ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ وكىلى بولادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىمەن بىرگە ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى وتىرىسىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان، بەلارۋس، قىرعىزستان، رەسەي جانە تاجىكستان كوشباسشىلارى ۇيىمعا مۇشە ەلدەردىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن قاراستىرىپ، بيىلعى ۇقشۇ جۇمىسىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىن قورىتىندىلادى. سونداي-اق الداعى كەزەڭگە ارنالعان باسىمدىقتاردى انىقتادى.
پرەزيدەنتتەر ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسى لاۋازىمىنداعى قىزمەتىن اياقتاپ جاتقان يمانعالي تاسماعامبەتوۆكە العىس ايتتى.
جيىن بارىسىندا 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسى قىزمەتىنە ءۇش جىل مەرزىمگە قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ وكىلى تاالاتبەك ماسادىكوۆتى تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىم بەكىتىلدى.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ دەكلاراتسياسى قابىلداندى. سونداي-اق ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ مۇددەسىنە ساي ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسىن جان-جاقتى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويىلدى.
پرەزيدەنت ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ شاعىن قۇرامداعى وتىرىسىنا قاتىسقانىن جازعان ەدىك.
ەسكە سالا كەتەيىك، كەشە پرەزيدەنت ۇ ق ش ۇ كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا باردى.