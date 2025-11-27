ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:24, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ وكىلى بولادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىمەن بىرگە ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى وتىرىسىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Генеральным секретарем ОДКБ с 2026 года станет представитель Кыргызстана
    Фото: Акорда

    قازاقستان، بەلارۋس، قىرعىزستان، رەسەي جانە تاجىكستان كوشباسشىلارى ۇيىمعا مۇشە ەلدەردىڭ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن قاراستىرىپ، بيىلعى ۇقشۇ جۇمىسىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىن قورىتىندىلادى. سونداي-اق الداعى كەزەڭگە ارنالعان باسىمدىقتاردى انىقتادى.

    پرەزيدەنتتەر ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسى لاۋازىمىنداعى قىزمەتىن اياقتاپ جاتقان يمانعالي تاسماعامبەتوۆكە العىس ايتتى.

    جيىن بارىسىندا 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسى قىزمەتىنە ءۇش جىل مەرزىمگە قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ وكىلى تاالاتبەك ماسادىكوۆتى تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىم بەكىتىلدى.

    وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ دەكلاراتسياسى قابىلداندى. سونداي-اق ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ مۇددەسىنە ساي ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسىن جان-جاقتى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويىلدى.

    پرەزيدەنت ۇ ق ش ۇ ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ شاعىن قۇرامداعى وتىرىسىنا قاتىسقانىن جازعان ەدىك.

    ەسكە سالا كەتەيىك، كەشە پرەزيدەنت ۇ ق ش ۇ كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا باردى.

    الەم
