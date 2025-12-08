«ەڭ مىقتى» تەلەجوباسىنىڭ جەڭىمپازى انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - «Jibek Joly» تەلەارناسىنىڭ «ەڭ مىقتى» تەلەجوباسى مارەسىنە جەتتى. جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان اۋقىمدى جوبانىڭ ماقساتى - قاراپايىم ەڭبەك ادامىنىڭ بەدەلىن ارتتىرۋ، ەل دامۋىنا قوسقان ۇلەسىن ەلەۋ ەدى.
مۇنداي فورماتتاعى تەلەشوۋ وتاندىق تەلەۆيزيا تاريحىندا بولماعان. «ەڭ مىقتى» - امەريكالىق Tough as Nails باعدارلاماسىنا ۇقسايدى.
بۇل جوبادا مامانداردىڭ كاسىبي ماشىعى، قارىمى مەن قابىلەتى، ءتوزىمى، ەكسترەمالدى سىناقتارعا دايىندىعى سىنالدى. ناتيجەسىندە ادام مىنەزىن، قاجىر-قايراتىن، ەرىك-جىگەرىن جانيتىن، كاسىبي شەبەرلىگىن كورسەتەتىن تەلەشوۋ پايدا بولدى.
سەگىز ەپيزود بويى قازاقستاننىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن 20 قاتىسۋشى كۇردەلى فيزيكالىق جانە پسيحولوگيالىق سىناقتاردان ءوتتى. ولار - مەتاللۋرگ، ەلەكتريك، سلەسار، ەلەكترومونتەر، دانەكەرلەۋشى، شەف-پوۆار، جول شەبەرى جانە جول مونتەرى سياقتى ءتۇرلى جۇمىسشى ماماندىقتارىنىڭ وكىلدەرى.
تەلەجوبا الماتى وبلىسىنداعى قاپشاعاي سۋ قويماسىنىڭ جاعاسىندا تۇسىرىلگەن. تابيعاتتىڭ كوركەم كورىنىسى شوۋدى اسەرلى ەتە ءتۇستى. جوبانى تانىمال جۋرناليست دينا تولەپبەرگەن جۇرگىزدى. ونىڭ كاسىبي شەبەرلىگى ءار قاتىسۋشىنىڭ ءبىتىم-بولمىسىن اشىپ، ءار كەزەڭنىڭ دراماتيزمىن كۇشەيتتى.
قاتىسۋشىلار وتە قيىن سىناقتاردان ءوتتى. مىسالى فينالدا سەرفينگ تاقتاسىنىڭ ۇستىندە تىك تۇرىپ، اعىسى قاتتى وزەننىڭ ارعى بەتىنە جەتۋى ءتيىس بولدى. 10 مەترلىك بورەنەدە تەپە-تەڭدىك ساقتاپ، تەربەلىپ تۇرعان وت شارلار ورتاسىنان ءوتتى. ءبىر قولىمەن بيىككە ورمەلەدى.
وسىنداي تارتىستى جوبانىڭ فينالىنا 6 ادام ءوتتى. ناتيجەسىندە «الماتى ەلەكتر ورتالىعى» ا ق- نىڭ 7-تۋربينالىق سەحىنىڭ اعا ماشينيسى ايدوس ماسيراليەۆ جەڭىمپاز اتاندى. ول ەلىمىزدىڭ «ەڭ مىقتى» ازاماتى اتانىپ قانا قويماي، استانادان پاتەرگە يە بولدى.