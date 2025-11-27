ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:57, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ۇ ق ش ۇ- نىڭ كەلەسى سامميتى 2026-جىلى رەسەيدە وتەدى

    استانا. KAZINFORM – ۇ ق ش ۇ كەڭەسىنىڭ كەلەسى كەزەكتى سەسسياسى 2026-جىلدىڭ ءتورتىنشى توقسانىندا رەسەي فەدەراتسياسىندا وتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесі
    Фото: Ақорда

    - ۇ ق ش ۇ ءتوراعالىعى 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىندا رەسەيگە وتەتىنىن ەسكەرە وتىرىپ، ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كەلەسى وتىرىسىن 2026-جىلدىڭ 11-قاراشاسىندا رەسەي فەدەراتسياسىندا وتكىزۋ ۇسىنىلىپ وتىر. قارسىلىقتار بولماسا، بۇل ماسەلەنى كەلىسىلگەن دەپ ساناپ، مەن قول قويعان ءتيىستى حاتتامالىق شەشىممەن راسىمدەۋدى ۇسىنامىن، - دەدى قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ ۇ ق ش ۇ- نىڭ كەڭەيتىلگەن سەسسياسىندا.

    بۇعان دەيىن قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ ايماقتىق جانە جاھاندىق قاۋىپسىزدىكتىڭ نەگىزگى اسپەكتىلەرى بويىنشا اشىق پىكىر الماسۋ بولعان شەكتەۋلى قاتىسۋشى وتىرىستىڭ ناتيجەلەرىن قىسقاشا قورىتىندىلاعان بولاتىن.

    2026-جىلى ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسى يمانعالي تاسماعامبەتوۆتىڭ ورنىنا قىرعىزستان وكىلى تاالاتبەك ماسادىكوۆ كەلەدى.

    بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بىشكەكتە وتكەن ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمىنىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىنا قاتىستى.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار