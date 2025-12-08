ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:30, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    «ەڭ مىقتى» تەلەجوباسىنىڭ جەڭىمپازى انىقتالدى

    استانا. قازاقپارات - «Jibek Joly» تەلەارناسىنىڭ «ەڭ مىقتى» تەلەجوباسى مارەسىنە جەتتى. جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان اۋقىمدى جوبانىڭ ماقساتى - قاراپايىم ەڭبەك ادامىنىڭ بەدەلىن ارتتىرۋ، ەل دامۋىنا قوسقان ۇلەسىن ەلەۋ ەدى.

    Определился победитель телепроекта «Ең мықты»
    Фото: Jibek Joly

    مۇنداي فورماتتاعى تەلەشوۋ وتاندىق تەلەۆيزيا تاريحىندا بولماعان. «ەڭ مىقتى» - امەريكالىق Tough as Nails باعدارلاماسىنا ۇقسايدى.

    بۇل جوبادا مامانداردىڭ كاسىبي ماشىعى، قارىمى مەن قابىلەتى، ءتوزىمى، ەكسترەمالدى سىناقتارعا دايىندىعى سىنالدى. ناتيجەسىندە ادام مىنەزىن، قاجىر-قايراتىن، ەرىك-جىگەرىن جانيتىن، كاسىبي شەبەرلىگىن كورسەتەتىن تەلەشوۋ پايدا بولدى.

    Определился победитель телепроекта «Ең мықты»
    Фото: Jibek Joly

    سەگىز ەپيزود بويى قازاقستاننىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن 20 قاتىسۋشى كۇردەلى فيزيكالىق جانە پسيحولوگيالىق سىناقتاردان ءوتتى. ولار - مەتاللۋرگ، ەلەكتريك، سلەسار، ەلەكترومونتەر، دانەكەرلەۋشى، شەف-پوۆار، جول شەبەرى جانە جول مونتەرى سياقتى ءتۇرلى جۇمىسشى ماماندىقتارىنىڭ وكىلدەرى.

    Определился победитель телепроекта «Ең мықты»
    Фото: Jibek Joly

    تەلەجوبا الماتى وبلىسىنداعى قاپشاعاي سۋ قويماسىنىڭ جاعاسىندا تۇسىرىلگەن. تابيعاتتىڭ كوركەم كورىنىسى شوۋدى اسەرلى ەتە ءتۇستى. جوبانى تانىمال جۋرناليست دينا تولەپبەرگەن جۇرگىزدى. ونىڭ كاسىبي شەبەرلىگى ءار قاتىسۋشىنىڭ ءبىتىم-بولمىسىن اشىپ، ءار كەزەڭنىڭ دراماتيزمىن كۇشەيتتى.

    Определился победитель телепроекта «Ең мықты»
    Фото: Jibek Joly

    قاتىسۋشىلار وتە قيىن سىناقتاردان ءوتتى. مىسالى فينالدا سەرفينگ تاقتاسىنىڭ ۇستىندە تىك تۇرىپ، اعىسى قاتتى وزەننىڭ ارعى بەتىنە جەتۋى ءتيىس بولدى. 10 مەترلىك بورەنەدە تەپە-تەڭدىك ساقتاپ، تەربەلىپ تۇرعان وت شارلار ورتاسىنان ءوتتى. ءبىر قولىمەن بيىككە ورمەلەدى.

    وسىنداي تارتىستى جوبانىڭ فينالىنا 6 ادام ءوتتى. ناتيجەسىندە «الماتى ەلەكتر ورتالىعى» ا ق- نىڭ 7-تۋربينالىق سەحىنىڭ اعا ماشينيسى ايدوس ماسيراليەۆ جەڭىمپاز اتاندى. ول ەلىمىزدىڭ «ەڭ مىقتى» ازاماتى اتانىپ قانا قويماي، استانادان پاتەرگە يە بولدى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار