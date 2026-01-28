ەڭ ۇلكەن جاساندى كول ءۇش جىلدىق قۋاڭشىلىقتان كەيىن قالپىنا كەلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ليۆاننىڭ ەڭ ۇلكەن جاساندى سۋ قويماسى - كاراۋن كولى قىستا جاۋعان مول جاۋىن-شاشىننىڭ ارقاسىندا ايتارلىقتاي تولا باستادى. بۇل سوڭعى ءۇش جىلعا سوزىلعان قاتاڭ قۇرعاقشىلىقتان كەيىنگى العاشقى وڭ وزگەرىس. بۇل تۋرالى Xinhua اگەنتتىگى جازدى.
جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىنىڭ مالىمەتىنشە، 26-قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا كولدەگى سۋ دەڭگەيى تەڭىز دەڭگەيىنەن 840,12 مەترگە جەتىپ، سۋ قورى شامامەن 65 ميلليون تەكشە مەترگە دەيىن ارتقان.
ليۆانداعى ەڭ ۇزىن ليتاني وزەنى كولگە قۇياتىن سۋ كولەمىن كۇرت كوبەيتتى. جاقىندا تاۋلىگىنە 5 ميلليون تەكشە مەتردەن استام سۋ كەلىپ تۇسكەن، مۇنداي كورسەتكىش سوڭعى بىرنەشە ماۋسىم بويى تىركەلمەگەن.
سۋ دەڭگەيىنىڭ كوتەرىلۋى قۇرعاقشىلىقتان قاتتى زارداپ شەككەن اۋىل شارۋاشىلىعى ايماعىنا ءۇمىت سىيلاپ وتىر. فەرمەر حاسسان كامۋنيدىڭ ايتۋىنشا، وڭدەلەتىن ەگىس القاپتارىنىڭ كولەمى %70 دان استامعا قىسقارعان. ەندى ىلعالدى كوپ قاجەت ەتەتىن داقىلداردى - بيداي، كوكونىس پەن كارتوپتى قايتا وسىرۋگە مۇمكىندىك تۋىپ وتىر.
كاراۋن كولى ەنەرگەتيكا سالاسى ءۇشىن دە اسا ماڭىزدى. Lebanon Electricity كومپانياسىنداعى دەرەككوزدىڭ حابارلاۋىنشا، سۋ دەڭگەيىنىڭ كوتەرىلۋى ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوندىرۋ كولەمىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قۇرعاقشىلىق كەزەڭىندە ەلەكتر قۋاتىن ءوندىرۋ كۇرت تومەندەپ، بۇل ەل بويىنشا ەلەكتر تاپشىلىعىن ودان ءارى ۋشىقتىرعان.
بالىقشىلار مەن تۋريزم سالاسىنىڭ وكىلدەرى جاعدايعا ۇمىتپەن قاراپ وتىر. الايدا بيلىك وكىلدەرى قالپىنا كەلۋ ۇدەرىسى ءالى دە وسال ەكەنىن، سەبەبى سۋدىڭ لاستانۋ ماسەلەسى ساقتالىپ وتىرعانىن ەسكەرتەدى.
1959 -جىلى ليتاني وزەنىندە سالىنعان كاراۋن كولى شامامەن 12 شارشى شاقىرىم اۋماقتى الىپ جاتىر جانە ەڭ جوعارى سىيىمدىلىعى 220 ميلليون تەكشە مەترگە جۋىق. ول ليۆاننىڭ گيدروەنەرگيا ءوندىرۋ جۇيەسىندە شەشۋشى ءرول اتقارادى، مىڭداعان گەكتار اۋىل شارۋاشىلىعى جەرىن سۋارادى جانە ماڭىزدى تۋريستىك نىسان سانالادى.
