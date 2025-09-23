ەڭ كوپ مەكتەپ قاي وڭىردە سالىندى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى قاڭتار-تامىز ايلارىندا قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ كولەمى 18,1 پايىز ءوسىپ، 4 851 ميلليارد تەڭگە بولدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى حابارلادى.
ءوسىم ەلدىڭ 18 وڭىرىندە بايقالدى. ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەر قىزىلوردا (44,6 پايىز)، سولتۇستىك قازاقستان (41,5 پايىز)، باتىس قازاقستان (37,5 پايىز)، قوستاناي (35,6 پايىز)، جەتىسۋ (29,6 پايىز) جانە تۇركىستان (27,2 پايىز) وبلىستارىندا تىركەلدى.
اتقارىلعان جۇمىستاردىڭ نەگىزگى بولىگى جولدار مەن مەترو قۇرىلىسىنا (24,3 پايىز)، تۇرعىن ەمەس عيماراتتارعا (21,8 پايىز) جانە تۇرعىن ۇيلەرگە (13 پايىز) تيەسىلى.
پايدالانۋعا بەرىلگەن تۇرعىن ءۇيدىڭ جالپى الاڭى بىلتىرعى قاڭتار-تامىز ايلارىمەن سالىستىرعاندا 4,5 پايىز ءوسىپ، 10935,3 مىڭ شارشى مەتر بولدى. ونىڭ ىشىندە 21,1 مىڭ - جەكە ۇيلەر، 1,1 مىڭ - كوپپاتەرلى ۇيلەر، 23 - جاتاقحانا.
سەگىز ايدا ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا 145 مىڭ وقۋشىعا ارنالعان 140 مەكتەپ سالىندى، ونىڭ ىشىندە 55 ءى اۋىلدىق جەردە. سونداي-اق 4,2 مىڭ ورىنعا ارنالعان مەكتەپكە دەيىنگى 27 (15 ءى اۋىلدا) ۇيىم اشىلدى. ەڭ كوپ مەكتەپ تۇركىستان وبلىسىندا (21)، استانادا (17) جانە جامبىل وبلىسىندا (14) پايدالانۋعا بەرىلدى. جاڭا بالاباقشالاردىڭ سانى بويىنشا دا تۇركىستان وبلىسى كوش باستاپ تۇر - 8 نىسان.
ايتا كەتەلىك قۇرىلىس سالاسىنداعى وزگەرىس: BIM تەحنولوگياسى، تسيفرلىق پلاتفورما جانە جاڭا كودەكس تۋرالى جازعان ەدىك.