ەڭ جاسى 8، ەڭ ەگدەسى 92 جاستا: استاناداعى مارافونعا 700 دەن اسا ادام قاتىستى
استانا. KAZINFORM - جەكسەنبىنىڭ تاڭىندا قالا تۇرعىندارى ترياتلون ساياباعىندا 5 شاقىرىم قاشىقتىقتى باعىندىردى، دەپ حابارلادى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
بۇقارالىق سپورتتىڭ اراسىندا تانىمالدىلىققا يە جۇگىرۋدەن 2025-جىلدىڭ قورىتىندى جۇگىرىسى ۇيىمداستىرىلدى.
سىناپ باعاناسى 20- گرادۋستى كورسەتسە دە، 700 دەن استام ادام قاتىسۋعا نيەت ءبىلدىردى.
- استاناداعى سپورت - جەتىستىكتەر مەن مەدالدار عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە تۇرعىنداردىڭ دەنساۋلىعى، ءومىر ساپاسى جانە ەلدىڭ ابىرويى. سونىڭ ىشىندە جۇگىرۋ - قولجەتىمدى ءارى مەزگىل تاڭدامايتىن سپورت. وعان بۇگىنگى جاڭاجىلدىق سپورتتىق ءىس-شارامىزعا كەلگەن ازاماتتارىمىز دالەل. سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ۇستاناتىن جاندارعا العىسىمىزدى ايتامىز، - دەدى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ سپورتتىق-بۇقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋ ديرەكسياسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ەرجىگىت وسەرباي.
2025-جىلدىڭ كورسەتكىشى بويىنشا ەلوردادا تۇراقتى تۇردە سپورتپەن اينالىساتىن حالىقتىڭ سانى 42 پايىزدى قۇرايدى (670 مىڭنان استام ادام). بيىل 877 بۇقارالىق-سپورتتىق ءىس-شارا وتكىزىلىپ، 1 ميلليونعا جۋىق تۇرعىن قامتىلعان. جۇگىرىسكە جينالعان قاتىسۋشىلاردىڭ ەڭ جاسى 8 دە جانە ەڭ ەگدەسى 92 جاستا بولدى.
بۇگىن مەنىڭ تۋعان كۇنىم. 92 جاسقا تولىپ جاتىرمىن. وسىنداي ايتۋلى ساتتە استانا قالاسىنىڭ جاڭاجىلدىق جۇگىرىسىنە قاتىسۋعا بەل بايلادىم. 5 شاقىرىمدى 45 مينۋتتا جۇگىردىم. بۇعان دەيىن Almaty جانە Turkistan marathon-ىندا 10 شاقىرىم قاشىقتىقتى 1 ساعات 40 مينۋتتا باعىندىرعان ەدىم. كەيىنگى جىلدارى باسىم سولقىلداپ اۋىراتىندىقتان، 88 جاسىمدا سكانديناۆيالىق جۇرىسكە بەت بۇردىم. بارلىق جاستارعا كولىكپەن ءجۇرۋدى ازايتىپ، كۇندەلىكتى كەمىندە 5 شاقىرىم جۇرۋگە كەڭەس بەرەمىن. ايتپەسە وتىرا بەرىپ، دەنساۋلىقتارىڭىزدى قۇرتاسىزدار. سپورتتى كورىپ قانا قويماي، ءوز ءىس-ارەكەتتەرىڭىزبەن اينالاڭىزدى وزگەرتۋگە تىرىسىڭىزدار. بارلىقتارىڭىزدى كەلە جاتقان جاڭا جىلدارىڭىزبەن قۇتتىقتايمىن!» - دەدى 92 جاستاعى ساليحا زيگانگەروۆا.
ءىس-شارا سوڭىندا قاتىسۋشىلارعا ىستىق شاي مەن ارنايى جاڭاجىلدىق سىيلىق بەرىلىپ، ولار لوتەرەيا ارقىلى تەلەديدار، توڭازىتقىش سەكىلدى تۇرمىستىق تەحنيكالارعا يە بولدى.
بۇدان بۇرىن Kazinform ءتىلشىسى استانانىڭ مەرەكەلىك كارتاسىنا شولۋ جاساپ، جاڭا جىلدىق اتموسفەرانى سىيلايتىن اتتراكتسيوندار تۋرالى جازدى.