ش ۇ ءتوراعالىعى 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىندا رەسەيگە وتەتىنىن ەسكەرە وتىرىپ، ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كەلەسى وتىرىسىن 2026-جىلدىڭ 11-قاراشاسىندا رەسەي فەدەراتسياسىندا وتكىزۋ ۇسىنىلىپ وتىر. قارسىلىقتار بولماسا، بۇل ماسەلەنى كەلىسىلگەن دەپ ساناپ، مەن قول قويعان ءتيىستى حاتتامالىق شەشىممەن راسىمدەۋدى ۇسىنامىن، - دەدى قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ ۇ ق ش ۇ- نىڭ كەڭەيتىلگەن سەسسياسىندا.
بۇعان دەيىن قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ ايماقتىق جانە جاھاندىق قاۋىپسىزدىكتىڭ نەگىزگى اسپەكتىلەرى بويىنشا اشىق پىكىر الماسۋ بولعان شەكتەۋلى قاتىسۋشى وتىرىستىڭ ناتيجەلەرىن قىسقاشا قورىتىندىلاعان بولاتىن.
2026-جىلى ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى يمانعالي تاسماعامبەتوۆتىڭ ورنىنا قىرعىزستان وكىلى تاالاتبەك ماسادىكوۆ كەلەدى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بىشكەكتە وتكەن ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىنا قاتىستى.